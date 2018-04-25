Стала известна дата старта продаж Renault Duster в лимитированной серии Dakar

Duster Dakar получил новые элементы внешнего дизайна и интерьера, выполненные в черном цвете. Лимитированная серия Dakar предлагается по цене от 1 005 990 рублей и оснащается полным приводом в сочетании с бензиновыми или дизельным двигателем, механической или автоматической коробкой передач. Продажи новой лимитированной серии Renault Duster Dakar стартуют во всех дилерских центрах Renault в России в мае 2018 года.

Модель получила защитные расширители колесных арок и 16″ легкосплавные диски Black Thema полностью черного цвета, защитные боковые молдинги c надписью Dakar , черные боковые зеркала и стойки дверей, а также хромированная накладка на задний бампер с именем Dakar черного цвета.Duster Dakar представлен в шести цветах кузова. Новая лимитированная серия Dakar предлагается только для полноприводных Duster в следующих исполнениях: с бензиновым двигателем 1,6 л (114 л.с.) по цене от 1 005 990 рублей, бензиновым двигателем 2,0 л (143 л.с.) по цене от 1 045 990 рублей и турбодизелем 1,5 л (109 л.с.) по цене от 1 079 990 рублей.

Все версии оснащаются 6-ступенчатой трансмиссией. Версия с двухлитровым бензиновым двигателем также может оснащаться автоматической трансмиссией с дополнительным контуром охлаждения, которая также адаптирована для поездок в сложных дорожных условиях – это версия доступна по цене 1 095 990 рублей. Renault Duster Dakar получил систему дистанционного запуска двигателя Renault Start, круиз-контроль, бортовой компьютер, кондиционер, противотуманные фары, подогрев передних сидений, обогрев лобового стекла (для версий с бензиновым двигателем).

Вернувшись в гонки в 2013 году, команда Renault успешно выступает на знаменитом ралли-рейде Dakar. Два экипажа представляют команду Renault в классе внедорожников на специально подготовленных автомобилях Renault Duster, оснащенных мотором V8 мощностью 380 л.с. Вернувшись в гонки в 2013 году, команда Renault успешно выступает на знаменитом ралли-рейде Dakar. Два экипажа представляют команду Renault в классе внедорожников на специально подготовленных автомобилях Renault Duster, оснащенных мотором V8 мощностью 380 л.с.