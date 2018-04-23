Обновлённый Toyota Hilux будут продавать и в Европе

Грузовик от Toyota 8 поколения, с обновленным дизайном экстерьера и интерьера, с момента премьеры в 2017 году, продавался лишь в некоторых азиатских странах и Австралии, но теперь модернизированный грузовик выходит и на европейский рынок. Hilux будет представлен в Европе в виде спецверсии, с названием Special Edition. Новый вариант исполнения приурочен к 50-летнему юбилею модели.

Европейский Hilux Special Edition обзавёлся радиаторной решеткой в стиле Tacoma, другими передним бампером и противотуманками. На заднем бампере имеются хромированные накладки. Кузов модели окрашен в новый оранжевый «металлик». Интерьер выполнен в черном, на рулевом колесе и передней панели появились глянцевые вставки. Кроме того, у Hilux Special Edition поменяли графику шкал приборов. Спецверсия предусмотрена только для пикапа с двойной кабиной.

В Европе стандартный пикап можно купить с турбодизелем 2GD-FTV 2.4 мощностью 150 л.с., который работает в паре с шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом», какой двигатель будет у специальной версии-пока неизвестно. Привод – задний или полный (с жестко подключаемым передком). В версии Special Edition пикап доступен только с 6АКП и полным приводом.

В России пикап предлагают с мотором 2.4 литра и турбодизелем 1GD-FTV 2.8 с отдачей в 177 л.с. В РФ продают только полноприводную версию, цена – от 2 161 000 рублей. Пока нет данных о том, доберется ли Hilux Special Edition до нашего рынка.