В Пекине открылся международный автосалон, многие из новинок которого доберутся и до российского рынка. Марка Haval представила две новые модели, которые у нас будут не только продаваться, но и выпускаться. А в обозримом будущем с подачи Haval в России появится целый новый автомобильный бренд. Новый кроссовер Haval H6 выйдет на российский рынок, его сборку наладят на заводе марки, строительство которого заканчивается в Тульской области. Следом за моделью H6 в Россию приедет и новый молодежный кроссовер F5, который тоже встанет на российский конвейер.

А после этого в России появится целый дочерний бренд Wey, под которым будут продавать премиальное семейство китайских кроссоверов. Об этом сообщает корреспондент АвтоВестей, который в данный момент находится на автосалоне. Под названием Haval F5 дебютировал новейший молодежный кроссовер марки, причем буква F в названии используется впервые, что тоже говорит об особом статусе модели относительно уже выпускающихся. Новинка представляет собой купеобразный кроссовер, моторную гамму которого составляют бензиновые «турбочетверки» объемом 1,5 литра и 2 литра и мощностью 170 и 190 л.с. соответственно. В паре с двигателями будет работать новый преселективный робот с двумя «мокрыми» сцепляниями. Причем разрабатывалась трансмиссия в самой компании Great Wall/Haval.

Что же касается бренда Wey, то под ним выпускается семейство премиальных моделей, близких «родственников» Haval. Кроссоверы под этим брендом отличаются особо богатым набором оснащения, продвинутыми силовыми установками и дорогой отдлкой салона. Какие именно модели этого бренда появятся в России, пока не уточняется. Но самое интересное, что импортировать их будут только первое время — в перспективе же премиальные кроссоверы Wey тоже переедут на завод в Тульской области. Все эти планы по обновлению и расширению модельного ряда компания Haval планирует реализовать до 2025 года.