КАМАЗ завершает испытания арктического вездехода

КАМАЗ-Арктика, снегоболотоход созданный в рамках программы «Социально-экономического развития Арктической зоны РФ на период до 2020 года», планируют выпускать в версиях – 6х6 и 8х8. Версия 6х6 оснащается классическим камазовским двигателем V8 с механической коробкой передач. Максимальная скорость снегоболотохода не превышает 50 км/ч, его грузоподъёмность составляет 13 тонн. Версия 8х8 отличается не только колёсной формулой (8х8), но и получит новую кабину К5 , двигатель нового поколения Р6 и автоматическую трансмиссию.

Машина была представлена в конце 2017 года в ходе национальной многоотраслевой выставки «Вузпромэкспо-2017». Автомобиль предназначен для первопроходцев, исследователей, медиков и сотрудников МЧС.