Дизельный «ГАЗ»-2217 «Соболь» с мотором Cummins

Наиболее внедорожная модель из линейки ГАЗа адресована охотникам и путешественникам. Но мы постараемся не только оценить дизельный «Соболь 4х4» с точки зрения вездеходности, но еще и проверить, насколько комфортно он может ездить по городу.

При взгляде снаружи «ГАЗ»-2217 похож на укороченную «Газель», поставленную на неразрезные мосты и огромные зубастые колеса. Впрочем, утилитарные микроавтобусы – а именно к этой категории относится наш испытуемый – не обязаны поражать смелым дизайном или интриговать замысловатым профилем. «Соболь» функционален, и этим все сказано.

ГЕНЫ – ВЕЛИКАЯ СИЛА!

Двери «Соболя» велики, открываются без труда. Но ручек на передних стойках изнутри кабины нет, остается по-спортивному запрыгивать: водителю – подтянувшись за руль, а пассажиру – за ручку на потолке. Жесткими креплениями ремней безопасности снабдили примерно половину сидений. Остальные довольствуются привязанными к полу катушками натяжителя, которые, чтобы пристегнуться, надо держать рукой. Света в салоне в избытке. Спереди – общий плафон и «штурманский глаз», сзади – два больших плафона, еще один – в нише ступеньки сдвижной боковой двери. Каждый включается только своим выключателем и ни один не связан с открытием дверей.

Однако хорошего внутри «Соболя 4х4» тоже немало. Например, целых два кондиционера. Один находится в передней части, другой врезан в крышу сзади. Их совместными усилиями салон «Соболя» примерно за три минуты превращается в холодильник. Отопителя тоже два: дополнительный нашел себе место под сиденьем правого пассажира. Греют отлично!

Свет и простор. Помимо обилия свободного пространства в распоряжении

каждого из сидящих спереди – по два удобных подлокотника Рукоятки раздаточной коробки хитро изогнуты, но на деле удобны

Вполне симпатичная приборная доска и хорошая эргономика водительского места, прекрасный обзор через зеркала и обилие бардачков и подстаканников, складной столик между задними рядами и прозрачный люк в крыше. Кнопки управления приемником на руле, электростеклоподъемники, обогрев и регулировка зеркал. Легковое подразделение ГАЗа очень старается сделать приличный автомобиль, и подвижки в этом направлении весьма заметны.

ЗАВОДИ МОТОР!

Тарахтение и гул дизеля – основной шумовой аккомпанемент, который пассажиры полноприводного «Соболя» будут слышать во время движения. Главный виновник этого – вырез в полу, из которого «растут» рычаги переключения трансмиссии. Видимо, шумоизоляция оттуда по какой-то причине исчезла. Правда, большинство одноклассников «Соболя» тарахтят, гудят и вибрируют, по крайней мере, не меньше.

Но все компенсирует тяга Cummins ISF. Вялости, как у машины с бензиновым мотором, нет и в помине. Расход в режиме «город–трасса» у меня вышел около 11 л на 100 км.

Коробка передач порадовала точной работой, хотя ее ходы и велики из-за длинного рычага переключения. Рукоятки режимов трансмиссии туговаты, но зато не вибрируют и не издают лишних звуков. Руль удобен, гидроусилитель ZF действует четко и бесшумно. ABS Bosch безупречна. Пора в путь.

На ходу «Соболь» не только резв, но и устойчив. Трудно ожидать от машины ростом под 2,5 м, водруженной на рессоры поверх мостов, скоростной послушности. Но «Соболь» стоит на асфальте как влитой. Умеренно кренится в крутых поворотах, слабо раскачивается и совсем не козлит на ухабах. На скорости около 100 км/ч появляется вибрация карданных валов, хотя вместо крестовин здесь ШРУСы. Тем не менее двигаться в потоке, равно как и преодолевать затяжную пробку, «Соболь 4х4» может без малейшего намека на перегрев. Отличное сцепление, цепкие тормоза – техническая основа этого автомобиля вызывает лишь похвалу.

ГЛАВНОЕ ДЕЛО

«Соболь 4х4» не боится сложностей бездорожья. Подвеска охотно «съедает» неровности, и большие, и маленькие. Подключаем передний мост, пониженную передачу и электроблокировку заднего дифференциала. С ними наш подопытный превращается в знатного вездехода. Лезет в любую гору, месит грязь, штурмует канавы и поваленные деревья. Турбодизель плохо тянет на низах, пока турбина не раскрутится. Чтобы одолеть тяжелый подъем или глубокое месиво под колесами, выбирайте передачу пониже и обороты повыше. Как говорят водители со стажем, «чтобы турбина дула». На шкале тахометра «Соболя» не зря выделен зеленым цветом рабочий диапазон мотора. Его надо придерживаться и чтобы не потерять тягу, и чтобы не перекрутить мотор.

ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ CUMMINS

ISF 2.8 у «газелистов» со стажем зарекомендовал себя хорошо. Надежен, неприхотлив, экономичен. Похоже, нижегородским инженерам удалось подыскать достойную альтернативу отечественным бензиновым моторам.







Портал в Арктику.

Над головами задних пассажиров находится мощнейший ветродуй:

ледяной ураган, который он создает, добивает до лобового стекла

ЗАНИМАЕМ ВЫСОТУ

За неделю непрерывной езды я, что называется, прикатался к этому веселенькому микроавтобусу цвета «чили». Привычно запрыгивал за руль и десантировался обратно. Высоченная посадка здорово помогает не только высматривать зайцев на охоте, но и, например, смотреть поверх крыш автомобилей в городской пробке. Бордюры и асфальтовые выбоины автомобилю нипочем. Динамика соответствует условиям городской толчеи. Одним словом, дизельный «Соболь 4х4» по-настоящему универсален. Он не распугает соседей по потоку и не будет смотреться инопланетянином на офисной парковке. Но с великим удовольствием его владелец, наконец-то удрав из мегаполиса, играючи доберется до охотничьей заимки.