Особое мнение. Volkswagen Atlas (Teramont)

На рубеже тысячелетия незаметно для публики прошла операция по превращению «народного автомобиля» Volkswagen в марку для богатеющего среднего класса. Даже такие некогда доступные модели, как Golf и Passat, стали постепенно уходить в отрыв. А появившиеся чуть позже внедорожник Touareg и представительский седан Phaeton навсегда изменили имидж немецкой марки

Но в случае с американским рынком продуманный немецкий план дал сбой. Несмотря на любовь американцев к европейским брендам, им тяжело было понять, почему «народный» Volkswagen стоит на уровне премиальных «японцев», и это в первую очередь отразилось на продажах самой дорогой модели – Touareg. Они год за годом падали, и надо было срочно что-то делать. Однажды Volkswagen уже нашёл выход из подобной ситуации. В начале века «глобальному» Passat пришлось жёстко и, надо признать, без особого успеха конкурировать в США с такими машинами, как Toyota Camry, Honda Accord и Hyundai Sonata. Тогда в 2011 году сделали Passat специально для Америки. Он стал больше, дешевле и имел мало общего с тем, что принято называть «европейцем». Настало время использовать подобную тактику и для кроссовера.





Благодаря своим размерам, Volkswagen Teramont имеет

полноценный третий ряд и при этом остаётся место для багажа

СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩИХ

В Америке очень развит культ семьи, поэтому иметь троих детей не подвиг, а почти норма. Очевидно, большой семье нужна просторная и практичная машина. Весьма популярный класс крупноразмерных минивэнов с большими багажниками и V6 под капотом является типичным автомобилем домохозяйки. Это очень практично, но ужасно скучно, поэтому обычно родители всеми силами стараются избежать такой покупки, присматривая ей альтернативу. Модный ныне класс кроссоверов изо всех сил стремится соответствовать семейным ценностям, то есть иметь три полноценных ряда и вместительный багажник. Но, к сожалению, Volkswagen Touareg является небольшим по местным меркам автомобилем, лишен третьего ряда, обладает безальтернативным полным приводом, который не всем нужен, и стоит дороже Lexus RX, что никак не соответствует американским представлениям о прекрасном. Работа над маркетинговыми ошибками привела к появлению нового семиместного кроссовера Atlas, который даже в названии пошёл наперекор общепринятым правилам марки. Ведь имена всех кроссоверов Volkswagen начинаются на букву T (Tiguan, Touareg, T-Roc), но для американского рынка было сделано исключение. А вот на других рынках, в том числе и в России, где он появится совсем скоро, он будет называться правильно – Teramont.

Так или иначе Atlas/Teramont поздновато пришёл на выручку компании Volkswagen. К моменту его появления в классе уже определись свои лидеры, у которых к тому же успело смениться не одно поколение. Ему придётся конкурировать с такими грандами, в прямом и переносном смысле, как Ford Explorer, Honda Pilot, Toyota Highlander, Mazda CX-9 и недавно анонсированным Subaru Ascent. Но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Американские журналисты даже шутят, что семиместному кроссоверу от Volkswagen больше бы подошло название Atlast, что в переводе означает «наконец-то». Ведь немецкий бренд умудрился потерять позиции в самом быстрорастущем сегменте.

Запас в ногах у пассажиров второго ряда поистине гигантский

и этим запасом можно поделиться с обитателями третьего ряда,

сдвинув сиденье немного вперёд

На рынке принято ходить с козырей. Цена никогда не была конкурентным преимуществом Volkswagen, остаётся размер. Atlas действительно больше своих соперников. В длину он более 5 метров (5 036 мм), в ширину – почти 2 метра (1 989 мм), а колёсная база – около 3 метров (2 979 мм). При этом даже с разложенным третьим рядом сидений объём багажника составляет вполне разумные 270 литров. Разница в цене между Atlas ($ 30 750) и Touareg второго поколения ($ 49 500) в США составляет внушительные 19 тыс. долларов, что на деле позволяет купить максимально укомплектованный Atlas по цене базового Touareg. Очевидно, что брать Atlas в базе совсем неинтересно, и более-менее реальные варианты начинаются от $ 35 915 для переднего привода и $ 37 715 для полноприводных версий. В любом случае появление такого большого кроссовера по такой низкой цене сильно меняет расклад сил в модельном ряду VW, и если у Touareg на американском рынке и раньше дела шли неважно, то теперь его и вовсе перестанут покупать.

Так какие же секреты скрывает новичок? Во-первых, начнём с платформы. У Atlas/Teramont она фактически легковая – сильно растянутая модульная платформа MQB с поперечным расположением двигателя роднит его с десятком легковых моделей концерна (включая VW Golf). У Touareg она совсем другая – он построен на платформе PL72, которую делит с такими моделями, как Audi Q7 и Porsche Cayenne. Во-вторых, маркетологи сознательно делали кроссовер менее престижным, чтобы оправдать столь значительную разницу в цене. Фактически наш гигант вновь повернул марку лицом к потребителю.

В потоке Teramont легко перепутать с новым Tiguan, так как корма

у них очень похожа и обладает всеми фамильными признаками марки

DAS CLEVER

Американский Atlas в базе имеет передний привод, 2-литровую турбочетвёрку мощностью 235 л.с., 8-ступенчатый автомат, три ряда сидений с комбинированной тканевой обивкой, двухзонный климат-контроль (отдельно для передних и задних пассажиров), мультимедиасистему с экраном 6,5 дюймов, светодиодный головной свет и клиренс 203 мм.

Нам досталась более дорогая версия с V6, полным приводом, 20-дюймовыми дисками, кожаным салоном, системой мониторинга слепых зон и цифровой приборной панелью. Внешний вид получился сдержанным, хотя фирменные фонари и радиаторная решетка не оставляют сомнений в фамильной принадлежности. Кстати, в потоке Atlas легко перепутать с новым Tiguan, так как корма у них очень похожа, а наименование модели у «американца» написано хромированными буквами на хромированной планке, соединяющей задние фонари, и прочитать его удаётся только с близкого расстояния. Повторю, складывается впечатление, что дизайн нового кроссовера умышленно «притормозили» и сделали менее современным. Заплывшие жирком колёсные арки и отсутствие большого количества фирменных граней дают понять, что Teramont не спортсмен, а скорее средних лет семьянин, обременённый массой дел по хозяйству. Слегка грустное выражение его лица лишь подтверждает догадку, а светодиодные мешки под глазами выдают дефицит бодрости и тестостерона.

Материалы отделки торпедо простые, но качественные. Мягким пластиком покрыта только самая верхняя часть передней панели и дверей. Всё, что ниже, сделано из твёрдого пластика. Сиденья хоть и достаточно комфортные, но довольно простые по форме. Дизайн интерьера лаконичный и немного скучноватый. Однако маркетологи не позволили себе перейти грань, за которой интерьер можно было бы назвать дешёвым. Здесь, наверное, больше подходит слово «просто». Да, в Teramont всё лаконично, практично и удобно. В общем-то, можно сказать, что это идеальный рецепт успеха для американского рынка. Именно тот рецепт, с которого когда-то и начинал Volkswagen, а теперь начинает Skoda. Строго говоря, чешский логотип на нашем кроссовере смотрелся бы куда уместнее, но марка на американском рынке пока, по сути, не представлена, хотя, по слухам, такие планы есть.

Создатели Teramont не перешли грань, за которой интерьер можно

было бы назвать дешёвым. Внутри всё лаконично, практично и удобно

ЕЗДОВЫЕ ПРИВЫЧКИ

В движении пятиметровый кроссовер рулится как среднеразмерный седан. Поначалу даже возникает конфликт между физическими ощущениями и зрительным восприятием. Эффект ещё больше усиливает слишком лёгкий руль. Когда я обратил на это внимание, девушка-ассистент, которая проводила презентацию, быстро переключила настройки в режим «Спорт», и руль моментально налился тяжестью. Вот так гораздо комфортнее! В салоне на допустимых скоростях хороший акустический комфорт, V-образной «шестёрки» почти не слышно, автомат плавно, но бодро переключает передачи, а большая площадь остекления обеспечивает хороший обзор. А вот на высокой скорости (120 км/ч и выше) картина принципиально меняется, и над головой начинает завывать ветер. Колёсные арки плохо защищены от шума – вероятно, сказывается североамериканское происхождение. Возможно, российскую версию подготовят более тщательно. Габариты не пугают, а радиус разворота позволяет с лёгкостью маневрировать даже на узких улицах и на парковке. Подвеска настроена с упором на комфорт, хотя большой энергоемкости и ходов ждать не стоит. Подобные машины в США являются по сути минивэнами, лишь набросившими шкуру кроссоверов.

Полный привод в соответствии с платформой реализован по-легковому. Трансмиссия 4Motion пятого поколения по умолчанию переднеприводная и подключает заднюю ось по мере необходимости. Ручка выбора режима аналогична той, что установлена на новом Tiguan, а значит, и возможности будут сопоставимыми. Главный плюс Teramont – более тяговитые двигатели и увеличенный клиренс. На втором ряду полно места, что неудивительно, учитывая огромную колёсную базу, а вот ситуация на третьем немного интереснее. С ростом 184 см я разместился там вполне комфортно, а в коленях даже остался небольшой запас. Доступ к задним сиденьям довольно прост, благодаря среднему ряду, который скользит и наклоняется вперед. Кстати, этот принцип складывания позволяет наклонять сиденья не снимая с них детского кресла. Не стану лукавить, комфорта на третьем ряду куда меньше, потому что форма сидений заметно более плоская и угол посадки более вертикальный. Ехать в таком режиме можно даже на дальние расстояния. Если, конечно, очень надо.







Скромность и сдержанность во внешнем облике выдают в Teramont

порядочного семьянина, способного позаботиться о своих пассажирах

С появлением в Америке Atlas местное представительство предсказуемо отказалось от продаж Touareg, а вот в России им придётся сосуществовать вместе. Новинка уже сертифицирована и готовится к выходу на рынок. У нас Teramont будет продаваться только с полным приводом. В базовую комплектацию включены шесть подушек безопасности, третий ряд сидений (шесть или семь мест на выбор), светодиодные фары, трёхзонный климат-контроль и совместимая со смартфонами мультимедиасистема с 8-дюймовым экраном. После «дизельгейта» остались только бензиновые моторы: новая турбочетвёрка 2.0 TSI (220 л.с., 350 Нм) и атмосферник VR6 3.6 (280 л.с., 360 Нм), знакомый нам по Touareg, но в специальной «американской» прошивке – зажимать его под наши налоговые 249 л.с. не стали, потому что в этом случае разница в мощности между моторами была бы совсем незначительной. Трансмиссия – 8-ступенчатый гидромеханический автомат Aisin. Информация о ценах была объявлена совсем недавно, а машины у дилеров должны появиться уже в конце апреля. Самая доступная версия Origin будет стоить 2,8 млн рублей, а максимальная Exclusive – 3,78 млн. Похоже, при определении цены ориентировались в том числе и на конкурентов: Ford Explorer (от 2,75 млн рублей), Honda Pilot (от 3 млн) и Toyota Highlander (от 3,6 млн). К тому же, на рынок вот-вот выйдет Touareg следующего поколения, который точно прибавит в цене, а новый Teramont, вероятно, займёт освободившуюся нишу.

Текст Алексей Дмитриев