Компания Jaguar Land Rover представила гибридный P400e

Компания Jaguar Land Rover не стала ограничиваться рестайлингом Range Rover и Range Rover Sport и представила гибридный P400e

Обновлённый Range Rover третий раз подряд выигрывает старт со светофора у заряженного Volkswagen Passat GT, водитель которого почему-то решил, что большой и тяжёлый внедорожник не способен на рывок. И просчитался, причём трижды. Но удивительно даже не это, а то, что при таком крайне агрессивном педалировании расход бензина большого и тяжёлого внедорожника составил всего 11,8 литров на сотню. А в режиме менее резкого разгона цифра и вовсе способна опуститься до отметки в 2,8 л/100 км. Вы спросите, как это возможно? Всё просто — этот Range Rover гибридный. Часть нагрузки при резких ускорениях берёт на себя электричество, которое ощутимо помогает бензиновому мотору. Правда, гибрид здесь не простой, а подзаряжаемый, и цифры такого скромного расхода получаются только при условии заметного разряда батареи. Кстати, батарея заряжается не только от мотора, но и при помощи стационарных станций. Помните главного злодея Майлса Карданвала из мультфильма «Тачки»? Того самого, который вроде бы установил на свой Range Rover электромоторы с аккумуляторами и стал до мозга костей «зелёным» противником бензина, но на самом деле сохранил и обычный двигатель. Так вот, фантазии студии Pixar сбылись — именно Range Rover, и именно с электромотором. Но обо всём по порядку.

Казалось бы, гибриды, сверхэкономия и сокращение выбросов… Как это сочетается с привычным для Range Rover форматом V8, бульканьем из выхлопной трубы и лавиной крутящего момента? Оказывается, в модели P400e вполне сочетается. Посмотрите на цифры — 404 л. с. и 640 Нм крутящего момента. Не просто много, а чересчур много! И заметная доля этих показателей — электрическая. В точном соответствии с поговоркой «Хитрый телок двух маток сосёт» этот внедорожник получает силу сразу из двух источников.

Электрическая часть гибрида проста и понятна. Батарея ёмкостью 13,1 кВт/ч питает электромотор в 116 л. с., расположенный между двигателем внутреннего сгорания и автоматической коробкой передач (восьмиступенчатым автоматом ZF 8P75XPH). Дополнительное сцепление может отключать мотор для движения только на электричестве. В случае нехватки тяги мгновенно запускается бензиновый мотор. Впрочем, на одном электричестве можно разогнаться до сотни и даже быстрее (137 км/ч, как обещает релиз) и проехать 51 км. Бензиновый мотор, как и подобает гибридам, невелик — всего 2.0 л рабочего объёма и четыре цилиндра, но турбина превращает «четвёрку» Ingenium в агрегат, легко развивающий 300 л. с., и это более чем достаточные показатели. Впрочем, главное в гибридной машине — всё же экономия топлива.

Но не только условными лошадьми и техническим совершенством электромотора достигается небольшой расход. Задействована даже навигация, которая прокладывает маршрут с учётом скорости движения, нагрузки на силовой агрегат и максимального использования рекуперации. Для неё же всем садящимся за руль гибридного Range Rover советуют при малейшем замедлении или даже намёке на него сразу переносить правую ногу с газа на тормоз. Умный автомобиль таким образом раньше переключит электромотор в режим генератора, соберёт больше кинетической энергии и меньше разрядит батарею. Местоположение ходового аккумулятора легко определить по характерному возвышению над полом багажника. На стоянке батарея может быть заряжена двумя способами — через стандартную десятиамперную розетку за 7,5 часов или за 2 часа 45 минут при помощи специального 32-амперного стенда. Гарантия на батарею Range Rover — 8 лет, при условии что её остаточная ёмкость сохранится не ниже 70%. Зарядный разъём расположен прямо на радиаторной решётке, часть которой превращена в откидывающуюся крышку.

Регулировка сидений переместилась на дверную панель,

а сами кресла теперь ближе к порогам

Задние кресла раскладываются в спальные места, как

в бизнес-классе самолёта и умеют делать массаж

На центральную часть дисплея можно выводить любую информацию —

от навигационных подсказок до состояния внедорожных систем

Чтобы показать, для чего именно Range Rover проделал такую изощрённую работу по скрещиванию энергий, организаторы назначили старт тест-драйва прямо от главного входа дворца Бленхейм — родового имения герцогов Мальборо. Хотите больше снобизма? В этом дворце в 1874 году родился потомок герцога — Уинстон Черчилль. Посетители дворца, равно как и гуляющие по его бескрайней территории (вход платный — 26,5 фунтов), находятся под воздействием благоговейного трепета от близости к священным для любого англичанина местам. Оттого и передвигаться мимо них на обычном для Британии внедорожнике можно со скоростью не более 9 миль/час и, конечно, в абсолютной тишине. Вот так мы и стартовали — плаааавненько, в режиме EV (Electric Vehicle), беззвучно, торжественно и с тем же надменным видом, с каким проплывали за окном дамы в шляпках. Нас сопровождал лишь хруст камешков дворцовых дорог под колёсами да укоризненные взгляды чопорных английских семейств. Наши уши были красными от такого беспардонного вторжения в мир размеренных гуляний и фултонской речи. А ведь ещё нужно было не задавить ни одного из нескольких тысяч фазанов, разгуливающих повсюду. И (о май гад!) не отравить их выхлопом. Речушку глубиной сантиметров 70–80 мы тоже успешно форсировали, хотя тут организаторы всё же посоветовали запустить бензиновый двигатель, чтобы не залить водой выхлоп. Видимо, здешние рыбы более терпимы к оксиду углерода, чем твари сухопутные… Кстати, вся электрическая составляющая выполнена водозащищённой и подтоплений не боится. А для распугивания зазевавшихся фазанов, равно как и пешеходов, есть специальная электрическая шумелка, предваряющая беззвучное появление машины из-за угла.

Вот только не знаю, пригодится ли подобный опыт в наших реалиях. Вероятно, эффектно подкатывать к тусовке на бесшумном внедорожнике — наше ближайшее будущее. И хотя пока басовитый выхлоп и лёгкое дрожание кузова на холостых будоражат больше, тем, кто уже проникся идеями сверхэкономичности и экологичности, инженеры Range Rover преподали прекрасный урок — большой, тяжёлый и комфортный внедорожник может иметь два сердца. Да, он ощутимо тяжелее в корме по сравнению с чисто тепловым собратом, да, по цене он в списке самых дорогих комплектаций… Предлагаемый прайс ошеломляет, несмотря даже на то что его ходовой аккумулятор способен питать электричеством не только электромотор, но и передвижной офис внутри, а также вашу загородную виллу в случае неожиданного отключения. Правда, в тех краях, куда судьба определит гибридный Range Rover P400e, вряд ли слыхали про отключения. А для тех, кто не привык экономить на бензине, есть умопомрачительная версия Range Rover SVAutobiography Dynamic — самый мощный Range Rover. Его V8 с нагнетателем и мощностью 565 л. с. выдаёт 700 Нм крутящего момента и разгоняет внедорожник до 100 км/ч за 5,4 секунды…

Предлагаемый прайс ошеломляет, несмотря даже на то что его ходовой аккумулятор способен питать электричеством не только электромотор, но и передвижной офис внутри, а также вашу загородную виллу в случае неожиданного отключения

Когда в недрах дизайн-студии Jaguar Land Rover задумали обновить флагман модельной линейки, то в первую очередь обратились к потенциальным клиентам, и те, не мудрствуя, ответили: «Не меняйте его, просто сделайте лучше». Испугались, наверное, за своего любимца, вспоминая об обновлении экстерьера Discovery. Глава дизайнеров Джерри МакГоверн на этот раз к советам прислушался, и посвежевший «Рейндж» остался узнаваем. Кстати, его предлагают с четырьмя возможными вариантами фар: Premium, Matrix, Pixel и Pixel-Laser LED. Стандартные Premium включают всего лишь 24 светодиода с автоматическим переключением дальнего света на ближний. Более продвинутые Matrix имеют уже 52 светодиода. Их луч может разделяться на отдельные полосы, яркость которых регулируется по отдельности. Получаемые зоны затемнения оберегают встречных водителей от слепящего света и позволяют владельцу не выключать дальний. Кроме того, предусмотрены разные световые «меню» для движения по городу, сельской местности и автомагистрали, а также во время плохой погоды. Следующий уровень сложности — это фары Pixel. Они состоят из 142 отдельных светодиодов, образующих хитрый узор горизонтальных и вертикальных линий. Это позволяет не только не ослеплять других водителей, но и направлять луч фар в зависимости от поворота руля. А заключают световую феерию пиксельно-лазерные фары с функцией Pixel-Laser High Beam. Она освещает более 500 метров впереди себя благодаря 144 светодиодам и четырём дополнительным лазерным диодам и незаменима для ночных поездок на высоких скоростях, так как обеспечивает великолепную видимость. Интеллектуальная система автоматически затемняет свет, если замечает встречные автомобили. Вероятно, следующими шагами в светопредставлении от Range Rover станет система лазерного устранения препятствий с пути внедорожника, встраивание в фары персонального кинопроектора или устройства наведения на низколетящие дроны.

Удаляясь SVR меняет визуальное воздействие на акустическое,

будоража воображение мощью выхлопа

Конечно, не забыт интерьер. Помимо новых оттенков поверхностей, уточнения градации шершавости и пупырчатости кожи, в салоне обновлённого внедорожника новые сиденья. Передние стали шире и придвинулись ближе к дверям, а кнопки регулировки переехали на дверные панели, что непривычно, но удобно. Увеличился угол наклона спинок, и расширены опции массажа — среди них теперь доступны даже «Горячие камни». Правда, мы не уточняли, готовятся ли камни на борту или их надо заготавливать заранее… В любом случае всем этим можно управлять со смартфона, для зарядки которого предусмотрено до 17 точек зарядки. В длиннобазной версии места для ног сзади достаточно для полноценного сна на разложенном кресле. Имеется выдвигающаяся панель-подставка для голеней и управление шторкой люка при помощи жеста. Просто помашите шторке рукой, и она последует за направлением жеста, добавляя в салон света или, наоборот, прикрывая от яркого солнца.

По сути, интерьер «Спорта» идентичен салону большого «Рейнджа»,

но посадка тут ниже и сами кресла более анатомичны

Предельные 250 км/ч даются SVR легко. Ощущения водителя всё так же

безмятежны, меняется только скорость перемещения пейзажа за окном

Несомненно, Range Rover остаётся отличным вездеходом, и система Terrain Response 2 по-прежнему самостоятельно определяет субстанцию под колёсами. Вам нужно лишь выбрать высоту подвески и, возможно, почувствовать, как работает уникальная Low Traction Launch, помогающая использовать всю доступную тягу для выезда со скользкой поверхности. В отличие от технологии многоцелевого круиз-контроля All-Terrain Progress Control система Low Traction Launch организует тончайше настроенное распределение крутящего момента, позволяющее внедорожнику на летних колёсах буквально ползком выбраться с мокрой травы, рыхлого гравия, глины или снега. Главное — не бросать газ! Работу этой функции удалось проверить в процессе выезда со скоростью черепахи из дворцового парка на твёрдый асфальт, на котором нам предстояло испытать ещё одну крайность компании — Range Rover Sport SVR.

Знаете, что такое либеральные взгляды на внедорожники? Это когда одной рукой прикручивают к нему батарею с электромотором, а другой — создают аппарат, один только секундный выхлоп которого нивелирует месячную заботу об экологии всего гибридного автопарка страны

Знаете, что такое либеральные взгляды на внедорожники? Это когда одной рукой прикручивают к нему батарею с электромотором, а другой — создают аппарат, один только секундный выхлоп которого нивелирует месячную заботу об экологии всего гибридного автопарка страны. SVR — это пять литров «суперчарджа», карбоновый капот и магниевый каркас сидений, 575 л. с., 700 Нм, разгон — 4,5 сек. до сотни. Ощутили горячее дыхание Англии?! И куда только делись все эти чопорные парочки, гуляющие по окраине Оксфорда? Да никуда не делись, просто пересели за руль своих машин, сняли цилиндры и шляпки, надели кожаные перчатки и тёмные очки. Тот, кто ездил по британским дорогам, поймёт, а кто не ездил — просто поверьте. Британцы за рулём — это вовсе не британцы на прогулке в парке родового именья Мальборо. И куда девается чинная и благородная неспешность? На дорогах жёсткий быстрый темп, сами дороги узкие, извилистые и вдобавок левосторонние. Среднестатистический водитель здесь напорист, держит хороший темп и даже слегка агрессивен, от чего иногда случаются аварии. По крайней мере за 300 пройденных местных миль нам повстречалось две. Тем не менее SVR позволял и обгонять, где можно, и даже слегка дерзить. Хотя с этим стремительным внедорожником для гоночных трасс мало кто хочет соревноваться. Да и тесно ему на улицах. Его удел — скоростные полигоны. На одном из них нам довелось разогнать машину до её заявленного максимума в 250 км/ч. Внедорожник не дрогнул, его стабильность на двух с половиной сотнях не отличалась от 100 или 150 км/ч. Тормоза эффективны, шума минимум. Казалось бы, на этом можно и закончить, но организатор в фирменной футболке машет рукой, призывая прямиком на мокрую луговину, где под залитой талой водой травой скрыта качественная английская глина высшего сорта. Скользкое покрытие — привычное вроде бы дело, но машина-то обута почти в слики.

Бензоэлектрический внедорожник остаётся пригодным и для водных преград.

Вся электросистема надёжно защищена

Знаете, как поворачивают суда на воздушной подушке? Лишённые сцепления с поверхностью, они некоторое время в начале поворота движутся «хвостом» вперёд, создавая тормозящий и поворачивающий моменты. Вот также и мы, под проливным дождём елозя в непредсказуемых ракурсах по непонятной траектории, старались въехать на скользкий холм, не срубив деревья и не скатившись окончательно в ручей. Помните об уникальной системе Low Traction Launch? Она снова выручила. Медленно, но верно, под рёв мотора и благородный выхлоп мы заползли на вершину, где было и нормальное сцепление, и хоть какое-то подобие дороги, и Defender с длинным тросом. Мораль проста — каков бы ни был Range Rover, он должен уметь ездить по грязи… Оснащение обновлённого Range Rover Sport чуть проще, чем у классического Range Rover. Ему также доступны бензиновая «четвёрка» Ingenium и гибридная силовая установка. И лазерно-диодные фары, бьющие на полкилометра у него тоже есть. Правда, точек заряда мобильников всего 14, но мне кажется, что настоящий водитель «Спорта» не сможет поболтать по телефону, если задействует хотя бы половину возможностей этого незаурядного внедорожного суперкара. А задействовать ему, наверняка, захочется!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИCТИКИ RANGE ROVER P400E

Длина/ширина/высота 5 000/2 073/1 869 мм

Разгон до 100 км/ч 6,8 с

Максимальная скорость: 220 км/ч

Колёсная база: 2 922 мм

Колея пер./задн.: 1 692,5/1 685,5 мм

Дорожный просвет: 220 мм

Объём багажника: 802 л

Снаряжённая масса: 2 509 кг

Трансмиссия: 8АТ

Тип привода: Постоянный полный

Свесы передний/задний: 883/1195

Тип двигателя: Бензиновый турбо R4

Объём двигателя: 1 997,34 см3

Мощность: 404

Крут. момент: 640

Передняя подвеска: Независимая пневмо

Задняя подвеска: Независимая пневмо

Тормоза, пер./задн.: Дисковые/дисковые

Шины: 255/55 R20

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДРОБНОСТИ Внедорожник построен в стандартном кузове Range Rover, целиком выполненном из алюминиевого сплава. Силовая установка — параллельный гибридный двигатель, в котором электрическая и бензиновая составляющие могут работать и вместе, и по отдельности. Пневмоподвеска, как и все внедорожные функции автомобиля, включая глубину преодолеваемого брода в 900 мм, сохранены. Электронный ассистент распределения тяги позволяет двигаться даже по абсолютно скользкому покрытию

Текст Евгений Хапов

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