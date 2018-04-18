Bridgestone представил новые шины Alenza 001 для автомобилей повышенной проходимости

В бешено растущем классе кроссоверов и внедорожников постоянно что-нибудь обновляется, и касается это не только самих автомобилей — регулярно появляются самые разнообразные аксессуары и дополнительное оборудование для полноприводных машин. В том числе и колёса. Более жёсткие условия эксплуатации предъявляют к покрышкам формата «4х4» особые требования, и совсем недавно Bridgestone презентовал новую премиальную летнюю шину для внедорожников Alenza 001, которая сменила на рынке свою предшественницу — не менее достойную Dueler H/P Sport.

Новая шина предназначается для автомобилей классов SUV/CUV. Причём разработчики обещают высокий уровень комфорта, точную ответную реакцию на поворот руля и высокую износостойкость одновременно. Утверждается, что добиться этого им помогли самые современные технологии проектирования, такие как фирменная Ultimate Eye, позволяющая виртуально смоделировать различные условия использования шины и просчитать её поведение.

Современные шины это, прежде всего, состав резины.

Bridgestone подходит к подготовке смеси с молекулярной точностью

Хорошее сцепление на влажной поверхности шина развивает благодаря закруглённым кромкам блоков и увеличенному контактному давлению центральной беговой дорожки. Вообще, надо сказать, разработки, используемые при производстве колёс, скоро начнут опережать космические. К примеру, улучшение топливной экономичности Alenza 001 достигается благодаря технологии Nano Pro-Tech, которая (внимание!) уменьшает потери энергии при помощи равномерного распределения молекул силики по всей толщине протектора и боковины. Вы можете себе это представить?! Кроме того, зона контакта между силикой и основным полимером шины существенно расширена, что в свою очередь продлевает срок её службы. На долговечность работает и меньшая деформация блоков протектора во время торможения — это препятствует сокращению площади контактного давления.

Очевидно, все эти свойства делают Alenza 001 очень привлекательным продуктом для владельцев самых разных кроссоверов. Недаром сразу несколько автопроизводителей уже сертифицировали новинку для заводской установки на свои автомобили!