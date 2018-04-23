Компания Polaris выпустила тюнингованные версии трёх своих моделей: Sportsman, Ranger и RZR

Обычно мотовездеходы имеют весьма широкий спектр использования — от бесшабашных покатушек по оврагам до перевозки дров и всевозможного оборудования. Поэтому серьёзные райдеры, подходящие к процессу езды вдумчиво, сразу после покупки начинают тюнинговать машину под конкретные задачи, будь то скоростные заезды или взбивание грязи в непроходимом болоте. Несколько в стороне держатся спортсмены, идущие, впрочем, тем же путём – едва прокатившись на свежекупленном квадрике, они тут же перекраивают его по своему вкусу. Компания Polaris попыталась предвосхитить желания покупателей этих категорий и выпустила уже тюнингованные версии трёх своих моделей: Sportsman, Ranger и RZR. В исполнении High Lifter Edition эти мотовездеходы имеют более высоко поднятый над землёй кузов и некоторые специфические дополнения.

Самые заметные отличия квадроцикла Polaris Sportsman High Lifter Edition обусловлены его дорожным просветом (343 мм) вкупе с длинноходной подвеской (ход спереди – 188 мм, сзади — 170 мм), позволяющей мчаться по гоночной трассе не разбирая дороги. Кроме того, тюнингованную версию Sportsman выдают изогнутые для лучшей проходимости рычаги, зубастые колёса и стабилизатор поперечной устойчивости в задней подвеске, необходимый для того чтобы этот подросший в высоту квадрик ненароком не кувыркнулся, спускаясь по крутому косогору. Об устойчивости позаботились и более тривиальным методом – просто расставив колёса пошире. Грузоподъёмность Sportsman High Lifter – 132 кг, из них 34 кг можно разместить на переднем и заднем багажниках. Стандартным оборудованием является электроусилитель руля, аналоговый спидометр, цифровой одометр. Есть тахометр, счётчик суточного пробега, счётчик моточасов и индикатор обслуживания. Для большего удобства предусмотрены часы, индикаторы включённой передачи, режима полного привода и уровня топлива. Поскольку серьёзные поездки на современных квадроциклах немыслимы без навигатора, есть и розетка постоянного тока 12V, которую можно использовать для питания любого вспомогательного оборудования.

Увеличенный клиренс провоцирует ехать,

не разбирая дороги

Сайд Polaris RZR XP 1000 EPS High Lifter Edition легко узнать с первого взгляда по высокому росту. Машина, подобно Sportsman, построена для быстрого передвижения по пересечённой местности, при том что она заметно более грузоподъёмна (336 кг, из них 136 кг на багажниках). RZR в тюнинговом исполнении получил систему переключаемого привода Xtreme Performance True On-Demand AWD/2WD, увеличенный дорожный просвет (381 мм) и всё те же приборы и аксессуары, что и Sportsman High Lifter Edition. В дополнение сидящим в спортивных креслах водителю и пассажиру положены ремни безопасности с индикацией их застёгивания.

Самый спокойный и хозяйственный из этой троицы – Polaris Ranger XP 1000 EPS High Lifter Edition. У него, как у пикапа, имеется вместительный кузов размером 930х1370х290 мм и грузоподъёмностью 454 кг. Всего же машина способна перевозить 680 кг и может развивать тяговое усилие в 907 кг. Дорожный просвет составляет 330 мм. Одним словом, знатный утилитарник!

Три модели Polaris в исполнении High Lifter Edition представляют собой наиболее заряженные заводские версии снегоболотоходов (а именно так эти квадроциклы называются официально). Боевой монстр Sportsman грозен уже одним своим видом, более комфортный RZR позволит хорошенько оттянуться продвинутому райдеру, а утилитарный Ranger помимо перевозки груза способен работать настоящим тягачом. Вся троица построена в расчёте на тяжёлые условия эксплуатации и готова показать высокий уровень надёжности и комфорта. Каждый из мотовездеходов хорош в своей нише, и управление любым из них принесёт много положительных эмоций любителям проводить время активно, без оглядки на дороги, а иногда и просто прокладывая дорогу самостоятельно.

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