Новый Jeep Wrangler получил V8 от Camaro SS

Американское ателье Bruiser Conversions подготовило первый тюнинг для внедорожника Jeep Wrangler нового поколения. Стоковый двигатель машины предлагается заменить на 6,2-литровую «восьмерку» от Chevrolet Camaro SS.

Двигатель, который будет работать с восьмидиапазонным «автоматом», выдает 456 лошадиных сил и 576 Нм крутящего момента. С завода Wrangler может комплектоваться 3,6-литровым мотором V6 (285 сил и 353 Нм), двухлитровой «турбочетвркой» (272 силы и 400 Нм) или дизелем 3.0 V6.

Публичный дебют Jeep Wrangler нового поколения состоялся в ноябре прошлого года. Модель построили на более прочной и легкой раме, а в конструкции кузова частично использовали алюминий. Впервые внедорожник уже с завода стал оснащаться спойлером и 33-дюймовыми внедорожными покрышками.

Новшеством также стало появление «мягкой» гибридной системой — двухлитровой «турбочетверкой», совмещенной со стартер-генератором с ременным приводом и 48-вольтовой бортовой сетью.

В салоне Jeep Wrangler появилась новая панель приборов со цветным бортовым компьютером и индикаторами работы трансмиссии, а на центральной консоли — четыре порта для дополнительного оборудования.