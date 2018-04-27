Mercedes-Maybach G 650 Landaulet доступен в России

В «Авилоне» доступен самый дорогой внедорожник лимитированной серии Mercedes-Maybach G 650 Landaulet стоимостью 85 млн рублей. Производство автомобилей завершилось в марте 2018 года ограниченным тиражом в 99 штук. Минимальная цена стартовала от 60 млн рублей, сообщает пресс-служба «Авилона». Автомобиль повышенной проходимости построили на базе модели Mercedes-AMG G 65.

Колесная база увеличилась на 580 мм до 3428 мм, дорожный просвет равен 450 мм, общая длина составила 5345 мм, высота – 2235 мм. Комплектация лимитированного внедорожника Mercedes-Maybach G 650 в кузове Landaulet предполагает максимальный all inclusive, как опция возможен только выбор цвета эмали кузова и отделки салона. Бескомпромиссную роскошь и статус машины подчеркивает специальная перегородка по типу лимузинных, отделяющая водительскую кабину от пассажирской зоны. В «Авилоне» автомобиль доступен в цвете Monza серый magno с двигателем V12, развивающий 630 л.с. Пробег автомобиля всего 1000 км.