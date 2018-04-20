Кроссовер BMW X3 M получит спорт-пакет Competition

«Заряженный» кроссовер BMW X3 M, премьера которого состоится в конца года, получит комплект Competition Package. Пакет будет включать в себя увеличение отдачи двигателя, другие настройки управляющей электроники и системы полного привода — они будут такие же, как у седана M5.

Базовый BMW X3 M получит битурбированную трехлитровую рядную «шестерку» с 456 лошадиными силами. Заряженный «бумер» с Competition Package получит тот же агрегат, однако его мощность увеличится до 482 сил.

Также «заряженный» кроссовер BMW X3 M будет отличаться более агрессивным обвесом с увеличенными воздухозаборниками, спортивными тормозными механизмами, заниженной подвеской и выхлопной системой со сдвоенными патрубками.

Он станет самым мощным в линейке X3 — сейчас это место занимает модификация M40i, которая оснащается 3,0-литровой рядной «шестеркой» мощностью 360 лошадиных сил и 500 Нм момента. С нуля до 100 километров в час BMW X3 M40i способен разгоняться за 4,8 секунды. Максимальная скорость — 250 километров в час.