«Территория охоты, рыбалки, туризма» в МВЦ Крокус Экспо

Международная выставка-ярмарка «Территория охоты, рыбалки, туризма» пройдет в МВЦ «Крокус Экспо» (г.Москва) с 8 по 11 марта 2018 года в помещении зала № 14 павильона № 3. Вход бесплатный.

Более 100 экспонентов продемонстрируют свои лучшие товары и услуги рыболовно-охотничьего и туристического ассортимента по следующим направлениям: снасти, аксессуары, инвентарь, оборудование и снаряжение для рыбной ловли; одежда, обувь, аксессуары, снаряжение для рыболовов, охотников, туристов; гражданское оружие и принадлежности; ножи, топоры и клинковые изделия, заготовки, длинномеры, реплика; оптика, приборы ночного виденья, радионавигация; арбалеты, луки, тиры и оборудование к ним; средства защиты, аксессуары; специальные транспортные средства для охоты, рыбалки, туризма; таксидермия и трофеи; рыболовный и охотничий туризм, охотничьи и рыболовные хозяйства и базы; дайвинг, подводная фото и видеосъемка, подводная охота; снаряжение, оснащение и инвентарь для экстремальных видов спорта; одежда, обувь, экипировка и инвентарь для спорта; домостроение: охотничьи домики из бруса, бани и оборудование к ним; специализированная литература; сувенирная продукция; охрана и развитие охотничьих и рыболовных ресурсов; приусадебное и фермерское хозяйство, продукты питания.

Кроме выставочной экспозиции пройдут мероприятия деловой и развлекательной программ, направленных в первую очередь на формирование здорового образа жизни у подрастающего поколения.

Приглашаем профессионалов и любителей охоты, рыбалки, туризма, других видов активного отдыха посетить выставку-ярмарку. Вход бесплатный. Бесплатная парковка. Проезд до ст. м.Мякинино, далее теплый переход прямо в выставочный зал.

Приглашаем к участию в выставке-ярмарке компании, чья деловая активность связана с тематикой охоты, рыбалки, туризма, других видов активного отдыха. Организатор предлагает и гарантирует участникам выставки следующие преимущества: минимальную стоимость участия; свободный вход посетителей; эффективную рекламную компанию; внимательное отношение к каждому участнику выставки вне зависимости от арендуемой им площади; улучшенный набор стандартного оборудования; особые условия участия экспонентам первой выставки в будущем.