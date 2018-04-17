Очищающие присадки Liqui Moly

Жизнь железяк внутри мотора обычно мало интересует владельца машины. О том, что они вообще есть, он вспоминает, только когда мотор начинает плохо заводиться, расходовать больше топлива или вообще отказывается работать. Конечно, большая часть деталей двигателя изнашивается очень медленно. На второй и даже на третьей сотне тысяч километров пробега эти детали способны работать не хуже новых, потому что заложенный в них значительный ресурс поддерживают современные масла и хорошее топливо. Но есть переменная, способная превратить стройное звучание оркестра настроек мотора в полную какофонию, – это то самое топливо, качество которого, увы, даже сегодня колеблется весьма ощутимо. И если кратковременная работа на плохом бензине чревата лишь небольшим нагаром внутри цилиндра, то постоянная заправка неизвестно чем грозит более серьёзными проблемами. Главная беда в том, что отложения от некачественного топлива возникают постепенно и незаметно, водитель привыкает к медленному снижению мощности и росту расхода горючего и почти не замечает их. В то же время загрязнённая форсунка уже не распыляет топливо равномерно, вызывая горение с повышенной или пониженной температурой. Последствия очевидны – закоксовывание колец, прогорание клапанов, отказ форсунок. А с приходом в мир автомобилей катализаторов добавился ещё один пункт риска – источающий богатый недогоревшим бензином выхлоп мотор способен просто-напросто оплавить собственный нейтрализатор, причём также незаметно, как до этого закоксовывал камеру сгорания. Ещё хуже на нагар реагируют двигатели с непосредственным впрыском. У них расстраивается послойная технология горения топлива, приводя к лавинообразному образованию сажи и неизбежной поломке. Если вы думаете, что, создавая моторы, автопроизводители не учитывают всего этого, то глубоко ошибаетесь. Не только учитывают, но и постоянно призывают нефтяных магнатов поставлять на рынок чистое топливо, уже содержащее некоторое количество присадок. И если о серьёзности подхода к присадкам в развитых странах можно говорить вполне уверенно, то уповать на добросовестность отечественного производителя топлива пока не стоит.







Очиститель форсунок ударного действия будет полезен,

если вы уже заметили первые симптомы

вредоносных отложений

Впрочем, есть старый проверенный способ обезопасить себя от подобных проблем, и способ этот прост – самому регулярно использовать топливные присадки. Точнее те из них, которые очищают системы впрыска мягко и постепенно, не допуская мгновенных отслоений и закупорок, методично снимая слои нагара. Так работает долговременный очиститель инжектора Langzeit Injection Reiniger от немецкой Liqui Moly. Он защищает топливную систему и двигатель от всех видов загрязнений, нагара и смол. Мало того, кроме очистки при постоянном применении в топливной системе создаётся антикоррозийный слой, который сохраняется даже после прекращения использования присадки. Расчёт её дозировки не требует сложных вычислений – 10 мл из ёмкости дозатора на каждые 10 л топлива. Всё!

А что делать, если мотор уже начал подрагивать на холостых и не так бодро заводится морозным утром? На этот случай есть более серьёзный препарат – Direkt Injection Reiniger. Это специальное средство для очистки форсунок непосредственного впрыска систем GDI, FSI и D4. По эффективности воздействия присадка сравнима с очисткой на специальном сервисном стенде. Состав исключительно сильных моющих добавок, работающих при повышенных температурах быстро удаляет нагар, смолы и отложения, то есть всё, что обычно откладывается на форсунках. Правда, его нельзя доливать постоянно, а лучше применять на регулярном ТО или при возникновении подозрений появления вредоносных отложений. Флакончика в 500 мл средства хватает на 70 л топлива, а для начала действия достаточно просто влить присадку в бак и запустить двигатель.

Очиститель клапанов отлично подойдёт моторам со

старыми системами впрыска и даже с карбюратором

Кроме форсунок в камере сгорания есть ещё клапаны, для которых Liqui Moly рекомендует очиститель Ventil Sauber, эффективно удаляющий отложения. Эта присадка не подходит двигателям с непосредственным впрыском, зато отлично очищает обычный впрыск и карбюраторы. Кроме того, Ventil Sauber защищает топливную систему от коррозии и снижает вредные выбросы. Средство очень хорошо растворяет смолы. Важно, что при очистке гарантировано беззольное сгорание нагара, в результате чего очиститель клапанов совместим как с катализаторами, так и с турбонаддувом. Флакона в 250 мл достаточно на 75 л топлива, но заливать присадку нужно в бак, наполненный не менее чем наполовину.

Долговременный очиститель инжектора делает свою работу незаметно.

Её результат — всегда исправная система впрыска

Конечно, каждый сам определяет степень заботы о собственном автомобиле, и необходимость постоянно доливать при заправке что-то из флакончика вызывает удовольствие далеко не у всех. Но тот, кто не поленится добавить в бак миллилитры живительной смеси, имеет все шансы получить настоящее европейское качество как минимум в масштабе собственной топливной системы, не говоря уже о том, что мотор наверняка ответит на такую заботу долгой и зажигательной жизнью!