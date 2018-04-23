Nissan показал проект туристического внедорожника

«Если вы хотите отправиться в путешествие по дикой природе, Nissan Armada станет отличной базой для этого, обладая впечатляющими внедорожными способностями, прекрасным уровнем комфорта и комплектом технологий Nissan Intelligent Mobility, — сказал директор по маркетингу Nissan North America Брэндон Уайт. — С помощью энтузиастов из Nissan Truck, Armada Mountain Patrol станет прочным фундаментом и трансформируется в превосходное туристическое транспортное средство, оснащенное по последнему слову техники, с высоким уровнем комфорта для путешественников и инструментами, которые позволят смело участвовать в любом приключении».
Версия Mountain Patrol базируется на стандартном флагманском Nissan Armada 2018 модельного года, под капотом которого располагается V-образная восьмерка Endurance VK56VD объемом 5,6 литра мощностью 390 л.с. и 543 Нм в сочетании с 7-ступенчатым «автоматом» и полным приводом. Напомним, Armada является переработанной для североамериканского рынка версией глобальной модели Patrol. Автомобиль способен буксировать прицеп массой до 3 855 кг, а в кабине могут разместиться от пяти до восьми человек.
Кстати, во второй половине 2016 года на рынке Соединенных Штатов стартовали продажи Nissan Armada второго поколения, что положительно сказалось на продажах большого семейного внедорожника. Если в 2016 году объем продаж автомобиля составлял 14 035 единиц, то в 2017-м компания сумела реализовать уже 35 667 машин.
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