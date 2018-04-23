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Архив номеров за 2018 год   23 апреля 2018    9

Май №05 2018

 

ТЕСТ-ДРАЙВЫ

БРИТАНСКИЙ УИК-ЭНД

Компания Jaguar Land Rover не стала ограничиваться рестайлингом Range Rover и Range Rover Sport и одновременно с ними представила гибридный P400e 

ТОТ, КТО НИКОГДА НЕ УНИЗИТ

Размышления на тему рестайлинга одного из самыхпопулярных внедорожников российского автомобильного рынка — Toyota LC Prado 

БЮДЖЕТНАЯ ГАРМОНИЯ

Обновлённый SsangYong Actyon не играет в традиции — он их воплощает, но от этого почему-то не легче

 

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

ПРИЧЁМ ЗДЕСЬ СОЛДАТ?

Не первый год на контрактной службе в нашей стране находятся генерал Toyota LC 200 и полковник LC Prado. И вот недавно «Тойота Россия» призвала в свои ряды
нового солдата…

 

ТЮНИНГ

ИДЕАЛЬНАЯ ПЕРЕСАДКА
 
Радикальный метод улучшения УАЗа «Патриот» путём замены силового агрегата и почти всей ходовой 

 

ИСТОРИЯ

КЛАССИКИ И СОВРЕМЕННИКИ

Период с 2001 по 2007 год был временем расцвета самых необычных идей в области полноприводной техники. Количество моделей и версий по своему разнообразию почти сравнялось с легковым моноприводным сегментом

 

ЛЮДИ

ЭКСКУРСОВОД ИЗ «ШУЛЬГАН-ТАШ»

В конце мая москвич Сергей Сокольский отправился работать экскурсоводом в знаменитый башкирский заповедник «Шульган-Таш» и вот что из этого получилось

 

ЭКИПИРОВКА

НАБОР ДЛЯ КОМФОРТНЫХ ПУТЕШЕСТВИЙ

Мы отобрали для вас вещи, которые не только развлекут всю компанию во время долгой дороги, но и в случае необходимости помогут выжить

 

  

SECOND HAND

СКОЛЬКО СТОЯТ МЕЧТЫ

Мы попробовали выяснить, так ли безупречен MB G-класса, автомобиль, о котором грезят миллионы наших соотечественников, и во что им может обойтись
сбывшаяся мечта

 

ПУТЕШЕСТВИЕ

КАК ПОДНЯТЬСЯ НА АЙ-ПЕТРИ

Гора расположена на крымской горной гряде, и её высоту легко запомнить с первого раза — 1 234 метра 

ВОЗВРАЩЕНИЕ В МАРОККО

Ветер Гибралтара выдувал песок Сахары из наших волос, солнце нещадно жгло наши бронзовые лица.Мы стояли на палубе и щурясь оглядывались назад — на девятнадцать дней, проведённых в Африке, на пять тысяч марокканских километров

ЖЕМЧУЖИНА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Во время пребывания в Узбекистане, невольно возникает ощущение, что время здесь течёт по своим особым законам, и если что-то меняется, то крайне редко и очень медленно

 

ЛИКБЕЗ

ОБЗОР РЫНКА АВТОНАВИГАЦИИ

Главное в путешествиях по бездорожью, правильно построить маршрут. Иначе можно заехать в такие дали, что всё оставшееся время придётся потратить на поиски трактора и откапывание

ШКОЛА ВНЕДОРОЖНОГО МАСТЕРСТВА

Новая серия открывается с уроков динамичной езды по грунту, в которых мы обсуждаем нюансы управления автомобилем, не вошедшие в предыдущую «Школу» 

12 БЫСТРЫХ ШИН ДЛЯ ВНЕДОРОЖНИКОВ

Внедорожники не только выбрались на асфальт, но и научились развивать скорости, доступные раньше только спорткарам. Кто бы мог подумать, что для SUV понадобится резина выдающихся скоростных характеристик, управляемости и износоустойчивости

 

Журнал 4x4Club

– не просто автомобильный журнал, специализирующийся на полноприводных автомобилях. Мы пишем о внедорожниках, но рассказываем о неразрывно связанном с ними стиле.

 
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