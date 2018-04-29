Hakka Black 2 SUV — шины для быстрых и даже отчаянных

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Рассуждения о том, какая марка шин лучше, очень похожи на споры гурманов кухни о преимуществахф и недостатках кулинарии разных континентов – никогда не утихают и по большей части основаны на субъективных пристрастиях. Впрочем, споры спорами, но есть старый проверенный рецепт: хочешь действительно уверенного сцепления – бери «Хакку». Тем более что как раз этой весной на наш рынок вышли две новые цветные модели – Nokian Hakka Blue 2 SUV и Hakka Black 2 SUV. Первая, которая Blue, – великолепно справляется со скользкими дорогами и, что особо ценно, обеспечивает такое же надёжное сцепление на мокром покрытии. «С увеличением скорости движения масса воды в пятне контакта может полностью поднять шину над поверхностью дороги. Мы сосредоточились на предотвращении аквапланирования, разработав ламели, которые эффективно отводят воду. Она перенаправляется в широкие центральные канавки шины и выводится из пятна контакта», – объясняет Ярно Рёйтиё, специалист по разработке и развитию Nokian Tyres. И пока покрышка предотвращает аквапланирование, прочная конструкция боковины гарантирует, что шина не спасует перед ударами и избежит боковых порезов. Помимо этого, в средней части протектора есть «удалители камней» (это, кстати, фирменный термин), которые не дадут камням повредить верхний слой колеса, а заодно спасут лобовые стекла едущих сзади. Боковины усилены арамидными волокнами и усеяны внедорожными зацепами в плечевых зонах. Несложно догадаться, что всё это ради долговечности и улучшения сцепления. На это же направлен и новый гибридный состав резиновой смеси Nokian Hakka Blue SUV Hybrid, разработанный для быстро меняющихся погодных условий (благодаря этому снижаются потери на внутреннюю деформацию и меньше нагрев). Новая шина доступна в 21 типоразмере – от 16 до 19 дюймов.

Вторую новинку с цветовой дифференциацией Black можно посоветовать тем, кто часто ездит под дождём, причём очень и очень быстро. Благодаря концепции Dynamic Grip (активное сцепление) эти шины отлично работают при частой смене полос на неоднородном покрытии. Секрет заключается в высокой стабильности пятна контакта с дорогой вне зависимости от того, какое именно покрытие находится под колёсами внедорожника — шина одинаково хороша и на асфальте, и на грунте. В процессе создания этой модели применяли компьютерное моделирование и высокоскоростные камеры. Полевые испытания в реальных условиях проводились в Финляндии, Швеции и Норвегии. Характеристики в экстремальных условиях на высоких скоростях шлифовали на треках в Германии и Испании. Кроме того, в процессе испытаний консультации давал двукратный чемпион мира по автогонкам в «Формуле 1» Мика Хаккинен.

Как известно, качественные колёса не должны шуметь. По крайней мере, сильно. За это отвечает технология Silent Groove с полукруглыми углублениями на стенках продольных рёбер, напоминающими рисунок на мяче для гольфа. Трудно поверить, но такой дизайн действительно снижает уровень шума внутри автомобиля и внешний шум при движении, а также уменьшает сопротивление воздуха и охлаждает поверхность шины, что в итоге повышает её долговечность. Nokian Hakka Black 2 SUV выпускается в 29 типоразмерах – от 17 до 22 дюймов. Причём большинство из них имеют маркировку XL, означающую повышенный индекс нагрузки. И наконец, нельзя забывать, что на все шины Hakka и Hakkapelliitta распространяется гарантия, позволяющая бесплатно заменить или отремонтировать шину при любом случайном повреждении.