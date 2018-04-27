Несмотря на массу стереотипов, универсальной концепции автомобиля для рыбалки не существует. Всё зависит от условий и места ловли

Рыболовы относятся к категории людей, которые очень любят спорить и отстаивать своё мнение (а своё мнение, причём на все случаи жизни, есть у каждого рыболова). Уж казалось бы, сколько копий сломано в жарких баталиях на тему выбора приманки или снастей, времени и места ловли, но едва ли хоть в одной из них удалось достигнуть консенсуса. Впрочем, есть ещё один вопрос, который неизменно вызывает бурные обсуждения, и пусть в рейтинге популярности он не стоит на первом месте, но точно занимает одну из верхних строчек, – это вопрос: каким должен быть автомобиль рыбака?

Мои рыболовные путешествия начались ещё в конце прошлого века. Хотя, конечно, в те годы мне чаще всего приходилось использовать общественный транспорт, но скоро поездки на рыбалку стали проходить исключительно в «автономном режиме». С годами появлялись всё новые точки, увеличивались расстояния – с 50 километров от города до нескольких сотен и даже тысяч, от однодневных выездов до полноценных экспедиций. Накапливался опыт… Сегодня этот опыт включает список из трёх десятков автомобилей разных марок и моделей, которые были моими «машинами для рыбалки». И теперь, глядя на то, как разгорается очередной баттл на тему выбора идеального транспортного средства рыбака (участники которого чаще всего оказываются поклонниками какой-то определённой марки или модели), я вижу насколько мы, рыболовы, подвержены влиянию стереотипов, зачастую уводящих в сторону от сути вопроса.

Зачастую на первом месте стоит объём багажника,

а вовсе не проходимость

Среднеразмерный кроссовер, возможно,

не так хорош для длительных экспедиций,

зато отлично подойдёт для рыбалки выходного дня

ПО ОБРАЗУ И ПОДОБИЮ

Так вот, когда в коллективе начинается обсуждение машины для рыбалки, то в большинстве случаев люди создают образ некоего идеального авто, обычно подготовленного внедорожника с непременной понижайкой, конечно, с рамой, достаточно аскетичный и обязательно с АТ- или МТ-резиной. В общем, автомобиль, во многом напоминающий монстров из трофи-рейдов. А стоит предложить на суд зрителей какой-нибудь серийный кроссовер или даже полноприводный универсал, как в ответ летят пустые пластиковые бутылки и возмущённые возгласы, смысл которых сводится к простой мысли – это машина для чего угодно, но только не для рыбалки… Что ж, давайте попробуем спокойно, по пунктам разобраться, что на самом деле важно и в каких случаях, давайте соберём образ идеального автомобиля для рыболовных путешествий, если, конечно, у нас это получится. И прежде чем перейти непосредственно к обсуждению деталей, я хочу обратить внимание на один довольно очевидный аспект – выбирая любую вещь (и машина не исключение), нужно представлять себе условия, в которых она будет использоваться. Будет ли это специальный внедорожник, предназначенный исключительно для загородных поездок, или вы планируете ездить на нём и в городе? Куда вы чаще всего выезжаете на рыбалку? Какие дорожные условия будут на вашем пути? Существует ли необходимость перевозить катер на трейлере, возить лодку в багажнике или в конечной точке вас ждёт большой рыболовецкий траулер? Сколько человек путешествует вместе с вами, как долго длятся эти поездки? Наконец, насколько большое расстояние придётся преодолеть, чтобы достичь цели. Разумеется, в дальнейшем я буду опираться на личный опыт, хотя для чистоты эксперимента я опросил десяток своих знакомых, таких же любителей рыбалки. Я задал им те же вопросы, но, делая окончательный выбор, не стоит забывать, что ваши условия могут существенно отличаться, и потому некоторые акценты придётся сместить. К примеру, мой личный опыт включает поездки трёх категорий: с катером на трейлере на большие расстояния (больше 600 км), иногда с пересечением границы; относительно недалёкие экспедиционные поездки, но всё снаряжение при этом необходимо разместить в багажнике; короткие, однодневные выезды, зачастую вообще без лодки…

ПОЛНЫЙ ПРИВОД

Начнём с очевидного. Уверен, если провести опрос фанатов рыбалки, то наличие полного привода вероятнее всего окажется на первом месте среди «самого необходимого». Но всегда ли он так уж важен? Попробуем разобраться. С одной стороны, оценив поездки за последние пару лет и сопоставив свои данные со статистикой коллег, я пришёл к выводу, что больше чем девяносто процентов рыбацких вылазок вообще не предполагают никакого бездорожья (у кого-то эта цифра может оказаться даже выше). Зачастую они проходят по неплохим асфальтированным шоссе, и лишь финальный участок представляет собой дорогу без всякого покрытия. Процент может меняться, но даже в тех случаях, когда нам приходилось преодолевать 100–150 км грунтовки, она была доступна для большинства видов транспорта, за исключением разве что спорткаров. Стоит отметить, что определённая часть вылазок вообще не подразумевает езду по лесным дорогам, и рыболовы просто отправляются на какую-нибудь базу. И совсем уж асфальтовым выходит путешествие в Скандинавию, где дороги есть в принципе везде.

С другой стороны, существуют по-настоящему глухие места, добраться до которых, имея монопривод, низкую посадку и обычную шоссейную резину, невозможно. Таких мест немного, но именно для них наличие полного привода – обязательная опция автомобиля, предназначенного для рыбалки.

Полноприводный универсал легко управится

с небольшой лодкой на трейлере.

Проблемы могут возникнуть лишь там,

где нет оборудованного слипа

Впрочем, есть ещё один существенный аргумент в поддержку необходимости полного привода. Это ситуация, при которой вы перевозите катер на трейлере. Если лодка весит больше тонны, вопрос формата 4х4 даже не обсуждается, независимо от тех условий, в которых приходится спускать её на воду. Если катер весит меньше, то всё упирается в условия слипования (спуска и подъёма лодки). На оборудованном не слишком крутым слипом месте, а такие встречаются нечасто и, как правило, вблизи городов, при достаточно лёгкой лодке (например, РИБ длиной до 5 м) такая задача под силу даже седану с передним приводом. Хотя если слиповаться достаточно часто, это отрицательно скажется на ресурсе трансмиссии – всё-таки легковой класс не предназначен для подобных нагрузок. Но иногда в виде исключения это допустимо. Однако если слипование происходит в диких условиях, на необорудованных местах, а вес лодки близок к весу обычной легковушки (1–1,5 т), лишь наличие полного привода и тяговитого мотора позволит вытащить плавсредство на сушу.

Из личного опыта: серийный внедорожник размером с Toyota Land Cruiser Prado или Mitsubishi Pajero легко справляется с задачей, если лодка не больше семи метров в длину. Если же ваша яхта больше и оснащёна более мощным мотором (иногда это может быть «спарка» из 250–300-сильных двигателей), то стоит присмотреться к классу тяжеловесов, типа Toyota Tundra, Dodge RAM, Ford Raptor и им подобных. С лодкой длиной до 5,5 метров (или до 6 в открытой версии) при наличии нормальных условий слипа может справиться любой полноприводный кроссовер. Некоторые из моих знакомых, обладая опытом и знаниями, прибегают к уловке, буксируя прицеп с большим катером обычным автомобилем, не имеющим полного привода. Действительно, по твёрдой горизонтальной поверхности практически любая машина так или иначе сможет буксировать даже 6,5-метровый катер с закрытой рубкой. Проблемы появятся на подъёмах и при обгонах и станут совсем уж глобальными, как только рыбацкий караван приступит к слипованию. И тут наши хитроподготовленные умельцы прибегают к помощи соседей-рыболовов, поскольку в популярных для рыбалки местах обязательно найдётся кто-нибудь с более мощным автомобилем, а уж помочь товарищу по увлечению не откажется никто. Достаточно только попросить… Более того, на некоторых базах есть платная услуга по вытаскиванию. Так что если вы вдруг решили путешествовать на моноприводе, вам придётся компенсировать это повышенной исследовательской активностью и общением.

Большой рамный внедорожник позволяет транспортировать

и спускать на воду катер размером до 7,5 метров

ОБЪЁМ БАГАЖНИКА

Неоднозначный, но важный момент. В первую очередь всё упирается в режим поездки и вопрос: везёте ли вы лодку на трейлере или используете надувную с мотором? Едете на несколько дней или вам достаточно одного? А может быть, вам вообще не нужна лодка? Ведь если исключить из списка плавсредство, ограничившись снастями и экипировкой, то багажник практически любого кроссовера, универсала и тем более внедорожника вместит всё необходимое. Однако, если помимо одежды и снастей у вас есть ещё какое-то специальное оборудование, например, палатки, шатры или в вашем экипаже окажется больше трёх человек, то со свободным пространством для поклажи могут возникнуть проблемы. И естественно, как только в ваших планах появляется судно, оно сразу съедает массу полезного пространства. Надувная лодка, мотор, снасти, топливный бак и какое-то минимальное снаряжение с трудом, но могут поместиться в багажнике универсала вроде Subaru Outback, но, например, объёма Volvo V90 для этого уже не хватит. Вам придётся балансировать на очень тонких весовой и габаритной гранях и совершенно точно не брать с собой дополнительное снаряжение, продукты питания и вещи для комфортного быта. Кроме того, у компактных машин придётся разбирать или оставлять дома заднее сиденье. Таким образом, объёма большинства современных кроссоверов, внедорожников и даже полноприводных универсалов хватает, чтобы отправиться в экспедицию на неделю, но при этом в машине поедут лишь два человека. Хотя чаще всего именно двое и ловят рыбу в одной лодке. Так что если подвести промежуточный итог, то Volvo XC90, Toyota Land Cruiser Prаdo или LC200 (Lexus LX), Pajero Sport позволят разместить в багажнике лодку, мотор, кое-что из снастей и минимальное количество экипировки, не прибегая к тому, чтобы раскладывать или удалять заднее сиденье. Для однодневного лова без ночёвки этого достаточно. Если добавить сюда запас топлива, палатку, снаряжение для кемпинга и продукты питания ещё хотя бы на день, окажется, что места уже не хватает. Перевозка вашей посудины на трейлере позволит освободить багажник не только от самой лодки и мотора (что занимает около 70 % его объёма), но и от части других вещей, которые можно переместить в трюм, как в прицеп. В этом случае объём багажника вообще не имеет значения, но снова появляются требования к весу, энерговооружённости и проходимости тягача. Словом, везде нужен компромисс.

Далеко не каждый может позволить себе

покупку полноценного внедорожника,

поэтому при определённых условиях даже

переднеприводный седан довезёт лодку до нужного места

ТИП ДВИГАТЕЛЯ

Дизель или бензин? Уверен, что не все согласятся с моим выбором, но это моё мнение, основанное на личном опыте. Так вот, я голосую за дизель и не вижу ни одной причины, которая вынудила бы меня обратить внимание на бензиновые автомобили. На мой взгляд, главные плюсы дизеля – это экономичность и способность лучше переносить тяжёлые условия эксплуатации (особенно большие нагрузки на низких оборотах). При путешествиях на 700 км с лодкой и трейлером на крюке разница в расходе между одинаковыми автомобилями в бензиновой и дизельной версиях может достигать 100 %. Проще говоря, передвигаясь на дизельной машине, я потрачу порядка 3 000 рублей, а вот с бензином эта цифра будет уже около 6 000. И это если речь идёт о российских ценах на топливо! Если же вы путешествуете по Скандинавии, то цена за литр бензина там, как и во всей остальной Европе, колеблется в районе отметки 100 рублей, несложно посчитать разницу. Но дело не только в моментальной или общей экономии. Путешествия на дальние расстояния часто сопряжены с протяжёнными участками вообще без бензоколонок. Не всегда можно точно рассчитать расход и места будущих заправок, особенно отправляясь по новому незнакомому маршруту. Перспектива обсохнуть посреди трассы – не лучший сценарий. Конечно, этого можно избежать, имея запасную канистру с топливом, но более экономичный двигатель даст заметный выигрыш в мобильности. Таким образом, в условиях дальнемагистральных путешествий и поездок по пересечённой местности при транспортировке катера (особенно весом свыше тонны) дизельный двигатель оказывается значительно комфортнее. Сравнивая же динамику, максимальную скорость и иные ездовые качества дизельных и бензиновых автомобилей, очень сложно почувствовать хоть какую-то разницу.

Размер боковых зеркал и их информативность —

важное качество, во время спуска катера

УРОВЕНЬ КОМФОРТА

Комфорт, понятно, вопрос субъективный, и у каждого человека о нём свои представления. Где проходит грань, разделяющая комфортное и некомфортное, определить сложно. К тому же на оценку всегда влияют финансовые возможности. Нет никакого смысла сравнивать модели, различающиеся в стоимости больше чем в два раза.

Между тем лично для меня комфорт – важная составляющая (всё-таки рыбалка для большинства из нас не работа, а отдых). И это не только материалы отделки или возможности мультимедиа, а прежде всего системы активной безопасности, эргономика, регулировки, удобство управления машиной, качество освещения дороги. Ты начинаешь обращать на них внимание после нескольких сотен километров за рулём и особенно после нескольких дней на воде. Сложные дорожные условия, плохая погода и слабая освещённость – всё это влияет на безопасность. Высокий уровень комфорта автомобиля позволяет избежать чрезмерного напряжения за рулём и лучше сконцентрироваться на дороге, а не на том, почему вибрирует руль или откуда доносится раздражающий скрип. Шумоизоляция машины тоже стоит не на последнем месте. Ведь после нескольких часов за рулём лишний звук может в значительной степени утомить водителя, а это сказывается на безопасности и экипажа, и других участников движения.

К понятию комфорт я бы отнёс и размер боковых зеркал. Чем они больше, тем легче совершать манёвры с катером, когда камера заднего вида и парктроник уже не помогают. Беда большинства кроссоверов как раз в том, что их боковые зеркала изначально не предназначены для помощи при буксировке габаритных прицепов и недостаточно информативны. Кроме того, некоторые из полноценных внедорожников или пикапов (Land Rover, Toyota Hilux) умеют перенастраивать систему стабилизации при буксировке прицепа, чем значительно облегчают жизнь водителю тягача.





Многие ездят на рыбалку на обычных городских седанах.

Хотя на кроссовере, пусть и переднеприводном,

путешествовать значительно комфортнее

ПИКАП — САМЫЙ РЫБОЛОВНЫЙ!

Такое утверждение я слышал не раз, но относился к нему скептически до тех пор, пока сам не испытал все преимущества эксплуатации полугрузового автомобиля. Действительно, концепция пикапа, пожалуй, идеально подходит для условий рыбалки, представляя разумный компромисс между размером, весом, комфортом управления, экономичностью, проходимостью и объёмом перевозимой поклажи. Последний пункт, к слову, главная прелесть минигрузовичков. В кузов поместятся все необходимые рыболовные снасти, лодка, мотор, снаряжение для обустройства лагеря и прочее. При этом отдельное от кабины размещение багажа хорошо ещё и тем, что вам нет нужды переживать о сухости вещей, их чистоте или неприятных запахах (солярки или рыбы, например). Однако, пикап – это всё же машина специального назначения, и едва ли вам захочется каждый день стоять на нём в пробках по пути в офис или кружить по району в поисках подходящей парковки. Хотя всё относительно. Лично я не испытывал особого дискомфорта при ежедневных поездках по городу на том же VW Amarok…

В этот раз мы лишь немного коснулись такой интересной и многогранной темы, как подбор узкоспециальной машины для того или иного увлечения. И пример рыбалки, на мой взгляд, очень показателен. Мир автомобилей невероятно разнообразен, да и люди тоже разные. У каждого из нас есть свой перечень задач, в решении которых должна помочь машина. Поэтому прежде всего ответьте себе на те вопросы, что мы задавали в самом начале, и делайте грамотный выбор (не забывая о финансовой стороне вопроса). Тогда ваши желания, скорее всего, совпадут с возможностями, и вы получите именно тот транспорт, который будет соответствовать вашим увлечениям.

Текст Дмитрий Матвеев