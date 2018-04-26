Mitsubishi Motors объявляет о начале экспорта модели XPANDER

Компания Mitsubishi Motors объявила о начале экспорта популярного кросс-вена XPANDER. Автомобиль будет поставляться в страны АСЕАН из современного завода в Бекаси, Индонезия. Филиппины станут первым экспортным рынком, за которым в ближайшие месяцы последуют Таиланд, Вьетнам и другие. Всего в течение первого года планируется экспортировать около 30 000 единиц модели XPANDER.

Mitsubishi XPANDER — смесь минивэна и кроссовера. Длина семиместного автомобиля с несущим кузовом RISE — 4475 мм, ширина — 1750, высота — 1700, дорожный просвет — 205 мм. «В базе» идут две фронтальные подушки безопасности, АБС, ESP и помощник при старте на подъёме. Привод может быть только передним. Модели досталась 16-клапанная бензиновая «четвёрка» 1.5 MIVEC мощностью 105 сил, сопряжённая с пятиступенчатой «механикой» либо четырёхдиапазонным «автоматом».

С момента запуска модели на рынке Индонезии в августе 2017 года XPANDER получил хорошие отзывы среди потребителей, став «Автомобилем года» по версии ведущего Индонезийского автомобильного издания Otomotif. С момента запуска XPANDER дилеры MMKSI приняли уже 66 000 заказов. В марте XPANDER стал самым продаваемым автомобилем в Индонезии.

В настоящее время 50% производственных мощностей на заводе Mitsubishi Motors в Бекаси приходится на сборку модели XPANDER при общей годовой мощности завода в 160 000 единиц. Начиная с июня 2018 года, компания планирует увеличить производство XPANDER до 10 000 единиц в месяц.

Запуск экспорта и увеличение производства модели XPANDER в Индонезии в значительной степени будет содействовать глобальному производству и продажам Mitsubishi Motors на растущем рынке региона АСЕАН, где идет активная автомобилизация населения.