Мы попробовали выяснить, так ли безупречен Mercedes-Benz G-класса

Давайте выясним, так ли безупречен автомобиль, о котором грезят миллионы наших соотечественников, и во что им может обойтись сбывшаяся мечта

Феномен Mercedes-Benz G-класса заключается по большей части в том, что этот автомобиль является совсем не тем, чем кажется. Созданный по проекту 1972 года, он пошёл в серию в 1979-м и несколько разочаровал заказчика. Кто-то утверждает, что шаха Мохаммеда Реза Пехлеви сбил с толку Range Rover, который оказался намного комфортнее и быстрее своего немецко-австрийского собрата, но мы полагаем, что ему просто помешала исламская революция. В любом случае нельзя не признать факт, что дебют Gelandewagen не был триумфальным. Шах от него отказался, Бундесвер от него отказался… Даже швейцарское почтовое ведомство его отвергло, выбрав FIAT Panda 4×4. Впрочем, это легенда. А вот то, что Mercedes-Benz умудрился за пару лет после начала выпуска показать шесть модификаций «Гелика» на одной платформе — сущая правда. Короткие и длинные, с открытым и цельнометаллическим кузовом (плюс длиннобазный армейский тентованный), с автоматом и механикой, с кондиционером, лебёдкой и в двадцати двух вариантах окраски кузова. В общем, производитель сделал всё, чтобы продвинуть модель. В 1980 году было выпущено 7 533 Gelandewagen. А в 1982 году четыре экипажа на 280 GE участвовали в рейде «Париж — Дакар». И хотя в гонке 1983 года их было только три, зато Жак Икс на пару с известным актёром и гонщиком Клодом Брассёром занял первое место.

Но всё равно главное — найти тех, кто знает эту конкретную машину, и прокатиться на ней. Обратите внимание на обзорность назад, на состояние обшивки багажника — её редко готовят к продаже

Второе поколение Gelandewagen появилось в 1990 году и получило заводской индекс W463. Собственно, именно его выпускают до сих пор в почти неизменном виде. Нет, конечно же, были и модернизации, и замены агрегатов, и некоторый рестайлинг, но по сути до 2017 года на конвейере стоял W463… В 1993 году был выпущен лидер модельного ряда — 500 GE, тот самый «пятисотый» с 241-сильным V8, автоматом, постоянным полным приводом с двумя блокировками вместо трёх, уникальной окраской кузова и знаменитыми порогами из нержавейки. Позже его несколько модернизировали, чтобы улучшить управляемость и повысить уровень активной безопасности. В 2004 году свою версию предложило ателье AMG, добавив компрессор и доведя мощность до 476 л. с., а в 2006 году на Gelandewagen появился всеми узнаваемый биксенон.

Тут, наверное, должна быть какая-то шутка про киоск, холодильник

или квадратишь-практишь-гут…

Если на двери висит запаска — проверьте петли.

Дверь обычно провисает очень быстро

Третье поколение, W464, о котором заговорили в 2016 году, показали на автошоу в Детройте в январе 2018 года. Машину очень серьёзно обновили. Сделали шире, переработали шасси, немного изменили интерьер, внедрили самые свежие мультимедийные системы и ассистенты водителя, но сегодня мы расскажем о внедорожниках периода 2012–2017 годов. Тем более что у Gelandewagen, по мнению владельцев, нет возраста, а есть только состояние и пробег!

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА ХОДУ

Юноше, обдумывающему… нет, не житьё, а покупку W463, советую начать с опроса на форумах и с пробной поездки на любом Gelandewagen. Этих внедорожников вообще не так уж много в мире, так что, скорее всего, хоть какие-то сведения о желанном экземпляре вы соберёте. Ну а что касается пробной поездки — вполне возможно, вы столкнётесь не с тем, чего ожидаете. Жёсткость, теснота, неважная курсовая устойчивость, посредственная тормозная динамика… Со временем конструкторы научились с этим бороться, но если сравнивать Gelandewagen 2012 года с премиум-внедорожниками того же периода, то разница очевидна. Машина суровая, требующая твёрдой руки…

Пятидверный кузов начнёт ржаветь, только если сделан некачественный ремонт или краска процарапана до металла на бездорожье. Кстати, 80% владельцев G-класса никогда не съезжают с асфальта, хотя очень даже могут… У машин с очень большими пробегами встречается недостаток в виде провисших дверей с повреждёнными коррозией петлями. Задняя, пятая дверь проседает ещё и под весом запаски. К слову, чехол для запасного колеса с надписью Brabus стоит 60 000 рублей.

В городе без компаса владельцу Gelandewagen совсем никуда

Начиная с 1990 года, большинство изменений коснулось передней панели и руля

Если G-wagen набегал под 300 000 км, то, возможно, вскоре придётся менять выхлопную систему. Раньше она просто сгнивала, как и на остальных машинах, теперь же её делают из нержавейки, и бывает, что она трескается по швам. Разумеется, есть вероятность попасть на осыпавшийся катализатор или на проблемы с сажевым фильтром, который иногда даже удаляют. На рынке присутствует масса неоригинальных выхлопных систем, нержавеющих и спортивных, сплошь выглядящих «под AMG». Вообще, сначала немного удивляешься, что владельцев G 500, этих небожителей, которые с невозмутимым видом носятся по Москве, беспокоят такие банальные вещи, как поиск обманки лямбды, как будто у них Chevy Niva…

Но на самом деле проблем с кузовом, обвесом, внешними световыми приборами у модели рассматриваемого периода почти нет. Надо только помнить, что лобовое стекло стоит 67 000 руб., капот — 72 000 руб., фара — около 80 000 руб. Впрочем, при существующем обилии неоригинальных запчастей и деталей содержать Gelandewagen не чересчур разорительно. Даже с документами всё стало намного прозрачнее, да и возможностей проверить чистоту сделки теперь больше. Но всё равно главное — найти тех, кто знает эту конкретную машину, и прокатиться на ней. Обратите внимание на обзорность назад, на состояние обшивки багажника — её редко готовят к продаже. И помните, что выдать пробег 700 000 км за 200 000 км в случае с G-wagen не так уж сложно…

Только уж очень придирчивый эксперт сможет найти

недостатки в поведении G-класса на бездорожье

Валентин, MB G 350 GD, 2012 го Всегда его хотел, но совсем не представлял, что значит владеть этим автомобилем. Изучал тему года три. Сначала нацелился на G 500, но, поговорив на сервисе с мастерами, выбрал дизель. Дороже всего обходятся кузовной ремонт и обслуживание подвески. Для меня было открытием, что Gelandewagen ржавеют. Мой пришлось подкрашивать уже дважды. Кстати, полная перекраска в «правильный» чёрный стоит от 180 000 руб. Но я всё равно с ним никогда не расстанусь!

ГДЕ ЖЁСТКО, ТАМ И ПРОЧНО

Хотя подвеска Gelandewagen из-за своей жёсткости кажется неубиваемой, у её элементов точно такой же ресурс, как и у подвесок других машин, а вот цены на запчасти немного отличаются. Если сложить цены всех резинок и расходных деталей и посмотреть графу «Итого», там вполне может оказаться сумма, эквивалентная тысяче евро. Скажем, один сайлентблок заднего продольного рычага стоит 3 800 руб., работа по замене всех с деталями — порядка 40 000 руб. Добавьте к этому амортизаторы по 200 долларов за оригинал, пружины, чаще задние, по 400 долларов за пару и т. д. Демпфер руля может выйти из строя от излишне агрессивной езды, но стоит он недорого — около 6 000 руб. Куда неприятнее погнуть мост — контрактный обойдётся примерно в 3 000 долларов. Пресловутые, якобы неремонтируемые карданные валы, стоимость которых у официалов доходила до 100 000 руб., на самом деле давно уже перебирают с заменой крестовин. И да, можно поставить крестовины от «Газели»… Карданов, напомню, три, включая промежуточный, между коробкой передач и раздаткой.

Полный привод — постоянный с тремя дифференциалами. Как правило, все дифференциалы блокируются принудительно. Система пневмогидравлическая и довольно сложная. Важно помнить порядок включения блокировок. Первой активизируется межосевая, затем задняя межколёсная, и только в крайнем случае можно задействовать переднюю межколёсную, которая начисто лишает автомобиль управляемости. Полностью заблокированный «Гелик» рулится как телега, то есть никак. Маневрировать в лесу очень сложно, в горах вообще невозможно, зато в снегу, на песке и в грязи — одно удовольствие!

Если блокировка не срабатывает, надо прислушаться, щёлкают ли вакуумные клапаны в районе лобового стекла, затем проверить компрессор, герметичность, шланги, исполнительные цилиндры, потёки жидкости… В полевых условиях все узлы не осмотришь, часть из них расположена в базе и упрятана глубоко в раме. Кроме того, систему нужно периодически прокачивать, даже если блокировками не пользовались. Основной резервуар расположен около аккумулятора под капотом. Пренебрегать этим не стоит, ремонт обойдётся недёшево, причём работа стоит намного дороже запчастей — запросто можно выложить 30 000 руб. только за профилактику. Альтернативой блокировкам служит фирменная противобуксовочная система 4ETC, которая, как правило, не беспокоит всё время эксплуатации.

СЕМИСТРЕЛЬНЫЙ АВТОМАТ

Встреча Gelandewagen с механической коробкой в кузове W463 может порадовать разве что коллекционеров и экспедиционеров, да и то не всех. По большей части в спецификации мы найдём слово 7G-Tronic, что обозначает семиступенчатую автоматическую трансмиссию с функциями адаптивности и ручного переключения. На момент создания коробка была интересна способностью перескакивать через передачи при ускорении и торможении двигателем. Оборотной стороной этой полезной функции стало требовательное отношение к своевременному обслуживанию. Банальную замену масла рекомендуют делать раз в 40 000–60 000 км, но это намного лучше, чем платить 130 000 руб. за подержанную коробку на разборке.

Интересно, делают ли в Brabus стиральные машины и холодильники?

Раздаточная коробка — двухступенчатая с понижающей передачей 2,14. Контрактная стоит примерно 100 000 руб. Со временем изнашиваются сателлиты межосевого дифференциала. Других проблем нет. Вообще, несмотря на сложность, трансмиссия W463 достаточно надёжна, и, если её обслуживать профилактически, безропотно служит сотни тысяч километров.

Ровно то же самое можно сказать и про моторы. На G-класс не ставили уникальных агрегатов, все они знакомы нам по другим моделям компании. Двигатели многократно модернизировались, и за редким исключением, вроде печально известного 4.0-литрового дизеля, вполне надёжны. У самых популярных 5.0 л и 6.3 л чаще всего подводит пластиковый коллектор, вернее, точки его крепления. Стоит коллектор около 40 000 руб., замена обойдётся ещё в 20 000 руб. Привод ГРМ не требует обслуживания первые 200 000–250 000 км пробега. Дизель на машины второго поколения ставили всего один — 3.0-литровый OM 642. Мотор сравнительно простой и выносливый. Со временем, как и все подобные агрегаты, он требует замены турбонагнетателя, форсунок и цепного привода ГРМ. Разрушение коллектора может привести к преждевременной смерти турбины.

В 1980 году было выпущено 7 533 Gelandewagen. А в 1982 году четыре экипажа на 280 GE участвовали в рейде «Париж — Дакар». И хотя в гонке 1983 года их было только три, зато Жак Икс на пару с известным актёром и гонщиком Клодом Брассёром занял первое место

СКРОМНЫЙ КОРОЛЬ

Несмотря на то что список стандартного оборудования W463 сопоставим с другими моделями Mercedes-Benz соответствующего класса, внимание обращать надо не на богатство интерьера, а на особенности эргономики, посадки, обзорности. И на систему климата. Если зимой холодно, проверяем дополнительную помпу, она может выйти из строя. Подтекания крана печки отошли на второй план, а вот перебои в работе электропривода заслонок встречаются. И опять — деталь копеечная, но замена дорогая.

На вторичном рынке Gelandewagen неожиданно много. Купить несложно, а вот нужно ли, сказать затруднительно. Любая небольшая проблемка с ним станет целой проблемой. Утешает, что неполадки случаются не слишком часто. Словом, вам в помощь истории ветеранов и тест-драйв. Спрашивать на форумах о целесообразности покупки не стоит, там таких вопросов просто не поймут или сделают вид, что не понимают. Очень важно отметить, что человек, который ошибся с выбором Gelandewagen, начнёт жесточайше на всём экономить, а это для G-класса равносильно смерти… Хотя мечты, они ведь не умирают!

Текст Игорь Губарь

Фотографии Александр Страхов-Баранов