Люди. Strangers like angels

В пути нет ничего важнее хорошей компании. И супружеская пара Алек и Ян Форманы могут это подтвердить. В 1970-х два заядлых искателя приключений встретили друг друга во время службы в армии и сумели накопить достаточно денег, чтобы, погрузив вещи в любимый Land Rover, покинуть родную Англию и отправиться в необычное путешествие, в итоге, доехав до Африки. Результатом этой поездки, помимо впечатлений, стала книга Strangers like angels. Мы связались с Форманами и поговорили о дороге, тяге к приключениям, автомобилях и границах.

Как мы уже сказали, Алек и Ян Форманы познакомились, когда служили в британской армии. К моменту встречи каждый из них успел как следует поездить по миру: Канада, Оман и даже Антарктика. Так что любовь друг к другу дополнила любовь к приключениям и Форманы стали вынашивать план уйти со службы и отправиться куда глаза глядят на Land Rover III-й серии, который фактически стал первым домом молодожёнов. В 1977 году всё было готово — их ждали Германия, Франция, Испания, Алжир, потом Гималаи, а ещё испытания на выносливость и веру друг в друга. Это интервью Форманы дали нам во время очередной поездки, правда, на сей раз всего лишь туристического визита во Францию.

Ян Форман (Камерун, 1977 год)

Как вы можете описать идеального искателя приключений, каким по вашему мнению он должен быть?

Чтобы им стать, нужно в первую очередь быть находчивым и гибким…

Можете назвать три самые важные вещи в путешествии?

Исследуйте как можно больше, знакомьтесь с людьми, принимайте их культуру, вникая в то, как они живут, пытайтесь их понять…

А что стало с вашим легендарным Land Rover?

Тот Land Rover, что провёз нас больше шестидесяти тысяч километров в 1977-м, продолжал быть нашей основной машиной на протяжении 14 лет. Он до сих пор стоит у нас в гараже, и мы планируем его отреставрировать и вернуть к жизни, чтобы отправиться на нём ещё куда-нибудь. Думаем поставить на него электродвигатель — так и экономнее, и экологичнее.

Ян Форман

Можете сказать, что было самым трудным в том первом путешествии?

Технически — сломанные листовые рессоры, которые пришли в негодность из-за езды по бездорожью и жёстким горным дорогам. Хорошо, что Алек оказался неплохим механиком, и их удалось в итоге заменить, как только мы сумели найти запасные.

В чём разница между путешествием сегодня и путешествием 40 лет назад?

Во время нашего путешествия мы полагались главным образом на карты и компас, прокладывая путь через многочисленные страны с их разнообразными ландшафтами — от пустынь до тропических лесов. Сегодня, чтобы найти дорогу, можно использовать GPS, но мы бы посоветовали путешественникам не отказываться от карты и компаса, обеспечивающих проверенную временем поддержку, которую технологии не всегда могут дать. Кроме того, нам часто говорят, что сегодня наше путешествие трудно повторить из-за неспокойной политической обстановки в некоторых регионах. Но на свете по-прежнему достаточно тех, кто планирует персональные экспедиции по всему миру. Здесь главное — быть гибким и самому, и в вопросах выбранного пути и плана. Общение с путешественниками, встречающимися вам на пути, хороший способ оставаться информированными о происходящем и о том, что вас ждёт впереди. Если необходимо, вы сможете скорректировать маршрут, чтобы избежать стран со сложной обстановкой.

Алек Форман (Камерун)

Что бы вы посоветовали нашим читателям, которые хотели бы повторить ваше путешествие?

Прежде всего, выберите машину, которую сможете починить где угодно. Такую, чтобы с ремонтом могли справиться либо вы сами, либо любой начинающий механик в любом конце света. Продумайте время поездки, её экономику — стоимость виз, топлива, еды, медикаментов. После этого рассчитайте маршрут. Прикиньте, сколько топлива понадобиться во время самых длинных перегонов, как это делали мы, например, когда пересекали Сахару. Обязательно захватите хороший фильтр для воды, чтобы быть уверенным, что то, что вы пьёте, максимально стерильно.

В путешествии домом нам служил наш верный Land Rover, который мы оборудовали спальными местами и крышей. Таким образом, мы всегда находились в собственном безопасном пространстве даже во время ночлегов, имея возможность уехать при возникновении опасности.

Где ещё вам удалось побывать?

Пока мы ждали возвращения нашего Land Rover, мы продолжали передвигаться по миру на самолётах, поездах и автобусах: были в Америке, Канаде, Австралии, Гонконге, Европе. Ещё мы успели пожить 14 лет в Мали, куда привезли нашего сына и трёх дочерей. Участие в проектах по развитию колодцев с питьевой водой заставило нас поездить по всей стране.

(Пус, Камерун)

Что вы можете сказать о границах? Об административных границах?

У каждой страны свои правила безопасности. Они работают по-разному. Многое определяет тот факт, откуда ты сам — будет ясно, понадобится виза или нет. Перед путешествием мы отправили паспорта с заявками на визы в посольства тех стран Африки, которые планировали посетить, указав предполагаемые даты визита. Но в какой-то момент маршрут пришлось менять из-за восстания в Заире (теперь Демократическая республика Конго). Так что выданные нам визы в итоге проставлялись в тот момент, когда мы физически оказывались в странах, у которых их запросили. И, конечно, вашему автомобилю понадобится Carnet de Passages — международная таможенная декларация на временный ввоз транспортного средства (в РФ выдаётся Российской автомобильной федерацией). Помимо этого, в некоторых случаях на границе вам придётся показывать сертификаты о вакцинации, поэтому их обязательно нужно иметь.

А что насчёт экипировки? Какой она должна быть?

В конце своей книги мы составили подробный список того, что брали с собой в дорогу. Туда вошли и запасы сухпайков на месяцы вперёд, потому что, например, в Сахаре точно не найдёшь никакой местной еды. Обязательно нужно держать при себе набор первой помощи и внушительный запас медикаментов. Вам непременно понадобятся запчасти для автомобиля. У нас были ещё лебёдка и сендтраки, чтобы вытаскивать свой и, если понадобиться, другие автомобили. Вам точно пригодятся хорошие замки, чтобы запирать машину на ночь, а также цепи и навесные замки для канистр с бензином.





Ян и Land Rover, пустыня Сахара

Ну, и напоследок, что вы думаете о нынешних трэвел-блогерах, которые ведут свои инстаграмы и видеоблоги? Как вам эта новая культура?

Когда мы отправлялись в своё 14-ти месячное путешествие в 1977-м, у нас не было ни телефона, ни интернета. Мы общались с помощью ручки и бумаги, отправляя письма родителям и подписывая открытки друзьям. Каждый день мы записывали всё, что видели и пережили в свой дневник. Из этих писем и записок в итоге и получилась наша книга, которую мы впоследствии издали — Strangers like angels. Это был своего рода итог всего путешествия, сопровождающийся фотографиями, которые мы делали на плёночный Olympus. Сегодня путешественники могут мгновенно связаться со всеми, кому они интересны, через соцсети. Интернет стал открытым окном, позволяющим следить за людьми, исследующими мир. Но ничто не заменит само путешествие — то, которое ты проделал самостоятельно, встречаясь с разными людьми, погружаясь во множество культур. Поверьте, такой опыт действительно меняет жизнь.

Текст Иван Тяжлов

Фотографии Из личного архива путешественников