Skoda Kodiaq российской сборки поступил в продажу

Цена новинки, выпущенной на мощностях «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде, стартует от 1 339 000 рублей (21 596 долларов), сообщают в пресс-службе чешской компании. В гамме появились версии с передним приводом, с механической коробкой передач, а также с базовым мотором 1.4 TSI мощностью 125 л.с., работающий с 6-ступенчатой «механикой». Поэтому если импортные Кодиаки стоят минимум 2 млн 65 тысяч рублей, то цены на российские машины однозначно добавят привлекательности автомобилю у покупателей.

Базовая комплектация Active включает четыре подушки безопасности, ESP, электропакет, двухзонный климат-контроль, подогрев передних сидений, медиасистему с сенсорным экраном, 17-дюймовые легкосплавные колеса и крепления Isofix на заднем диване и переднем пассажирском кресле.

Другие комплектации предлагаются с полностью светодиодной головной оптикой, фоновой подсветкой салона, селектором режимов движения, зеркалами с подогревом, камерой заднего вида и системой контроля дистанции до впереди идущего автомобиля.Кроссовер собирается по полному циклу со сваркой и окраской кузовов. На этом же предприятии концерн Volkswagen уже выпускает Jetta и Octavia.