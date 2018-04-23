Представляем вам анонс тест-драйва полноприводного Geely Atlas, который редакция журнала 4х4Club провела в окрестностях Сочи. Среди многочисленных китайских псевдокроссоверов Geely Atlas – редкое исключение. Он выходит на российский рынок с полноприводной версией, и, вопреки сложившемуся отношению ко всему китайскому, соответствует понятию «качество».

Журнал 4х4Club протестировал полноприводный Geely Atlas в окрестностях Сочи. Техника проверена асфальтом, крутыми склонами, каменистыми дорогами и даже выпасом для крупного рогатого скота (на видео). Первые впечатления – автомобиль серьёзный без скидок на происхождение, вполне комфортный, хорошо управляемый и не смотря на скромный просвет в 190 паспортных (и около 160 реальных) миллиметров, проходимый.

Главный минус – задушенный мотор, и ещё небольшая пригоршня минусов поменьше. Главный плюс – общий уровень изготовления. Одним словом – больше китайцев хороших и… хороших. При стартовой цене в 1 030 000 р за двухлитровый монопривод на ручке и 1 390 000 р за полноприводный 2.4 у машины есть шанс. А подробности – в тест-драйве на страницах июньского номера журнала.