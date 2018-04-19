В России стартовали продажи обновленного Ford Explorer

Компания Ford слегка модернизировала полноразмерный семейный кроссовер Explorer. И хотя в целом обновления можно назвать косметическими, некоторые полезные доработки сделаны специально для российского рынка. Российские дилеры начали живые продажи обновленного 7-местного кроссовера Ford Explorer. Отличия от предшественника — в новых бамперах, хромированных молдингах, новой решетке радиатора и наличии LED-противотуманок. Интересным решением стала установка дополнительного USB-разъема рядом с зеркалом заднего вида. Это решение инженеры Ford спроектировали специально для России, где многие автовладельцы пользуются видеорегистраторами.

Начальная стоимость обновленного «Экплорера» — от 2 719 000 рублей.

В базовой версии Explorer XLT уже присутствуют 7-местный кожаный салон с подогревом и электрорегулировкой передних сидений, обогрев лобового стекла, камера заднего вида, а также мультимедийная система SYNC 3 с 8-дюймовым тачскрином и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. По технической части все как и раньше — атмосферник V6 объемом 3,5 л (249 л.с.), адаптированный под 92-й бензин, 6-ступенчатый автомат и полный привод.

Комплектация второго уровня Limited стоит от 2 962 000 рублей и включает в себя 20-дюймовые колеса, подогрев руля и второго ряда сидений, вентиляцию передних кресел, электропривод крышки багажника, премиум-музыку Sony с 12 динамиками и штатную навигацию. В топовой версии Limited Plus за 3 162 000 рублей — панорамная крыша, мультиконтурные кресла с массажем, автоматический дальний свет и набор ассистентов безопасности, куда входят адаптивный круиз-контроль, автопарковщик, а также система слежения за разметкой и мониторинга слепых зон.

В компании Ford отдельно подчеркивают тот факт, что с последним рестайлингом Explorer получил улучшенную шумоизоляцию и более эффективную систему дистанционного запуска Ford Remote Start — ключ-брелок с увеличенной дальностью действия теперь позволяет заводить автомобиль на расстоянии до 100 м.