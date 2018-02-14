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Новости   14 февраля 2018    17

Новый Jeep Wrangler получил V8 от Camaro SS

Американское ателье Bruiser Conversions подготовило первый тюнинг для внедорожника Jeep Wrangler нового поколения. Стоковый двигатель машины предлагается заменить на 6,2-литровую «восьмерку» от Chevrolet Camaro SS.

Двигатель, который будет работать с восьмидиапазонным «автоматом», выдает 456 лошадиных сил и 576 Нм крутящего момента. С завода Wrangler может комплектоваться 3,6-литровым мотором V6 (285 сил и 353 Нм), двухлитровой «турбочетвркой» (272 силы и 400 Нм) или дизелем 3.0 V6.

Публичный дебют Jeep Wrangler нового поколения состоялся в ноябре прошлого года. Модель построили на более прочной и легкой раме, а в конструкции кузова частично использовали алюминий. Впервые внедорожник уже с завода стал оснащаться спойлером и 33-дюймовыми внедорожными покрышками.

Новшеством также стало появление «мягкой» гибридной системой — двухлитровой «турбочетверкой», совмещенной со стартер-генератором с ременным приводом и 48-вольтовой бортовой сетью.

В салоне Jeep Wrangler появилась новая панель приборов со цветным бортовым компьютером и индикаторами работы трансмиссии, а на центральной консоли — четыре порта для дополнительного оборудования.

All-new 2018 Jeep® Wrangler Rubicon

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