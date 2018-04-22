Mahindra скоро снимет с производства копию Jeep

Ряды ветеранов off-road стремительно редеют: в 2016 году был снят с производства Land Rover Defender, недавно ушел в историю Mercedes-Benz G-Class поколения W463, в феврале закончился 20-летний жизненный путь Suzuki Jimny третьего поколения. Теперь стало известно, что индийская Mahindra скоро снимет с производства брутальную модель Thar, в основе которой лежит лицензионная конструкция американского внедорожника Jeep CJ-3B начала 50-х годов.

По сообщению Autocar India, замена Mahindra Thar появится до 2020 года. Разработка преемника идет полным ходом, он будет базироваться на совершенно новой платформе, в которой не применят ни одной детали от внедорожника текущего образца. Новый внедорожник проектируется с учетом жестких требований пассивной безопасности, которые вступят в силу в Индии 1 октября 2019 года. Модель создается с участием специалистов итальянской Pininfarina и корейской SsangYong — эти компании входят в состав индийского холдинга Mahindra & Mahindra.

Формально годом начала производства нынешней Mahindra Thar считается 2010-й, но на самом деле этот автомобиль конструктивно не сильно отличается от Mahindra CJ-series, который появился в 60-х годах прошлого века и, как уже отмечалось выше, опирается на конструкцию Jeep CJ-3B. Сейчас Mahindra оснащается двумя вариантами дизельных двигателей объемом 2,5 л — мощностью 63 или 105 л.с. Доступны задне- и полноприводные модификации (с жестко подключаемым передним мостом). В Индии Mahindra Thar стоит от 644 000 рупий, в пересчете на рубли это около 595 000. Напомним, в начале марта нынешнего года Mahindra специально для США выпустила внедорожник Roxor — это улучшенная модификация модели Thar.