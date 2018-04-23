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Новости   23 апреля 2018    59

Парад автомобилей Land Rover в честь 70-летия бренда

В ночь с 21 на 22 апреля в Москве прошел самый большой парад внедорожников и кроссоверов Land Rover. На Третьем транспортном кольце собралось 2 152 автомобиля легендарного внедорожного бренда. 
 
Событие было приурочено к 70-летней годовщине Land Rover и стало попыткой установить мировой рекорд Гиннесса. Если разделить протяжённость всего столичного Третьего кольца (35 100 м) на число участников, получается по 16,3 м на машину. С учётом интервала безопасности в два корпуса и примерно пятиметровой длины среднестатистического внедорожника Land Rover, цель замкнуть Кольцо или достигнута, или почти достигнута. В любом случае, такого массового парада автомобилей одного бренда наша история ещё не знала. Поздравляем с юбилеем!
 

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