Компания Haval готовится к премьере нового кроссовера, который откроет новую серию заводских индексов — F. Техническая начинка будет актуальной — пара наддувных двигателей и преселективный робот китайского производства. Одной из новинок автосалона в Пекине, который откроет свои двери для прессы уже 25 апреля, состоится премьера нового китайского кроссовера Haval H5. Из официального тизера можно понять, что автомобиль получит модный нынче купеобразный силуэт. Как сообщают представители марки, 4,47-метровый паркетник будет рассчитан на требовательную к дизайну и технологиям молодую аудиторию.

Существуют ли у Haval H5 виды на российский рынок, тем более неизвестно. Однако к новинкам «Хавэйла» в любом случае следует присматриваться повнимательнее, поскольку китайцы уже завершают строительство своего завода в Тульской области и могут поставить на конвейер фактически любую модель вдобавок к уже известным (семейство H6 и рамный флагман H9).

Кстати, сам индекс F марка Haval использует впервые. Вероятно, в этой серии сосредоточат имиджевые модели, которые будут выделяться экспрессивной внешностью и передовой «начинкой». Модель F5 этим критериям на первый взгляд полностью соответствует: под капотом кросс-купе пропишут пару бензиновых турбочетверок 1,5 л и 2,0 л мощностью 170 и 197 л.с. соответственно. А в паре с ними будет работать новый преселективный робот с двумя «мокрыми» сцепляниями. Причем, разрабатывалась трансмиссия в самой компании Great Wall/Haval.