КАМАЗ завершает испытания арктического вездехода

КАМАЗ-Арктика, снегоболотоход созданный в рамках программы «Социально-экономического развития Арктической зоны РФ на период до 2020 года», планируют выпускать в версиях – 6х6 и 8х8. Версия 6х6 оснащается классическим камазовским двигателем V8 с механической коробкой передач. Максимальная скорость снегоболотохода не превышает 50 км/ч, его грузоподъёмность составляет 13 тонн. Версия 8х8 отличается не только колёсной формулой (8х8), но и получит новую кабину К5 , двигатель нового поколения Р6 и автоматическую трансмиссию.
Машина была представлена в конце 2017 года в ходе национальной многоотраслевой выставки «Вузпромэкспо-2017». Автомобиль предназначен для первопроходцев, исследователей, медиков и сотрудников МЧС.
У автомобилей КАМАЗ-Арктика будет шарнирно-сочленённая рама, то есть, как объяснили в компании, машина будет поворачивать не за счёт колёс, а благодаря «ломающейся» раме. Это решение было продиктовано слишком широкими колёсами, которые не дают достаточного ресурса для поворота. Однако такая конструкция позволяет двигаться при полном бездорожье. Отметим, автомобиль способен функционировать при температуре «минус» 50-60 градусов.
Шины могут быть двух размеров: ширина версии «Негабарит» превышает 1 000 мм, у варианта «Габарит» она составляет 700 мм. Из них первый вариант предназначен для передвижения на грунтах с низкой несущей способностью, а благодаря второму вездеход укладывается в действующие в стране нормы, а значит, может передвигаться по дорогам общего пользования. Клиренс автомобиля составляет 677 мм.
В машинах КАМАЗ-Арктика есть так называемый «жилой модуль». В нём можно жить или ждать помощи в суровых климатических условиях минимум трое суток. Предусмотрены спальные места, душ, туалет, микроволновая печь, подогреватель, запас воды, умывальник, холодильник, телевизор, спутниковый телефон, варочная панель, электрогенератор, кондиционеры (они могут понадобиться для изолирования обитателей от комаров и иных насекомых).
Компания «КАМАЗ» планирует в начале лета показать модель на различных выставках, затем машины отправят в холодные районы России, где они будут тестироваться в условиях Крайнего Севера.
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