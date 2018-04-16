Тест-драйв Subaru Outback

Если вас неудержимо влекут глухие места, знайте, что Subaru только что обновила свой полноприводный универсал Outback, название которого, по сути, тоже означает «глушь»

Любой автомобильный путешественник, а тем более поклонник бездорожья, без труда отличит субаровский Outback не только от других моделей компании, но и от всех прочих представителей большого полноприводного семейства. Даже в нашем внедорожном издании этот высоко приподнятый над поверхностью земли универсал всегда ценился за проходимость, откровенно вездеходную сущность и приверженность ценностям формата «4х4». Кстати, именно такое определение мы даём и всем номинантам на премию «Внедорожник года», и Outback не участвует в ней лишь по формальной принадлежности к легковым автомобилям, поскольку построен на базе модели Legacy. Во всём остальном он плоть от плоти внедорожник и легковой комфорт сочетается в нём с внедорожным потенциалом и большим полезным пространством.

Свесы велики, но и дорожный просвет не мал.

В профиль Outback выглядит почти как внедорожник

ТРАНСПОРТ ПУТЕШЕСТВЕННИКА

Создатели Outback ставили перед собой амбициозную цель сделать машину, на которой можно без опасений отправиться куда угодно, даже в крайне засушливую и практически нежилую австралийскую глушь, в честь которой он и был назван. Согласитесь, звучит не просто хвастливо, а прямо-таки рекламно, но попробуем разобраться, на самом ли деле этот автомобиль способен на подвиги. Его очевидные плюсы – постоянный полный привод с системой X-Mode и высокий дорожный просвет (213 мм). Кроме того, Outback – универсал, внутреннее пространство которого трансформируется в зависимости от вида груза. При этом кузов Outback не только практичен, но и крепок. Силовой каркас кольцеобразной формы состоит из замкнутых друг на друга элементов, вместе поглощающих энергию удара при столкновении. Эти элементы выполнены из горячештампованной стали, а сам кузов сконструирован так, что обеспечивает водителю хороший круговой обзор, в том числе за счёт формы и положения наружных зеркал и стоек. Ну а там, где обзор не слишком хорош, помогают камеры – передняя и боковая Side View Monitor (SVM) позволяют контролировать приближающиеся автомобили или пешеходов на перекрестках с плохой видимостью и безопасно двигаться в узких местах, скажем, между другими автомобилями на узкой дороге или парковке.

Глядя на размазанное по всем трём измерениям нутро современных кроссоверов,

начинаешь ностальгировать по вот таким простым и

логичным квадратно-гнездовым интерьерам

ВСЁ ЭТО БЫЛО, НО У ДРУГИХ

Вы наверняка скажете: «Ну и что же здесь необычного? Всё это давно ставят на многие внедорожники и кроссоверы…» Действительно, ставят, но длинный перечень опций и систем прежде никогда не был свойственен Subaru, чей врождённый аскетизм подкреплялся лозунгом «Если без чего-то можно обойтись, значит, этому не место в автомобиле». Например, до сих пор инженеры марки считают парктроник излишеством – достаточно камеры заднего вида, правда, хорошей, с отчётливой картинкой и динамическими линиями разметки. И только в ходе нынешнего рестайлинга Outback научили автоматически запирать дверные замки при достижении 20 км/ч, а переднему пассажиру дали возможность самостоятельно двигать вверх-вниз стекло в своей двери при нажатом Child Lock. Впрочем, перечень полезных новинок на этом не заканчивается, и в недрах внедорожного универсала скрыто много интересных устройств.

Комфорт водителя – важнейшая составляющая машины для путешествий. Все сиденья и руль у Subaru с подогревом, дверь багажника и дверные стёкла с электроприводом. Но ещё важнее безопасность, и вот тут как раз Outback на высоте. Активное управление вектором тяги Active Torque Vectoring (ATV) заставляет автомобиль поворачивать даже тогда, когда он сам не хочет этого делать, повышает отклик на рулевое управление и в конечном счёте заметно улучшает управляемость. Система подтормаживает внутренние колёса в повороте, что приводит к подаче большего крутящего момента на наружные. В результате автомобиль начинает вести себя как трактор с заторможенной гусеницей. На скользком покрытии, равно как и при прохождении поворота на высокой скорости, это позволяет сохранить полный контроль над ситуацией. Впервые для российских моделей Subaru используется помощник водителя EyeSight – оригинальная система безопасности с двумя установленными за лобовым стеклом камерами, которая включает в себя следующие функции: адаптивный круиз-контроль, автоматическое экстренное торможение, предаварийное управление акселератором, предупреждение о выходе из занимаемой полосы движения и о приближении к полосе разметки, контроль движения в полосе. Это устройство – по сути предтеча автономного управления автомобилем. Большую часть информации EyeSight получает со стереокамер примерно так же, как это происходит в глазах живого человека.

АССИСТЕНТЫ НАСТУПАЮТ

Менее продвинутые, но не менее полезные устройства следят за окружающими автомобилями и управляют наружным светом. Система High Beam Assist (HBA) использует монокулярную камеру, встроенную в корпус зеркала заднего вида. Она обнаруживает встречные машины, оценивает дорожную обстановку и автоматически переключает дальний свет на ближний и наоборот в зависимости от обстановки. А Steering Responsive Headlight (SRH) меняет направление света фар при движении в повороте, улучшая видимость изгибов дороги в тёмное время суток. Есть и комплекс Subaru Rear Vehicle Detection (SRVD) для обнаружения объектов в «слепых зонах». Он предупреждает столкновение при движении задним ходом (с движущимися в поперечном направлении транспортными средствами) и при смене полосы движения (с попутными транспортными средствами). Ну и наконец, все комплектации Outback оснащены семью подушками безопасности (включая коленную для водителя) и системой ЭРА-ГЛОНАСС.

Кроме того, и водителю, и пассажиру теперь есть чем заняться в пробке. Головной блок мультимедиа с большим 8-дюймовым экраном работает под быстрым центральным процессором, мгновенно подключаясь к смартфонам и распознавая голосовые команды. Для вызовов и отправки сообщений достаточно обратиться с Siri или OK Google, не отрывая рук от руля. Очень забавная функция, обязательно попробуйте! Домашний экран можно настроить, перетаскивая ярлыки на различные страницы или добавляя собственные иконки, например, маршрут до адреса или вызов определенного контакта. Ну и если отвлечься от развлекательно-смартфонных фишек, нельзя не упомянуть о простой, но важной функции индикации низкого заряда батарейки ключа – она не позволит вам однажды оказаться у запертой двери…

НА СТУПЕНЬ ВЫШЕ

Вслед за остальными моделями Subaru Outback больше не бравирует простоватой отделкой салона, минимумом электрики и средненьким дизайном. Теперь это машина с новым имиджем и уровнем комфорта, к тому же, как мы уже выяснили, её довольно плотно набили интеллектуальными ассистентами.

Под капотом полноприводного универсала – горизонтально-оппозитный мотор Boxer объёмом 2.5 или 3.6 л и бесступенчатая трансмиссия Lineartronic (CVT) с усовершенствованной системой управления. За распределение тяги по колёсам отвечает Intelligent Drive (SI-Drive), позволяющая выбрать режим работы силового агрегата в зависимости от стиля вождения, условий движения и нагрузки на автомобиль. При этом внешне машина изменилась не сильно. Ради лучшей аэродинамики чуть переделали дизайн наружных зеркал, поменяли решётку радиатора, облицовку переднего бампера и форму фар. Разумеется, обновили дизайн колёсных дисков и дополнили перечень цветов кузова оттенками Crimson Red Pearl (тёмно-красный перламутр) и Wilderness Green Metallic (серо-зелёный металлик).

НИКТО НЕ НАСТРОИТ ЛУЧШЕ ЗАВОДА

Большинство внутренних усовершенствований версии 2018 года связаны с комфортом и положительными ощущениями от управления. Например, ради повышения точности торможения поменяли характеристики системы, поработали с вечной проблемой шумоизоляции, усилителем руля и даже заменили фиксатор селектора трансмиссии, чтобы рукоятка более чётко и плавно перемещалась из положения Parking в Drive и обратно. Вариатор стал лучше взаимодействовать с моторами – разгон получился острее, а педаль газа отзывчивее. Амортизаторы перенастроили в сторону лучшего демпфирования неровностей, заодно уменьшив крены и устранив временную задержку между поворотом руля и откликом машины. Более того, инженеры доработали 2.5 л мотор, облегчив коленвал и снизив внутренние потери. Всё это сделало Outback заметно динамичнее, провоцирующим на активную езду.







Автомобиль для далёких путешествий должен быть комфортным,

вместительным и надёжным

Вот так постепенно, совершенствуя технику, применяя самую продвинутую электронику, делая машину тише и безопаснее, создатели Outback вывели свой продукт на новую ступень, на которой речь идёт уже не о простом утилитарном универсале, а об автомобиле с весьма заметными признаками премиальности. И, вероятно, это правильный путь, ведь на одном симметричном полном приводе, оппозитном моторе и хорошей проходимости сегодня далеко не уедешь. А ехать надо, причём даже тогда, когда маршрут проходит по той самой австралийской глуши, которая находится за пределами всякой цивилизации. Впрочем, именно в части преодоления нецивилизованного пространства автомобили Subaru всегда были на высоте…

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИCТИКИ SUBARU OUTBACK 2.5

Длина/ширина/высота: 4 820/1 840/1 675 мм

Колёсная база: 2 745 мм

Колея пер./задн.: 1 570/1 580 мм

Дорожный просвет: 213 мм

Объём багажника: 527/1 801 л

Снаряжённая масса: 1 603 кг

Трансмиссия: Вариатор

Тип привода: Электронно-подключаемый

Тип двигателя: Бензиновый B4

Объём двигателя: 2 498 см3

Мощность: 175@5800 л.с.@об/мин

Крут. момент: 235@4000 Нм@об/мин

Передняя подвеска: Независимая

Задняя подвеска: Независимая

Тормоза, пер./задн.: Дисковые/дисковые

Шины: 225/60 R18

Разгон до 100 км/ч: 10,2 сек

Максимальная скорость: 210 км/ч

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДРОБНОСТИ Полноприводный универсал повышенной проходимости Subaru Outback построен в несущем кузове на платформе Subaru Legacy. Подвеска спереди и сзади — независимая. Двигатель — оппозитный, расположен продольно. Трансмиссия — вариатор. Привод — постоянный на передние колёса, задние подключаются через многодисковую муфту, имеющую постоянный преднатяг. По меркам универсала имеет не слишком большие свесы и увеличенный дорожный просвет, что делает его более проходимым, чем многие кроссоверы.

Текст Евгений Хапов

Фотографии Компании-производителя