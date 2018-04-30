Компания «ТОТАЛ ВОСТОК» отмечает 10 лет на российском рынке

В 2008 году нефтехимический концерн Total официально заявил о создании дочернего предприятия «ТОТАЛ ВОСТОК», поставляющего автомобильные смазочные материалы марок TOTAL и ELF в

Россию. На сегодняшний день дистрибьюторская сеть компании простирается от Калининграда до Владивостока, а филиалы «ТОТАЛ ВОСТОК» открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Казани. Доля «ТОТАЛ ВОСТОК» составляет около 3,5%, в ряде сегментов – 10%. В 2017 году продажи компании выросли более чем на 15%.

«Мы создаём новые рабочие места, предлагаем новые услуги, расширяем ассортимент продукции и заключаем интересные для нас партнёрские соглашения. Важным этапом для «ТОТАЛ ВОСТОК» стало строительство и предстоящее открытие завода на территории индустриального парка Фрейт Вилладж Ворсино – это позволит укрепить наши позиции на российском рынке, предоставит компании гибкость в отношении развития российских клиентов, повышая доступность продуктов и предоставляя клиентоориентированный сервис – что соответствует планам на ближайшие 10 лет», — сказал Фабьен

Вуазен, генеральный директор компании «ТОТАЛ ВОСТОК».



За 10 лет на российском рынке компания «ТОТАЛ ВОСТОК» стала официальным партнёром команд «ГАЗ Рейд Спорт» (2013 год), «КАМАЗ- Мастер» (2016 год), а также в 2017 году состоялось официальное подписание контракта о трёхлетнем сотрудничестве с Федерацией Хоккея России (ФХР) и Национальной сборной России по хоккею.

В 2018 году состоится запуск завода по производству смазочных материалов в Калужской области. На заводе будут осуществляться производство, хранение сырья, смешивание, хранение готовой продукции, наполнение и хранение готовой продукции. Весь производственный процесс будет происходить при поддержке компьютерной платформы SCADA.

Также важным этапом стало открытие первого представительства лаборатории ANAC в России, в Санкт-Петербурге при Научно-Исследовательском Центре. Это позволит получать образцы и осуществлять диагностику отработанного масла быстрее. Все анализы производятся по международным стандартам. Результаты исследования и аналитические отчеты заносятся в программу и доступны в режиме онлайн.