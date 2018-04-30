Компания «ТОТАЛ ВОСТОК» отмечает 10 лет на российском рынке

В 2008 году нефтехимический концерн Total официально заявил о создании дочернего предприятия «ТОТАЛ ВОСТОК», поставляющего автомобильные смазочные материалы марок TOTAL и ELF в
Россию. На сегодняшний день дистрибьюторская сеть компании простирается от Калининграда до Владивостока, а филиалы «ТОТАЛ ВОСТОК» открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Казани. Доля «ТОТАЛ ВОСТОК» составляет около 3,5%, в ряде сегментов – 10%. В 2017 году продажи компании выросли более чем на 15%.
Россию. На сегодняшний день дистрибьюторская сеть компании простирается от Калининграда до Владивостока, а филиалы «ТОТАЛ ВОСТОК» открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Казани. Доля «ТОТАЛ ВОСТОК» составляет около 3,5%, в ряде сегментов – 10%. В 2017 году продажи компании выросли более чем на 15%.
«Мы создаём новые рабочие места, предлагаем новые услуги, расширяем ассортимент продукции и заключаем интересные для нас партнёрские соглашения. Важным этапом для «ТОТАЛ ВОСТОК» стало строительство и предстоящее открытие завода на территории индустриального парка Фрейт Вилладж Ворсино – это позволит укрепить наши позиции на российском рынке, предоставит компании гибкость в отношении развития российских клиентов, повышая доступность продуктов и предоставляя клиентоориентированный сервис – что соответствует планам на ближайшие 10 лет», — сказал Фабьен
Вуазен, генеральный директор компании «ТОТАЛ ВОСТОК».
Вуазен, генеральный директор компании «ТОТАЛ ВОСТОК».
За 10 лет на российском рынке компания «ТОТАЛ ВОСТОК» стала официальным партнёром команд «ГАЗ Рейд Спорт» (2013 год), «КАМАЗ- Мастер» (2016 год), а также в 2017 году состоялось официальное подписание контракта о трёхлетнем сотрудничестве с Федерацией Хоккея России (ФХР) и Национальной сборной России по хоккею.
В 2018 году состоится запуск завода по производству смазочных материалов в Калужской области. На заводе будут осуществляться производство, хранение сырья, смешивание, хранение готовой продукции, наполнение и хранение готовой продукции. Весь производственный процесс будет происходить при поддержке компьютерной платформы SCADA.
Также важным этапом стало открытие первого представительства лаборатории ANAC в России, в Санкт-Петербурге при Научно-Исследовательском Центре. Это позволит получать образцы и осуществлять диагностику отработанного масла быстрее. Все анализы производятся по международным стандартам. Результаты исследования и аналитические отчеты заносятся в программу и доступны в режиме онлайн.
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