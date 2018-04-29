О стоимости автомобиля

Жизнь автомобиля начинается задолго до момента, когда мы впервые садимся за руль выставленной в автосалоне модели. И платим мы за него тоже гораздо больше, чем он стоит на самом деле. Насколько больше? Ну это коммерческая тайна, хотя, к примеру, АвтоВАЗ раскрыл секрет – себестоимость Lada Granta составляет 211 000 рублей, то есть, покупая «Ладу» у дилера, вы переплачиваете в полтора раза. Это не так уж много, потому что при покупке Mercedes или BMW вы переплатите значительно больше. За инвестиции компании в исследования и перспективные разработки, за строительство заводов, за разбитые на краш-тестах машины, за дорогущие и в принципе бесполезные концепт-кары, за испытания, за сертификацию в стране, за работу дилеров, за шильдик, за логистику, за рекламу, за путешествия автомобильных журналистов, за поездки национальных представительств на международные выставки… Вы заплатите сотрудникам и руководителям завода, менеджерам по продажам… В общем, вы заплатите за всё, а не только за машину, как вы, возможно, полагали. Разумеется, в бизнесе, который приносит только убытки, нет смысла. И я отдаю дань уважения компаниям, которым удаётся достигать максимальных прибылей и утолять вечную жажду своих акционеров. Но если слухи о том, что реальная стоимость производства не превышает 20 % от прайсовой цены, подтвеждаются — это уже не смешно. Понятно, что сборка автомобиля обходится в кучу денег. Детали изготавливаются отдельно, потом доставляются на завод, где их собирают роботы ценой в миллиарды и люди, которым нужно платить зарплаты. Но тогда, быть может, автопроизводителям поступать так же, как делает IKEA, и присылать все детали автомобиля в контейнере прямо к вашему дому? И никаких заводов, никаких роботов и людей. Понадобится только центральный офис, который будет наклеивать на контейнеры стикеры с адресами заказчиков, и переводчик, который напишет на всех языках подробную инструкцию по сборке, суть которой сводится к тому, что для получения из этой кучи запчастей автомобиля требуются всего лишь базовые навыки электродуговой сварки, пара баллонов аргона и несколько тюбиков промышленного клея. Можете смеяться, но это не такая уж фантастическая картина. Ведь по большому счёту уже сейчас все автомобили – это конструктор, из деталей которого получаются разные модели. Я имею в виду, что Audi TT, Volkswagen Tiguan, Seat Leon, Skoda Octavia и ещё много чего построены на одной платформе. Ford Ranger и Mazda BT-50 – одно и то же. Между Rolls-Royce и BMW 7-й серии практически нет разницы… И я не имею ничего против. Автопроизводители пытаются объединяться, чтобы сэкономить и, в конечном счёте, сделать машины дешевле. Но только представьте, сколько можно сэкономить, если скооперироваться не паре-тройке марок, а всем сразу! И как сильно отличалась бы цена, доставляй производители запчасти сразу к дому, минуя посредников. А какие просторы для творчества! Для изготовления деревянных вставок в салоне можно было бы использовать любое дерево, например, спилить берёзу под окном. Кузова тоже делали бы сами. Думаю, появилось бы множество кузовных ателье, как раньше. Или ещё круче: моделируешь кузов в 3D-Max, распечатываешь на 3D-принтере и просто надеваешь на шасси… В целом, это отличная идея! За исключением того, что такой хэнд-мейд автомобиль, скорее всего, не поедет. Правда в том, что собрать икеевскую полку для ванной – это одно, а автомобиль с двигателем, трансмиссией и всеми прибамбасами – совсем другое. Тем более что большинство современных людей не может понять, как устроен велосипед или тостер, а под «собрать машину» подразумевает склеивание готовых деталей из набора Airfix. Именно поэтому мы вынуждены платить так дорого за то, что в действительности стоит в пять раз меньше. Но честное слово, я лучше переплачу и куплю Ford, собранный на заводе в Набережных Челнах, чем начну собирать его сам… Просто я не хочу, чтобы он бил меня током всякий раз, когда я прикасаюсь к рулю.

Текст Александр Долгих

Иллюстрация Илья Карев