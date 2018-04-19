HEAVY-МАРШРУТ

Дорога: 3 080 км

Продолжительность: 19 дней

Количество человек в экспедиции: 3 участника

Транспорт: Yamaha Viking 540 и два Arctic Cat 570XT

Багровое небо на горизонте красноречиво говорит о скорой перемене погоды — будет сильный ветер. Несмотря на апрель, зима всё ещё весьма серьёзно заявляет о себе в полярных широтах. Нашей группе предстоит пройти по маршруту отряда лейтенанта Дмитрия Леонтьевича Овцына, российского гидрографа, одного из первых исследователей Арктики, 280 лет назад пробившегося из Оби в Енисей через Карское море, и доказавшего, что морской путь между двумя могучими реками существует. Основные точки путешествия — мысы Трёхбугорный, Наливной, Хасрё, полуостров Евай, остров Шокальского, остров Вилькицкого и полуостров Мамонта. Самый сложный участок пути пролегает по льду Обской губы — более 500 км на север по льду, трещинам, между торосами, при почти полном отсутствии видимости. Длинный путь из Салехарда до самой северной точки Ямала, где заканчивается земля и начинается океан. Экспедиция называется «Из Оби в Енисей. Отряду Овцына посвящается…»

Первый отрезок пути — к мысу Трёхбугорный. Именно так назвал его в 1736 году лейтенант Дмитрий Овцын. При пересечении Обской губы в районе, где она сливается с Тазовской — большая трещина. Это место стараются обходить стороной даже местные жители. Они называют его ямальским Бермудским треугольником. Здесь глубокие ямы и мощные водовороты. Летом в них нередко гибнут рыбацкие лодки. Зимой природа с лёгкостью ломает толстый лёд, превращая его в торосы и образуя широкие трещины. Коварство здешних мест чуть не стоило участникам жизни. Одна из трещин, замаскированная свежим снегом, была совершенно незаметна и снегоходчиков спасла только интуиция…

Рядом с мысом — ненецкое святилище, в котором каждый мужчина должен совершить обряд и задобрить духов, при этом женщинам находиться в нём категорически запрещается. От Трёхбугорного начинается самый продолжительный и сложный отрезок пути по льду вдоль берега Гыданского полуострова и полуострова Явай. Главная здешняя опасность — огромные свисающие карнизы и очень сильные надувы. Нужно хорошо знать снегоходный фарватер, чтобы не заблудиться и не попасть в неприятную ситуацию. Ясное дело, без испытания на прочность не обошлось. В пути группу застигла сильная пурга и вдобавок сломался один из снегоходов. Впрочем, путешественникам повезло, рядом оказалось стойбище оленеводов, которые приютили участников экспедиции в своём чуме, а днём помогли отремонтировать снегоход. Они же выручили бочкой бензина…

Группа уходит дальше на север, к Гыданскому проливу. Он соединяет полуостров Явай с островом Шокальского. Здесь очень высокая, почти стопроцентная, влажность. Это значит, что рядом должна быть открытая вода. Море «гуляет», в нём танцуют свои пластичные танцы нерпы. До острова Вилькицкого, самой крайней северной точки экспедиции, пришлось пройти по льдам Карского моря. Остров известен своей полярной метеостанцией. Сегодня она заброшена, но когда-то здесь регулярно ходили знаменитые санные поезда…





Снова остров Шокальского. Мыс Северо-Восточный, точка 73 градуса 15 минут. Здесь, на краю земли, где море сливается с сушей, команда Овцына когда-то установила ориентир для мореходов — сбитый из брёвен маяк с высоким древком в форме креста. Теперь на этом месте стоит знак в память о первопроходцах Арктики, отряде Великой Северной экспедиции под командованием лейтенанта Дмитрия Леонтьевича Овцына. Они были первыми!

Текст Сергей Чижик