Электрокроссовер Buick — подробности

Кроссовер Buick Enspire оснащен электрической силовой установкой eMotion. Ее отдача составляет 557 лошадиных сил. На одной зарядке концепт-кар способен проезжать до 596 километров. Блок батарей поддерживает высокоскоростную и беспроводную зарядку и до 80 процентов заряжается за 40 минут.
Тема архитектуры салона прототипа называется «Окружающий горизонт» (Surround Skyline). Центральная консоль и подлокотники выполнены из текстурного дерева и отделаны микроволокнистой замшей. В списке оснащения: экран на органических светодиодах, проекционный дисплей с поддержкой технологии дополненной реальности и подключение к Сети по стандарту связи 5G.
Ранее Buick анонсировал выпуск модели Velite 6 в модификации с гибридной и электрической силовой установкой. Ее предвестником стал концепт Velite, показанный в ноябре 2016 года.
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