Стремительная урбанизация Китая оставляет всё меньше места традиционной культуре, выгоняя её на задворки великой социалистической стройки. Тем не менее сохранившиеся очаги первозданной природы и старинной архитектуры оберегаются на правительственном уровне, поскольку, говоря сухим экономическим языком, они формируют положительный денежный поток от международной туриндустрии. В противном случае здесь уже давно стояли бы заводы и фабрики, символизирующие величие коммунистического пути развития

Дорога: 2 200 км

Количество человек в экспедиции: 4 участника

Количество машин экспедиции: 1 Toyota LC Prado (аренда)

Цзяюйгуань — городской округ в провинции Ганьсу. Название означает «Застава Цзяюй». Здесь находится самый западный проход в Великой стене. В Цзяюйгуане сохранился древний форт (башню которого можно увидеть на фотографии) и участок Великой Китайской стены, которые и привлекают туристов. Особенно красиво этот форт смотрится на фоне заснеженных гор (этот вид является визитной карточкой местности), но если отойти немного вправо или влево, то за фортом станут видны дымящиеся трубы промышленного Китая. Увы, в наше время почти все «визитные карточки» Поднебесной имеют свою оборотную сторону

Храм лошадиной подковы (в некоторых источниках — копыта), или храм Матисы, — это древний буддистский комплекс, вырубленный в скале. Он поражает своей архитектурой и яркими красками. Храмовому комплексу более 1 600 лет и находится он всего в 40 км от Чжанъе (на автомобиле дорога занимает не более 30 минут)

Недалеко от храма разбросаны покрытые золотом буддийские постройки

На въезде стоят великолепные ворота, а рядом с ними — касса, где нужно заплатить около 30 долларов, чтобы въехать уже непосредственно на территорию монастыря

Ещё одна постройка недалеко от комплекса «Храм лошадиной подковы»

Буддийский монах, одетый в New Balance бордового цвета в тон монашескому одеянию и не разрешивший себя фотографировать. Он показался нам символом современного Китая, сотканного из древних традиций и последних достижений прогресса

Вид на долину монастыря





Путешествуя по Северному Китаю нельзя проехать мимо гор Национального геопарка Чжанъе Данься. Этот геологический парк занимает площадь в 510 кв. км и известен своими живописными скалами. Таких разноцветных гор в мире не так уж много, похожие есть только в Боливии и Аргентине











Всё, что окружает тебя в Китае, метафорично. В том числе и рыба карп. Карп может жить в реке, пруду и даже болоте — этой жизнестойкостью он отличается от других рыб. А уж своей красно-золотистой расцветкой он олицетворяет глубинные китайские традиции, согласно которым золотая рыбка — это двойное счастье (иероглиф означает одновременно и золото, и счастье)

Если спуститься южнее от провинции Гансю через Сычуань, то мы попадём в другой Национальный парк — Чжанцзяцзе (Zhangjiajie National Forest Park), известный как «Аватар парк» и являющийся частью огромного заповедника Улинъюань (Wulingyuan Scenic Area). Это первый китайский парк, получивший статус объекта Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. В результате выветривания песчаников и известняков, а также вымывания почвы сформировалось около 3 000 пиков и утёсов самых причудливых очертаний. При этом горы покрыты густой растительностью, и их разделяют глубокие ущелья с реками, озёрами и водопадами. Эти особые «горные формации» являются чертой традиционного китайского пейзажа, изображённого на многочисленных древних картинах

Всего в часе езды от Шанхая находятся традиционные китайские водные деревни. Их ещё называют китайской Венецией из-за многочисленных каналов и снующих по ним лодочек, а также домов, выходящих окнами прямо на воду

Текст и фотографии

Егор Власов