Mitsubishi Lancer вернут-но в виде кроссовера

Компания Mitsubishi, вошедшая в состав альянса Renault Nissan, постепенно наращивает продажи и планирует обновить и расширить свое модельное семейство — в том числе и за счет возрождения ушедших ранее моделей. Правда, с учетом ориентира на кроссоверы это возрождение будет принимать необычные формы.

Японский автопроизводитель намерен вернуть на рынок модель под названием Lancer — раньше на протяжении десяти поколений под этим названием выпускались седаны, универсалы и — в меньшей степени — хэтчбеки, которые завоевали огромную популярность по всему миру.

Модель расположится в С-сегменте и станет хэтчбеком с «замашками» кроссовера: модели прочат фирменный полный привод, а также гибридные и электрические силовые установки. С-сегмент хэтчбеков по-прежнему обладает большим потенциалом: если на рынках США и Европы продажи таких автомобилей несколько снизились, то в том же Китае они только растут.