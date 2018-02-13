Audi показала необычный тип складной крыши для своего нового вседорожника

Автопроизводитель запатентовал механизм, который может найти применение как в существующих моделях, так и в совершенно новых

Судя по патентным изображениям, которые публикует Motor1, крыша автомобиля разделена на три секции, две из которых складываются в багажник. Любопытно, что передний элемент крыши полностью закрывает водителя и пассажира. Две другие секции — центральная и задняя — складываются. При этом последний элемент крыши выполняет роль крышки багажного отсека.

Отметим, что работу нового механизма Audi демонстрирует на довольно схематичном изображении некоего внедорожника. Впрочем, вряд ли таким образом немцы продемонстрировали видение новой модели. Отметим, что официально в Audi информацию о кроссовере-кабриолете не подтверждают.

Что касается нового принципа складывания крыши, то пока речь идет исключительно о патенте. Но, если идея все же «шагнет» дальше чертежей, то новый механизм вполне может появиться на уже существующих легковых кабриолетах марки.