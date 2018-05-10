Обновлённый SsangYong Actyon не играет в традиции, он их воплощает

В мире есть две основные идеологические концепции, проявляющиеся во всех творениях рук человеческих (в том числе и в автомобильной промышленности). Одна из них, назовем её западной, построена на самовыражении и индивидуальности. Другая, восточная, ставит во главу угла всеобщую гармонию. Западный менталитет основан на культе личности (по-моему, в подобном контексте это словосочетание ещё не звучало), восточный человек, напротив, не стремится выделяться или «думать иначе» — он старается быть в потоке. Отсюда и его желание сглаживать острые углы и избегать конфликтов, как внешних, так и внутренних. Поэтому, пока ковбой выхватывает пушку и усеивает всё вокруг дырками 44 калибра, дзюдоист опускает глаза, чтобы не спровоцировать соперника. И, пожалуйста, не надо рассказывать сказки про самураев, ежедневно рубивших друг друга мечами. Настоящий мастер меча никогда не подходил к сопернику на расстояние ближе, чем выстрел из лука. И если двое начинали рубиться, значит, случилось что-то действительно экстраординарное, и вдобавок кончились стрелы, а потом и копья. Потому что меч — оружие последнего шанса.

Если вы видели средневековые доспехи азиатских воинов,

то вам должен быть понятен основной мотив передней панели

Камера заднего вида давно стала почти стандартным

оборудованием даже в машинах эконом-сегмента

МОЛОДОЙ И АКТИВНЫЙ

В этом смысле новый SsangYong Actyon — продукт восточного толка. Всё, чего он добивается, — не беспокоить. Поэтому идеальная судьба этого автомобиля — вместе с водителем незаметно влиться в дорожный поток и раствориться в нём навсегда. И хотя название вроде бы состоит из слов «молодой» и «активный», это совершенно не отражает его истинного характера. Он как хороший обслуживающий персонал в восточном отеле: всегда в небольшом поклоне и с приятным выражением лица. Если вы когда-нибудь сталкивались с восточным сервисом, попробуйте, например, вспомнить хоть одного человека, приносившего вам еду. Это невозможно! Они стараются не выделяться, и для них это совершенно естественно. Зато практически всех немецких официантов я помню в лицо. Каждый из них не просто приносил блюдо, но проявлял в этом акте всего себя, свою личность — в малейших движениях рук, глаз, в интонациях речи…

БЕЗ ХВОСТА И ГОЛОВЫ

Внешность Actyon трудно описать, потому что, повторяю, она не хочет, чтобы её запомнили. Хотя другие, давно знакомые нам продукты SsangYong подобной скромностью не отличались. Ещё бы, ведь их автором был англичанин. Теперь же компания вспомнила о национальных корнях, заветах предков, духовных скрепах и т. д., и поэтому использует совсем другие дизайнерские подходы. Если вы хотите поговорить об облике новинки, то единственное, что оставляет хоть какое-то впечатление… ну, пожалуй, задние фонари. Есть в них нечто от спящего дракона без головы и хвоста. Об остальном просто нечего сказать. Правда, интерьер немного поживее. Возможно, скрытое от глаз решили оформить чуть свободнее. Для раскосых декоративных панелей характерны ярко выраженная эмоциональность и национальный колорит, как будто к передней панели прилепили доспехи средневекового азиатского воина. В общем, это вам не какой-то там Mini со своей декларацией хипстерства — здесь воплотился дух Азии.

Мощность бензинового мотора около 150 л. с., а вот данные по разгону до сотни

производитель почему-то скрывает

АВТОМАТ ПОДЕШЕВЕЛ

Так что же поменялось в ходе рестайлинга? Что вообще можно поменять там, где царит восточная гармония? Не так уж много. Дизайн передней части — установлены новый бампер и решётка радиатора. Задняя часть, естественно, тоже была немного подправлена с точки зрения эстетики, и, кстати, довольно удачно. Как обычно, рестайлинг не обошёл вниманием и колёсные диски, правда, почему-то только 18-дюймовые. Если взглянуть на интерьер, то здесь новое рулевое колесо, обновлённая панель приборов плюс переработанные дизайн и материалы передней панели и дверей. Задний датчик парковки теперь не трёх-, а четырёхточечный. Что касается комплектаций, то стали доступны камера переднего вида и передние датчики парковки. Важно подчеркнуть, что цена при этом не выросла, а версия с автоматом стала даже дешевле.

ХОРОШАЯ ГЕОМЕТРИЯ

В ходе рестайлинга не был затронут ни один важный агрегат. Коробка передач, мотор — всё осталось прежним. Поэтому и проходимость сохранилась на том же уровне. С точки зрения офф-роудной науки, Actyon — обычный городской кроссовер, то есть он поможет выбраться из сугроба перед домом, но проложить глубокую колею по заснеженному полю, увы, не в состоянии. В подобных делах многодисковая муфта с электронным управлением — плохой помощник. Хотя геометрия кузова далеко не худшая, да и свесы на пересечённой местности корейцу не слишком мешают.

ДВУМЯ ПАЛЬЧИКАМИ

Однажды я пережил сильный стресс, оказавшись в автомобиле, которым управляла девушка. С её ноги постоянно слетала босоножка, поскольку была расстегнута (застегнуть ей было лень), руль она держала двумя пальцами в самом низу обода, а ехала максимально расслабленно и беззаботно. Я, привыкший туго шнуровать ботинки и цепляться за баранку двумя руками, был, конечно, шокирован. Почему я об этом вспомнил? Да потому что если говорить о характере езды на новом Actyon, то, похоже, SsangYong создал свой кроссовер именно для таких девушек. Органы управления податливые и предсказуемые — не нужно ни на чём специально сосредотачиваться и двух пальчиков вполне хватает для адекватной рулёжки даже на высоких скоростях. И даже если босоножка окончательно слетит с ноги, то тоже ничего страшного не случится.

Этот автомобиль совершенно ни на что не провоцирует водителя. В нём в принципе отсутствует момент провокации, заметный даже в самом безобидном и маломощном европейце. Хорошо ли это? Это прекрасно!

По духу корейский кроссовер близок к типовому многоэтажному строительству.

К тому, что на заднем плане

Если и есть что-то оригинальное в новом Actyon,

то это безусловно фары и фонари. Особенно задние

Поджарый, скруглённый, с хорошей геометрией… Двигаясь

задним ходом, можно не волноваться за бампер

НИКТО НИКУДА НЕ СПЕШИТ

Конечно, многие производители стремятся сделать свою технику лёгкой и податливой. Нельзя сказать, что лёгкий руль и чуткие педали — исключительная прерогатива нового корейца. Дело в другом, Actyon расслабляет и уводит твои мысли максимально далеко от того, чтобы, например, перепрыгнуть впередистоящую машину и быстрее добраться домой. Это именно тот принцип, который присущ восточным сообществам. Если вы устали от западного культа индивидуальности, добро пожаловать в новый мир, где важно не «успеть», а «раствориться». Мне трудно сказать, с помощью каких технических решений этого достигли, но то, что после неудачного, на мой взгляд, псевдобританского периода корейская компания наконец обрела свой истинный характер, несомненно. Дай Бог, чтобы этот характер проявлялся и в других моделях концерна.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИCТИКИ SSANGYONG ACTYON

Длина/ширина/высота: 4410/1830/1710 мм

Разгон до 100 км/ч: 11,6 с

Максимальная скорость: 165 км/ч

Колёсная база: 2 650 мм

Колея пер./задн.: 1 573/1 558 мм

Угол въезда/съезда/рампы: 22,8/28,2/18,5 град

Дорожный просвет: 190 мм

Диаметр разворота: 11 м

Объём багажника: 486 л

Снаряжённая масса: 1 755 кг

Полная масса: 2 170 кг

Трансмиссия: 6АТ

Тип привода: Электронно-подключаемый

Тип двигателя: Бензин R4

Объём двигателя: 1 998 см3

Мощность: 149@6000 л.с. @об/мин

Крут. момент: 197@ 3500-4500 Нм@об/мин

Передняя подвеска: Независимая

Задняя подвеска: Независимая

Тормоза, пер./задн.: Дисковые/дисковые

Шины: 225/55 R18

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДРОБНОСТИ На кроссовере установлен бензиновый четырёхцилиндровый мотор объёмом 2.0 л. Двигатель имеет систему изменения фаз газораспределения и регулируемый впускной коллектор. Большая часть крутящего момента доступна уже с 2000 оборотов. Подвеска спереди — Макферсон, сзади — многорычажная. Руль в бюджетных комплектациях оборудован гидроусилителем, а в дорогих — электроусилителем.

Текст Дмитрий Леонтьев

Фотографии Александр Страхов-Баранов