Парад автомобилей Land Rover в честь 70-летия бренда

В ночь с 21 на 22 апреля в Москве прошел самый большой парад внедорожников и кроссоверов Land Rover. На Третьем транспортном кольце собралось 2 152 автомобиля легендарного внедорожного бренда.

Событие было приурочено к 70-летней годовщине Land Rover и стало попыткой установить мировой рекорд Гиннесса. Если разделить протяжённость всего столичного Третьего кольца (35 100 м) на число участников, получается по 16,3 м на машину. С учётом интервала безопасности в два корпуса и примерно пятиметровой длины среднестатистического внедорожника Land Rover, цель замкнуть Кольцо или достигнута, или почти достигнута. В любом случае, такого массового парада автомобилей одного бренда наша история ещё не знала. Поздравляем с юбилеем!