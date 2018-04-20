Land Rover сделает из «Дефендера» пикап

Компания Land Rover планирует выпустить пикап к 2020 году в рамках расширения семейства автомобилей Defender, пишет Autocar. По информации издания, новый автомобиль могут построить на базе удлиненного «Дефендера», какие-либо технические подробности проект пока не раскрываются. Неофициально, под капотом пикапа Land Rover пропишутся 2-литровые бензиновые и дизельные силовые агрегаты.

В этом году должна состояться премьера преемника легендарного Defender. По неофициальной информации, автомобиль получит полностью алюминиевую структуру кузова, а его конструкция будет схожа и с Discovery, и с Range Rover. При этом внедорожник будет доступен в стандартном и длиннобазном исполнении.

Моторная линейка, как предполагается, будет представлена дизельными и бензиновыми агрегатами. Не исключено, что это будут двухлитровая «турбочетверка» и, возможно, компрессорный V6. Собирать машину будут либо в Словакии, либо в Австрии. Культовый внедорожник не выпускается британской маркой с января 2016 года.