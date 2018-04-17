Lifan назвал российские цены кроссовера X70

Lifan назвал российские цены и начал продажи нового кроссовера X70, который постепенно сменит самую продаваемую машину марки на нашем рынке — модель X60. Одним из конкурентов Lifan X70, помимо «китайцев», является Hyundai Creta. Новый Lifan X70 — это второе поколение модели X60, которая сегодня является самым популярным «китайцем» в России. Так, с момента его выхода на российский рынок было продано более 46 000 (данные по дорестайлинговому X60) моделей.

X70 имеет габариты 4390х1820х1715 мм. В отделке кузова используются хромированные элементы – в том числе, в решетке радиатора, поясная линия и пороги. Интерьер новинки также полностью переработан и стал более просторным. В списке оснащения заявлена мультимедийной системы МР5 с 9-дюймовым экраном. Кроссовер оснащен 4-цилиндровым бензиновым двигателем объемом 2 литра и мощностью 136 л.с., а также двумя вариантами трансмиссии – пятиступенчатой механической коробкой передач и новым вариатором CVT. Привод — только передний, а клиренс составляет 195 мм.