Стартовали российские продажи обновленного Chevrolet Tahoe

Флагманский внедорожник марки Chevrolet слегка модернизировали как технически, так и в плане оснащения. Причем, обновленные «Тахо» пока что завозят на российский рынок прямиком из США.

Пресс-служба российского офиса General Motors объявила о старте продаж обновленного внедорожника Chevrolet Tahoe, который был доработан вслед за соплатформенным Escalade. Флагман 2018 модельного года получил модернизированный мотор 6,2 л V8 семейства Ecotec, который развивает 426 л.с. вместо прежних 409 л.с.

Причем, в паре с нижневальным V8 теперь работает новый 8-ступенчатый автомат Hydra-Matic 6L80 с возможностью ручного переключения скоростей, пришедший на смену «шестиступке». Система деактивации четырех цилиндров из восьми при частичных нагрузках все еще присутствует. Правда, заявленный производителем расход топлива в комбинированном цикле не изменился и по-прежнему составляет 13,4 л.

Обновленный Tahoe получил «реконфигурируемую» приборную панель взамен старого щитка с аналоговыми приборами. В новой комбинации по-прежнему имеются «колодцы» спидометра и тахометра, которые «обтекает» настраиваемый цифровой дисплей. В пару к уже имеющейся медиасистеме MyLink прописали обновленный развлекательный комплекс для пассажиров с DVD-плеером.

Цветовая палитра Chevrolet Tahoe стала чуть более разнообразной за счет появления трех новых окрасов — темно-синего Blue Velvet, бежевого Pepperdust и темно-коричневого Sable Brown.

Стоимость обновленного «Тахо» в базовой комплектации LE составляет от 3 450 000 рублей, в средней LT — от 4 150 000 рублей, а топовой Premier — от 4 650 000 рублей. Интересно, что внедорожники 2018 модельного года поставляются к нам из США, в то время как дореформенные машины собирались на белорусском «Юнисоне».