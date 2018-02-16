Skoda представила свой самый дорогой и статусный кроссовер

В гамме модификаций флагманского кроссовера Skoda Kodiaq появилась наиболее престижная версия Laurin & Klement, которая выделяется особым стайлингом и отделкой интерьера. Такой автомобиль расположится на самой вершине «шкодовского» прайс-листа.

Компания Skoda официально представила новую модификацию Kodiaq под названием Laurin & Klement, которая уже присутствует в конфигураторах моделей Octavia и Superb. Мировая премьера самой «премиальной» версии большого кроссовера состоится на мартовском автосалоне в Женеве. Европейские и российские ценники пока не озвучены, однако L&K традиционно должна оказаться самой дорогой комплектацией из существующих.

Топ-версия визуально отличается от остальных «Кодиаков» хромированной решеткой радиатора, иным задним бампером с фальш-патрубками выхлопной системы, а также 19-дюймовыми колесными дисками и бэйджами L&K на передних крыльях. В интерьере — комбинированная отделка из кожи и алькантары черного или коричневого цвета, декоративные вставки и глянцевого пластика Piano Black, а также накладки на дверных порогах. Салон тоже украшен логотипами L&K, который присутствует даже на заставке мультимедийной системы.

Широкий набор стандартного оборудования такого Kodiaq уже включает в себя аудиосистему Canton, полностью светодиодные фары, передние сидения с электроприводом, адаптивный круиз-контроль и многое другое. Моторная гамма состоит из уже знакомых двигателей: 1,5 TSI мощностью 150 л.с. (в России вместо него предлагается 1,4 TSI), 2,0 л TSI (на 190 л.с. вместо прежних 180), а также дизелей 2,0 л TDI на 150 и 190 л.с.