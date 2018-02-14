GM-АВТОВАЗ приостановил работу над Chevrolet Niva-2

Новое поколение российско-американского внедорожника может никогда не встать на конвейер

«В настоящее время работы по проекту Chevrolet Niva нового поколения приостановлены по ряду объективных причин. По запросу одного из акционеров компания GM-АВТОВАЗ обновила бизнес-план. Окончательное соглашение по поддержке проекта акционерами пока не достигнуто», — сообщил «Авто Mail» официальный представитель СП.

Недавно стало известно, что патенты на полезные модели автомобиля вскоре могут прекратить свое действие из-за неоплаты обязательной пошлины: минувшим летом российско-американское совместное предприятие по неизвестным причинам не стало продлевать действие патентных документов на внешность и интерьер внедорожника.

Однако, с самого первого показа новой модели многим было понятно, что скорее всего новая «Шнива» никогда не встанет на конвейер, поскольку концерн General Motors не выделяет средств на реализацию этого проекта, а АВТОВАЗу не выгодно, чтобы под боком появился конкурент будущей Lada 4×4 — если верить многочисленным утечкам, новую 4х4 планируется строить на агрегатах Renault.

Кстати, если проект не увенчается началом производства, то права на использование отойдут разработчику — компании Blue Engineering. В этом случае проект погибнет: по условиям контракта, разворачивать производство этой машины на территории СНГ правообладатель не сможет, а также не сможет использовать именно этот дизайн.