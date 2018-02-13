Новый Mercedes-Benz Gelandewagen G63 AMG на 585 сил

Показав ранее обычный G-Class, компания Mercedes-Benz теперь представила и новое поколение «заряженной» версии AMG G 63. Она стала легче, получила другой мотор и теперь обладает динамикой разгона, сравнимой с некоторыми спорткарами. Во всяком случае, предшественник медленнее почти на секунду.

Внешне версия AMG G 63 легко узнается по 22-дюймовым колесным дискам в расширенных арках, решетке радиатора, бамперам и выхлопу по бокам кузова. В салоне сразу бросается в глаза более ухватистый спортивный руль со скошенным ободом в коже Nappa. В оснащение уже входят мультиконтурные сиденья с памятью, обогревом, вентиляцией и массажем.

Если у прошлого G 63 под капотом был 5,5-литровый битурбовый бензиновый V8 (571 л.с., 760 Нм), то теперь там стоит более легкий 4-литровый V8 с двумя турбинами типа twin-scroll и отдачей в 585 л.с. и 850 Нм при 2500-3500 об/мин (это на 100 Нм больше, чем у спорткара AMG GT R с таким же мотором). Без водителя новый внедорожник теперь весит 2485 кг, а разгон до 100 км/час занимает 4,5 секунды. Максимальная скорость ограничена на уровне 220 км/час, но с пакетом AMG Driver‘s package лимит передвинут на 240 км/час. Для сравнения, прежний AMG G 63 ехал до «сотни» за 5,4 секунды и мог набрать максимум 210 км/час.

Для экономии топлива двигатель умеет отключать половину цилиндров и имеет смешанный расход в 13,2 л/100 км. Громкость перенастроенного выхлопа можно менять кнопкой или включением одного из режимов электроники. Вместо семиступенчатого автомата применен девятидиапазонный агрегат AMG Speedshift TCT 9G. Во всех режимах коробки внедорожник стартует с первой передачи для максимальной динамики разгона, а в режимах Sport и Sport Plus трансмиссия переключает передачи «вниз» с перегазовкой. Есть и «честный» ручной режим, включаемый отдельной кнопкой. Он позволяет менять передачи «лепестками» на руле и крутить каждую передачу до «отсечки», не опасаясь, что коробка в какой-то момент сама переключится на повышенную ступень.

Система постоянного полного привода AMG Performance 4Matic делит тягу по осям в пропорции 40:60 против 50:50 у предшественника. Хотя есть и отличия. У прошлого G-Class и G 63 межосевой дифференциал был чисто механический, с жесткой «железной» блокировкой. Но у нового поколения G-Class и G 63 блокировкой «центра» уже заведует многодисковая муфта, которую можно заблокировать кнопкой на панели приборов. Жесткие блокировки межколесных дифференциалов с электромеханическим приводом теперь работают быстрее.

«Заряженный» внедорожник сохранил пониженную передачу в раздатке, передаточное число которой выросло до 2,93 против 2,1 у модели прошлого поколения. Переходить на пониженный ряд можно на скорости до 40 км/час, а обратно на повышенный — на скорости до 70 км/час. Клиренс под задним мостом — 241 мм.

В перенастроенной пружинной подвеске (передняя теперь тоже независимая) уже в базовой комплектации установлены адаптивные амортизаторы с регулируемой жесткостью. Водитель может выбрать три уровня демпфирования: Comfort, Sport и Sport+. Режимы Comfort и Sport также предусмотрены и для нового реечного рулевого управления с электромеханическим усилителем. Всеми режимами управляет новая для Mercedes-AMG G-Class система Dynamic Select, меняющая настройки трансмиссии и шасси. Для дорог у нее есть «сценарии» Slippery, Comfort, Sport, Sport+ и Individual, для бездорожья — настройки «песок», «грязь» и «камни».

На управляемость и снижения шумов в салоне также работает новый кузов, жесткость которого на скручивание увеличена на 55% — с 6537 до 10162 Нм/град. На это работают и крыша, приваренная к остову лазером, и вклеенные в проем стекла. Ради снижения веса капот, крылья и двери теперь сделаны из алюминия, а рама и кузов имеют усиленную антикоррозийную защиту.

Мировая премьера Mercedes-AMG G 63 состоится на мартовском автосалоне в Женеве, а поставки на рынок начнутся в июне. Тогда же можно ждать и появления новинки в России. Первые машины выпустят в специсполнении «Edition 1», которые отличаются красными вставками на кузове и в салоне, а также 22-дюмовыми коваными колесными дисками.