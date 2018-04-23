Май №05 2018

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ТЕСТ-ДРАЙВЫ
БРИТАНСКИЙ УИК-ЭНД
Компания Jaguar Land Rover не стала ограничиваться рестайлингом Range Rover и Range Rover Sport и одновременно с ними представила гибридный P400e
ТОТ, КТО НИКОГДА НЕ УНИЗИТ
Размышления на тему рестайлинга одного из самыхпопулярных внедорожников российского автомобильного рынка — Toyota LC Prado
БЮДЖЕТНАЯ ГАРМОНИЯ
Обновлённый SsangYong Actyon не играет в традиции — он их воплощает, но от этого почему-то не легче
ОСОБОЕ МНЕНИЕ
ПРИЧЁМ ЗДЕСЬ СОЛДАТ?
Не первый год на контрактной службе в нашей стране находятся генерал Toyota LC 200 и полковник LC Prado. И вот недавно «Тойота Россия» призвала в свои ряды
ТЮНИНГ
ИДЕАЛЬНАЯ ПЕРЕСАДКА
Радикальный метод улучшения УАЗа «Патриот» путём замены силового агрегата и почти всей ходовой
ИСТОРИЯ
КЛАССИКИ И СОВРЕМЕННИКИ
Период с 2001 по 2007 год был временем расцвета самых необычных идей в области полноприводной техники. Количество моделей и версий по своему разнообразию почти сравнялось с легковым моноприводным сегментом
ЛЮДИ
ЭКСКУРСОВОД ИЗ «ШУЛЬГАН-ТАШ»
В конце мая москвич Сергей Сокольский отправился работать экскурсоводом в знаменитый башкирский заповедник «Шульган-Таш» и вот что из этого получилось
ЭКИПИРОВКА
НАБОР ДЛЯ КОМФОРТНЫХ ПУТЕШЕСТВИЙ
Мы отобрали для вас вещи, которые не только развлекут всю компанию во время долгой дороги, но и в случае необходимости помогут выжить
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SECOND HAND
СКОЛЬКО СТОЯТ МЕЧТЫ
Мы попробовали выяснить, так ли безупречен MB G-класса, автомобиль, о котором грезят миллионы наших соотечественников, и во что им может обойтись
ПУТЕШЕСТВИЕ
КАК ПОДНЯТЬСЯ НА АЙ-ПЕТРИ
Гора расположена на крымской горной гряде, и её высоту легко запомнить с первого раза — 1 234 метра
ВОЗВРАЩЕНИЕ В МАРОККО
Ветер Гибралтара выдувал песок Сахары из наших волос, солнце нещадно жгло наши бронзовые лица.Мы стояли на палубе и щурясь оглядывались назад — на девятнадцать дней, проведённых в Африке, на пять тысяч марокканских километров
ЖЕМЧУЖИНА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Во время пребывания в Узбекистане, невольно возникает ощущение, что время здесь течёт по своим особым законам, и если что-то меняется, то крайне редко и очень медленно
ЛИКБЕЗ
ОБЗОР РЫНКА АВТОНАВИГАЦИИ
Главное в путешествиях по бездорожью, правильно построить маршрут. Иначе можно заехать в такие дали, что всё оставшееся время придётся потратить на поиски трактора и откапывание
ШКОЛА ВНЕДОРОЖНОГО МАСТЕРСТВА
Новая серия открывается с уроков динамичной езды по грунту, в которых мы обсуждаем нюансы управления автомобилем, не вошедшие в предыдущую «Школу»
12 БЫСТРЫХ ШИН ДЛЯ ВНЕДОРОЖНИКОВ
Внедорожники не только выбрались на асфальт, но и научились развивать скорости, доступные раньше только спорткарам. Кто бы мог подумать, что для SUV понадобится резина выдающихся скоростных характеристик, управляемости и износоустойчивости
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