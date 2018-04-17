Летние шины Nokian Hakka. Одобрено Микой Хаккиненом

Концерн Nokian Tyres представляет долгожданные UHP новинки в семействе шин Nokian Hakka.

Новая высокоскоростнаялетняя шина Nokian Hakka Black 2, сочетающая в себе передовые технические решения, легкосправляется с суровыми условиями переменчивого лета, обеспечивая приятное и сбалансированное вождение. Изрезанные колеями дороги и частые смены полос – отличная возможность продемонстрировать лучшие характеристики экстремальной стабильности и логичной управляемости. В шине Nokian Hakka Black 2 разработанной специально для быстрого и спортивного стиля вождения, внедрена разработанная инженерами Nokian Tyres концепция Dynamic Grip («Активное сцепление»), которая обеспечивает неизменно точный контакт шины с поверхностью дороги как на скользких дорогах после дождя, так и при быстром прохождении поворотов на сухом покрытии.

Стабильная управляемость шин Nokian Hakka Black 2 SUV, в свою очередь, порадует водителей мощных внедорожников. Она позволяет одинаково эффективно и быстро передвигаться как по городским улицам, так и по проселочным дорогам. Крепкая конструкция и усиленные арамидным волокном боковые стенки шины обеспечивают необходимую прочность, защищая от ударов и порезов.

На протяжении более чем трех лет интенсивной разработки продукта инженерами Nokian Tyres уделялось особое внимание безопасному, контролируемому поведению на ухабистых, изрезанных колеями дорогах, особенно при высоких скоростях.

«Сбалансированный и точный контакт шин Nokian Hakka Black 2 и Nokian Hakka Black 2 SUV с дорогой обеспечивается использованием концепции активного сцепления Dynamic Grip. Благодаря данной технологии водитель может чувствовать сцепление шины и немедленно реагировать рулём даже на мокрой дороге. Способность шины обеспечивать возможность точного и аккуратного резкого манёвра – это обязательное требования для безопасного движения. Концепция активного сцепления (Dynamic Grip) сочетает в себе рисунок протектора нового поколения, многослойную структуру и новую резиновая смесь, благодаря чему обеспечивается непревзойденное сцепление с дорогой при меняющихся погодных условиях. Полностью новые рисунок и структура позволили нам создать для шины пятно контакта, в котором оптимально распределяется нагрузка, что обеспечивает логичное и предсказуемое чувство дороги на различных покрытиях: в ясную погоду или в дождь. Контакт шины с дорогой стал более равномерным и динамичным, чем ранее, что означает прекрасное сцепление, долговечность», – говорит Ярно Рёйтиё, менеджер по разработке и развитию продуктов Nokian Tyres.

Помимо комплексных лабораторных испытаний и тестов на стендах, в процессе разработки также использовалось компьютерное моделирование и высокоскоростные камеры. Полевые испытания в реальных условиях проводились в Финляндии, Швеции и Норвегии. Для оптимизации характеристик поведения в экстремальных условиях на высоких скоростях использовались высокоскоростные испытательные треки в Германии и Испании. Кроме того, в процессе испытаний консультации давал двукратный чемпион мира по автогонкам в классе «Формула 1» Мика Хаккинен.

Nokian Hakka Black 2 разработана для быстрого вождения и относится к категории UHP– экстра-классу шин для легковых автомобилей. Она доступна в 40 типоразмерах от 17 до 21 дюйма, обладает индексами скорости V(240 км/ч), W(270 км/ч) и Y(300 км/ч). Nokian Hakka Black 2 SUV буквально излучает мощь, она доступна в 29 типоразмерах от 17 до 22 дюймов.Большинство размеров имеют маркировку XL, что означает повышенный индекс нагрузки. Новые продукты появятся на рынке весной 2018 года.

Эти продукты нового поколения пополнили семейство летних шин Nokian Hakka, которое уже по достоинству оценили покупатели в Финляндии, Скандинавии и России. Экологичная шина Nokian Hakka Green 2 и чемпион скользких дорог Nokian Hakka Blue 2 являются многократными победителями различных тестов.

На все летние шины Nokian Hakka и зимние шины Nokian Hakkapeliitta распространяются условия Бессрочной Расширенной гарантии, которая позволит заменить или отремонтировать шину бесплатно, при любом случайном повреждении.

Инновации

Внутренняя плечевая зона шины усилена, что обеспечивает великолепную стабильность даже на дорогах с выбоинами и колеями. Во внешней плечевой зоне имеются несквозные канавки и ламели, которые обеспечивают высокую управляемость. Стильный асимметричный рисунок протектора делает вождение более комфортным, а реакцию шин на руль – более точной. Главную роль в протекторе играют три широких и прочных центральных ребра, которые улучшают управляемость.

Многослойная структура максимально увеличивает сцепление

Поверхность протектора состоящего, из нескольких различных резиновых смесей, предназначена для работы в суровых условиях и на высоких скоростях. В составе резиновой смеси протектора функциональные цепочки молекул и полимеры формируют плотную ячеистую структуру, которая обеспечивает лучшее сцепление и прочность по сравнению с шинами предыдущего поколения. Одновременно прочный и гибкий состав резиновой смеси улучшает сцепление с мокрой дорогой как ранней весной, так и поздней осенью, в жаркий день и холодную ночь. Многослойная структура протектора также снижает сопротивление качению, позволяя новым шинам Nokian Hakka Black 2 и Nokian Hakka Black 2 SUV легко катиться и обеспечивая экономию топлива.

Технология активного сцепления Dynamic Grip. Точное и аккуратное управление. Шина держит дорогу, адаптируется к неровностям покрытия и немедленно реагирует на повороты руля. Оптимальное пятно контакта шины с дорогой максимально увеличивает комфорт и надёжность в управлении. Концепция активного сцепления Dynamic Grip сочетает в себе рисунок протектора нового поколения, многослойную структуру шины и резиновую смесь протектора. Благодаря этому обеспечивается непревзойденное сцепление с дорогой в изменчивых погодных условиях.

Гидроконусные канавки (Hydro Canyon). Идеальное сопротивление аквапланированию. Глубокие канавки на центральных продольных ребрах были оптимизированы с помощью компьютера, благодаря чему они эффективно собирают воду и направляют её в широкие центральные канавки. Открытое строение канавок ускоряет отвод воды, что в сочетании с полированной поверхностью центральных канавок позволяет эффективнее удалять воду из пятна контакта шины с дорогой.

Silent Groove. Больше комфорта при вождении. Полукруглые углубления на стенках продольных ребер, напоминающие рисунок на мяче для гольфа, обеспечивают дополнительный комфорт при вождении. Инновационный дизайн позволяет воздуху более плавно обтекать рисунок протектора, что снижает уровень шума как внутри автомобиля так и внешний шум, а также уменьшает сопротивление воздуха и охлаждает поверхность шины, благодаря чему, в свою очередь, повышается долговечность шины.