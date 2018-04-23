Nissan показал проект туристического внедорожника

Японский производитель представил особое исполнение Nissan Armada, получившее название Mountain Patrol. Цель проекта — подготовить семейный внедорожник к приключениям на природе. Дебют модели запланирован через месяц и Nissan обращается к потребителям с просьбой, за оставшиеся время довести автомобиль до оптимального варианта.

На протяжении следующих трех недель фаны могут посещать аккаунты @NissanUSATrucks в социальных сетях Instagram и Facebook для голосования в трех категориях: модель шин, дизайн экстерьера (виниловая пленка) и тент на крыше. Можно использовать хэштег #MountainPatrol. Голосование будет продолжаться до 10 мая, а премьера Nissan Armada Mountain Patrol состоится на выставке Overland Expo WEST, которая будет проходить 18-20 мая в парке Fort Tuthill неподалеку города Флагстафф в Аризоне.