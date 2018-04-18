Электрокроссовер Buick — подробности

Марка Buick, принадлежащая концерну General Motors, раскрыла подробности о концептуальном кроссовере Enspire, публичный дебют которого состоится на автосалоне в Пекине уже в конце апреля. Новинка стала предвестником товарного вседорожника для китайского рынка. Однако сроки его выхода пока неизвестны.

Кроссовер Buick Enspire оснащен электрической силовой установкой eMotion. Ее отдача составляет 557 лошадиных сил. На одной зарядке концепт-кар способен проезжать до 596 километров. Блок батарей поддерживает высокоскоростную и беспроводную зарядку и до 80 процентов заряжается за 40 минут.

Тема архитектуры салона прототипа называется «Окружающий горизонт» (Surround Skyline). Центральная консоль и подлокотники выполнены из текстурного дерева и отделаны микроволокнистой замшей. В списке оснащения: экран на органических светодиодах, проекционный дисплей с поддержкой технологии дополненной реальности и подключение к Сети по стандарту связи 5G.

Ранее Buick анонсировал выпуск модели Velite 6 в модификации с гибридной и электрической силовой установкой. Ее предвестником стал концепт Velite, показанный в ноябре 2016 года.