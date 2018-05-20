Размышления на тему рестайлинга Toyota LC Prado

Размышления на тему рестайлинга одного из самых популярных внедорожников российского рынка — Toyota LC Prado

В детстве у меня была кожаная куртка — необыкновенно толстая и тяжёлая, с широкой блестящей молнией, которую привезли, кажется, из Монголии. Кроме меня её по очереди носил весь район. Каждую неделю кто-нибудь заглядывал и просил одолжить модный предмет одежды на рок-концерт, на свидание, на мотоциклетную тусовку… И я никому не отказывал, потому что знал, что её всё равно ничего не испортит. Она производила впечатление крайне надёжной вещи, а если и появлялись какие-то потёртости, то они её только украшали. И вот теперь, намотав не одну сотню километров на Toyota LC Prado, я вспомнил о моей старой монгольской куртке. Если бы у меня был такой внедорожник, думаю, я также беззаботно одалживал бы его друзьям на свадьбу, на рыбалку, для переезда или чтобы произвести впечатление на деловых партнеров. Он тоже выглядит надёжным и способным выдержать любые нагрузки, хотя насчёт свадьбы я всё-таки не уверен…

ЗАГАДКИ ВО ТЬМЕ

Как известно, российский автомобильный рынок полон загадок и необъяснимых феноменов. Вот, например, Toyota регулярно участвует в сравнительных тест-драйвах разных, так называемых авторитетных автомобильных изданий и довольно часто проигрывает в них конкурентам. Но потребителей японской продукции это совершенно не колышет, и на продажах концерна никак не сказывается. Больше того, только начиная с 2010 года мы перестали наблюдать такое мистическое явление, как превышение продаж Toyota LC200 над LC Prado. Много лет ученые бились над этой необъяснимой загадкой и в конце концов вынуждены были признать, что она была рыночным воплощением старого анекдота про новых русских о «точно таком же галстуке в соседнем магазине, но гораздо дороже». Хотя некоторые исследователи выдвигали и другую версию. Мол, сыграл свою роль размер багажника TLC200. Якобы, в него можно было впихнуть больше холодильников.

Признаться, я ни разу не видел, чтобы владельцы «двухсоток» перевозили что-то громоздкое, если, конечно, они не делают это тёмной ночью и за высоким забором. Сегодня LC Prado уверенно показывает LC200 свой хвост, и я прекрасно понимаю почему. Лично я без колебаний выбрал бы именно LC Prado, даже если бы он стоил столько же, сколько и «двухсотка». У него более лёгкая конструкция, меньше неприятной раскачки, лучше манёвренность… В общем, достаточно причин, чтобы предпочесть младшую модель старшей. Впрочем, если бы люди в своём выборе руководствовались только рациональными доводами, мир был бы совсем другим, но он, увы, таков, каков он есть. Поэтому «двухсотка» имеет своих сторонников даже среди любителей офф-роуда. Их главный аргумент — LC200 имеет полноценную пневмоподвеску и на передней, и на задней оси, в отличие от Prado, где пневмоэлементы стоят только сзади и фактически служат для увеличения грузоподъемности. Не думаю, что из-за этого обстоятельства Prado проигрывает в проходимости. Безусловно, полноценная пневматика помогает на бездорожье, но не так уж сильно, ведь минимальный клиренс у автомобиля с неразрезным задним мостом остаётся неизменным. Есть и ещё один тонкий момент. Если ты засел в грязи или в снегу на LC Prado, то выехать будет не так уж сложно. Совсем другое дело застрять на LC200, да ещё и с пневматикой в верхнем положении. Поверьте, это настоящая эпопея!

ОЖИВШИЙ ГАЛСТУК

Среди автомобильных журналистов, которые имеют привычку собираться отдельно от читателей, муссируются разные темы, но одна из них повторяется чаще других: о необъяснимой и, как им кажется, абсурдной популярности автомобилей марки Toyota. Для людей, имеющих возможность сравнивать, это действительно загадка, и я посвятил ей несколько абзацев в недавнем тест-драйве Toyota LC200 Excalibur, который вышел в мартовском номере журнала. У Toyota действительно есть некоторые недостатки: она дороже конкурентов, она часто проигрывает в тех самых сравнительных тест-драйвах, тех самых «авторитетных» изданий… И всё же всякий раз, когда среднестатистический покупатель переступает порог автосалона, на него нисходит озарение — он начинает воспринимать Toyota даром небес и самой желанной маркой на свете. И пусть она не так уж совершенна, пусть туповата и грубовата, пусть её дизайн, особенно в интерьере, не поражает изяществом… Да, она такова, но ведь и мы, люди, тоже несовершенны. И нам не нравится, когда кто-то или что-то поднимается выше нас. Потому что идеальные вещи унижают!

В ходе рестайлинга передняя панель стала чуть более

организованной, если это слово здесь вообще применимо

Новый экран на дюйм больше старого. Восемь дюймов —

вполне достаточно

Мощные вертикальные полосы на решетке радиатора определённо

прибавили внедорожнику солидности

Наматывая круги по городу в поисках подтверждения этой теории, я вспомнил рассуждения одного известного банкира. Он убеждал сотрудников, что клиент уходит по той же причине, по которой приходит. В переводе на обычный язык это значит, что если ты привлёк покупателя низкой ценой, то стоит тебе её немного поднять — и он от тебя уйдёт.

У неё более лёгкая конструкция, меньше неприятной раскачки, лучше манёвренность… В общем, достаточно причин, чтобы предпочесть младшую модель старшей

Причём здесь LC Prado? По-моему, ответ очевиден. Если бы Toyota пыталась привлечь клиентов только совершенством своих изделий, они со временем так или иначе уходили бы к более продвинутым конкурентам. Проще говоря, если ваша пассия покорила вас исключительно стройностью своей фигуры, то стоит появиться более изящной фитнес-инструкторше, как ваши предпочтения изменятся. Но что может поколебать вашу любовь к страшненькой? Это особое чувство. Подумайте об этом. А ещё о том, что, возможно, японцы намного хитрее и изощрённее, чем это может показаться. Не потому ли Toyota уже много лет сохраняет лидерство на глобальном рынке?

ДЕТАЛИ РЕСТАЙЛИНГА

Теперь, когда загадок не осталось, можно перейти к обновлениям LC Prado, которые, как считают в Toyota, призваны приблизить его уровень к «двухсотке». Японцы традиционно используют высокопарные эпитеты: легендарный, престижный, настоящий, надёжный… Хотя дизайн, как видите, действительно стремится казаться премиальным, одновременно пытаясь быть динамичным и даже агрессивным. Но если короче, он просто подогнан к стилистике LC200. Так уж принято сегодня на рынке — делать более дешёвые модели похожими на дорогие. Что же касается практических аспектов, то центральную линию капота занизили для улучшения обзорности, а его края, напротив, сделали повыше для лучшего ощущения габаритов. Новому переднему бамперу придали более внедорожную форму. Фары головного света и решётку радиатора приподняли вверх настолько, насколько это возможно, чтобы свести к минимуму возможные повреждения.

Багажник не претерпел никаких изменений. И правильно,

зачем улучшать то, что и так хорошо

Что касается интерьера, то и здесь не обошлось без обновлений. Органы управления теперь располагаются тематическими блоками: «Комфорт и климат», «Внедорожные ассистенты», «Трансмиссия и режимы движения». Сенсорный дисплей стал на дюйм больше старого (напомню, прежде было 7 дюймов), а камеры обзора дают более информативную картинку. Новое рулевое колесо — полный аналог LC200. В целом же интерьер стал менее рубленым и угловатым. Высоту башни центральной консоли снизили на 25 мм, что, опять же, немного улучшило обзор. Ну и приятная деталь — вся интерьерная подсветка нового Prado выполнена в светло-синем тоне.

Специально для российских покупателей ради экономии при уплате налогов бензиновый мотор дефорсировали с 282 до 249 л. с. При этом крутящий момент уменьшился только на 6 Нм — до 381. Моментная же характеристика стала более гибкой. Теперь её максимум доступен на более низких оборотах, что заметно улучшает приёмистость и экономичность. Для любителей порезвиться в грязи появилась новая функция в системе Multi-Terrain Select — режим Auto (автоматический). Наверное, кому-то с ним будет удобнее — лично мне нет. Особенную радость вызывает то, что Prado получил, наконец, полный зимний пакет, в который вошли такие важные в нашем климате опции, как подогрев задних сидений, электрообогрев форсунок стеклоомывателя и лобового стекла. Остаётся надеяться, что при всех этих доработках он сохранит свою былую надёжность, сравнимую с моей старой монгольской кожаной курткой.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИCТИКИ TOYOTA LC PRADO

Длина/ширина/высота: 4 840/1 885/1 880 мм

Разгон до 100 км/ч: 9,7 с

Максимальная скорость: 175 км/ч

Цена, от: 2 249 000 ₽

Дорожный просвет: 215 мм

Колёсная база: 2 790 мм

Колея пер./задн.: 1 585/1 585 мм

Объём багажника: 621/1 934 л

Снаряжённая масса: 2 150 кг

Трансмиссия: 6 АТ

Тип привода: Постоянный полный

Тип двигателя: Бензиновый V6

Объём двигателя: 3 956 см3

Мощность: 249 л.с.

Крут. момент: 381 Нм

Передняя подвеска: Независимая

Задняя подвеска: Зависимая

Тормоза, пер./задн.: Дисковые/дисковые

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДРОБНОСТИ Toyota LC Prado имеет все признаки истинного внедорожника. Его кузов покоится на прочной классической раме. У него задний неразрезной мост и пониженная передача в раздаточной коробке. Полный привод — постоянный с использованием дифференциала Торсен. Производитель уверен, что уклон в 42 градуса этот автомобиль преодолеет уверенно и без всякой подготовки. В комплект входит задняя пневмоподвеска, с помощью которой корму можно немного приподнять. При этом минимальный дорожный просвет под дифференциалом заднего моста останется неизменным.

Текст Дмитрий Леонтьев

Фотографии Максим Малуев