Особое мнение. Toyota Fortuner

Не первый год на контрактной службе в нашей стране находятся генерал Toyota Land Cruiser 200 и полковник Land Cruiser Prado. Японские военные уверенно контролируют периметр рынка и держат весьма высокий уровень продаж. И вот недавно «Тойота Россия» рекрутировала в свои ряды нового солдата (официальный хештег российской презентации #soldierofFortuner)

Вообще-то его имя Fortuner, по-нашему «Форчунер», причём, по просьбе производителя, с ударением на первый слог. Я понимаю, что называть его всё равно будут «Фортунером», как многие уже привыкли, хотя официальных поставок раньше и не было. У меня же возникли следующие вопросы: почему «солдат», способен ли он хоть иногда ходить в штатском и может ли быть отправлен на передовую офф-роуд войны? Мой экзистенциальный друг Александр Верменич, узнав о предоставленной нам возможности провести самые настоящие, как говорится, «без б», испытания, рвётся в бой и обрывает телефон. Что ж, друзей огорчать нельзя. Термос, сменная обувь, шапки, рации, полный бак дизеля… Вперёд!

СНАРУЖИ

Итак, Fortuner представляет собой однообъёмный автомобиль классической схемы. В отличие от Toyota LC Prado, крышка багажника открывается вверх, а запаска закреплена под днищем в заднем свесе. Передняя подвеска – независимая двухрычажная, задний мост – на четырёх рычагах с тягой Панара. И спереди, и сзади в дополнение к пружинам установлены стабилизаторы поперечной устойчивости. В фарах использована тойотовская технология Be-Beam LED, что даёт ровное световое пятно с чёткой границей ближнего света. Автомобиль предлагается на 17- и 18-дюймовых дисках – для городской динамичной езды подойдёт больший радиус, а для туризма с элементами офф-роуда я бы рекомендовал диски поменьше. Топливный бак вмещает 80 литров дизеля, которых при спокойной езде в смешанном цикле хватает примерно на 700 км – что, согласитесь, совсем неплохой результат.

Современный дизайн, крепкая фигура, зауженные фары… Цены у официальных

дилеров стартуют с отметки 1,9 млн рублей

ВНУТРИ

Как же здорово, что здесь есть бесключевой доступ и запуск с кнопки! Не нужно ничего доставать, тыкать, поворачивать, даже брелок можно не покупать – машина радушно встречает хозяина и заводится от непринужденного нажатия кнопки. Браво!

Московская зима пробирает до костей… Кнопки подогрева сидений и руля находятся на центральном тоннеле, и без этих опций, честно говоря, мы уже не представляем современный автомобиль. Но если руль буквально сразу наливается теплотой, то кожаные сиденья приходится раскочегаривать. При этом водительское кресло с электрическими регулировками способно подстроиться под пилотов любой комплекции, а сам семиместный салон можно трансформировать в тридцати вариациях. Руль регулируется в двух диапазонах, что позволяет оптимально подготовиться к манёврам и меньше уставать во время езды. Вообще, салон выглядит предельно продуманным и завершённым, так что вам вряд ли придёт в голову чем-нибудь его дополнять.

Интересной опцией оказалась возможность при каждой заправке заносить в бортовой компьютер цену за литр топлива для ведения статистики стоимости использования автомобиля.

Внизу центрального туннеля находится шайба переключения приводов (задний/полный/пониженная передача), а на туннеле – кнопка блокировки заднего дифференциала. Кроме того, можно выбрать один из трёх стилей вождения: Normal, Power и Eco.

Если Eco импонирует мне принципами своей работы – осторожность и экономия (лично я голосую за него), то в режиме Power предсказуемо перенастраивается работа двигателя и коробки – передачи переключаются с небольшой задержкой уже на повышенных оборотах. Даже со 177 л.с. дизельного двигателя в этом режиме автомобиль обретает заметную динамику. Тот, кто предпочитает динамичную езду или, например, попал на сложный внедорожный участок, может воспользоваться подрулевыми лепестками управления АКПП, облегчающими управление ручным режимом коробки передач. Кстати, за всё время тест-драйва к ней не возникло ни малейшей претензии. Сложный шестиступенчатый классический гидромеханический агрегат чётко и незаметно переключал передачи, не брыкался в пробках и не ускорялся при минимальных скоростях, лишь подпрыгивающей стрелкой тахометра напоминая о своём существовании.

ОТДЕЛЬНО ПРО БЕЗОПАСНОСТЬ

В автомобиле восемь электронных помощников. Повторяю, восемь! Классические (ABS и EBD), без которых ни один автомобиль не может быть сертифицирован на территории страны; системы антибукса (A-TRC) и курсовой устойчивости (VSC), не дающие лихачить на накатанной снежной трассе; системы помощи при спуске (DAC) и подъёме (HAC), исправно стрекочущие в карьерных испытаниях; стабилизации движения с прицепом (TSC), причём оснащённый тормозами прицеп может весить три тонны (категория ВЕ) или 750 км без тормозов и дополнительных категорий. Ну и наконец ставшая классикой сигнализация аварийной остановки в задних фонарях, когда при резком нажатии педали тормоза срабатывает «аварийка».

Fortuner уверенно чувствует себя и в тесном городе,

и на скоростном шоссе, и на лесных просеках

ПОЧЕМУ Я БЫ НЕ ВЫБРАЛ FORTUNER: ∅ отсутствие центрального дифференциала (и объяснения здесь излишни). Хотя парт-тайм и вытянет большую часть работы, но избалованная офф-роуд публика будет искать привычную опцию;

∅ слишком большая нижняя часть переднего бампера (в городе она, конечно, не мешает, да и смотрится великолепно, но в путешествиях по буеракам может принести немало сюрпризов);

∅ странная конст-рукция арки заднего колеса (после проёма задней двери до колеса остаётся 3 см кромки арки, которую не закрывает само дверное полотно, это место всегда будет покрыто грязью, и пассажир, выходящий с заднего ряда, рискует запачкаться о выступающую кромку). ПОЧЕМУ Я БЫ ВЫБРАЛ FORTUNER: ∅ новинка рынка;

∅ сбалансированное поведение на трассе и на бездорожье;

∅ комфортный семиместный салон со множеством вариантов трансформации;

∅ превосходная шумоизоляция и отличное звучание магнитолы;

∅ ценовая недосягаемость LC 200;

∅ примелькавшийся и изрядно надоевший облик LC Prado 150;

∅ своеобразный дизайн Mitsubishi Pajero Sport;

∅ отсутствие прямых конкурентов в нише рамных внедорожников с однообъёмным кузовом.

ПО ДОРОГЕ

Зимнее Подмосковье славится своей непредсказуемостью – то +5˚, то –10˚. И вот сейчас, казалось бы, идёт лёгкий снег, но температура с утра упала уже на 6 градусов – до –9˚. Берём курс на Волоколамск. Новорижское шоссе позволяет разогнаться до 140 км/ч, машина позволяет ещё больше, но эти скорости не для нас, наш режим – 100–110 км/ч. На дисплее расход – 9,2 л. Неплохо для огромной машины. Вот и бетонка. Ремонты, объезды, разъезды, переезды – всё, за что мы любим Подмосковье, покрыто мёрзлой грязью. При этом никаких ударов в подвеску, никаких кренов или раскачек. Железнодорожные пути – незаметно, лежачие полицейские на 40–50 км/ч – легко. Очень крепкая подвеска, хотя 18” (265/60) колёса не считаются самыми подходящими для такого стиля езды. Как мы уже говорили, минимальный размер диска официально доступный для «Форчунера» – 17” (265/65). В интернете пишут, что можно поставить и 265/70 R16, но, кроме слова «можно», нет ничего – ни фотографий, ни описания полученного результата. Так что нужно отталкиваться от размера тормозных дисков и суппортов. Кстати, спешу огорчить тех, кто хочет изменить размер колёс установкой увеличенного комплекта покрышек – не выйдет, запаса в арках нет совсем. Хотя есть и хорошие новости. Поскольку общая техническая база с пикапом Hilux позволяет использовать одинаковые решения в ходовой части, российское представительство Arctic Trucks уже запустило производство «Форчунера» на 35-х колёсах. Думаю, такие сапоги тридцать пятого размера заставят чаще биться офф-роуд сердца.

На рынке представлены бензиновая и дизельная версии.

Плюс честные блокировки и самая крепкая, по заявлению производителя, рама

…Буквально через несколько километров после Волоколамска сворачиваем направо, и перед нами возникает красивая укатанная снежная дорога. Её ширина и отсутствие трафика позволяют провести интересный эксперимент. Ставим Toyota посередине дороги и вдавливаем газ в пол. Задний привод. Яростно мигает лампочка системы стабилизации, но машина разгоняется уверенно и без рывков. Корма «Форчунера» ровно там, где и должна быть. Останавливаемся. Повторяем эксперимент. Накатанный снег, педаль до упора… Снова ровный разгон. На шестой попытке приходится признать, что всё работает…

КАРЬЕР (а)

Директор карьера Николай Владимирович посмотрел сначала на нас, потом на машину, потом снова на нас и снова на машину… После небольшой паузы, прищурившись как Клинт Иствуд, он спросил:

— Такой я ещё не видал. Таёта?

— Да, «Форчунер».

— Полный привод?

— Конечно, поэтому мы здесь.

— Что ж, такие машины нужны стране. Добро пожаловать!

Короткий мужской разговор задаёт вектор всему происходящему. В карьере уже работают четыре Hilux шестого поколения. Значок Toyota даёт зелёный свет на въезд, и мы устремляемся по слегка замёрзшему грунту, присыпанному снегом, на самое дно разработок. И через секунду – бабах! – машина проламывает задними колёсами лёд, проваливается в глубокую тракторную колею и встаёт. Лёгким движением мой напарник переводит шайбу в положение 4H. Машина смещается немного вправо, но не прямо. Через нейтраль врубаем понижайку – 4L… Снова никак! Впрочем, я спокоен: в карьере работает трактор, и бежать не так уж далеко… Даём Fortuner последний шанс, блокируя задний дифференциал. С первого же ровного нажатия педали газа машина скачком вырывается из плена. Да-а-а! Блокировка – полезная вещь, но испытания на этом не закончились. Скрепя сердце и уповая на оформленное КАСКО, мы штурмуем крутой карьерный склон (конечно, на понижайке). Колёса цепляются за подмёрзшие комья песка, и мы медленно и аккуратно забираемся на самый вверх, чтобы тут же опробовать электронный помощник при спуске. Встаём на ту же горку, но уже «мордой» вниз, нажимаем кнопку, отпускаем все педали и под стрекот тормозов, аккуратно, не сползая ни вправо, ни влево, возвращаемся на дно карьера. Три работника у карьерного погрузчика крепят тяжелый стальной трос. Нам же никакой трос не понадобился. Навыки езды по бездорожью, трезвый ум, наличие КАСКО, парт-тайм… Старый добрый парт-тайм, которого так боятся водители, пересаживающиеся с кроссоверов с условным полным приводом на настоящие внедорожники, доказал свою работоспособность и готовность к любым офф-роудным перипетиям…

Удобные кресла, прекрасный салон, качественная отделка

«Мужики, круто! Фотографии привезите, своим покажу!» – хотите верьте, хотите нет, но я ещё раз специально съездил в Александровский район, чтобы отвезти эти фотографии лично Николаю Владимировичу. Он радовался как мальчишка, посидел в «Форчунере», рассказал о своём страхе перед новым дорогим автомобилем и пригласил в карьер проводить следующие испытания: «Смотри, у меня стены в каптёрке пустые, а тут такие фото! Приезжайте еще!..»

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ УЛУЧШЕНИЯ: ∅ Защита днища

Для города годится и штатный вариант, но если вы планируете более длительные поездки и не всегда по асфальту, то защищайтесь снизу. ∅ Замена гудка

Слабый звук. Ну не идёт «Форчунеру» этот сдавленный стон умирающей утки. Сразу менять! Недорогой и долговечный вариант ­— гудок от «Волги», подороже ­— Mitsubishi разной степени крутости. ∅ Защита решётки радиатора

Металлическая сетка в решётку радиатора, которая спасёт от камней и суицидальных слепней главный охладитель мотора. ∅ Защитная пленка на кузов

Я бы задумался о ставшей популярной оклейке машины плёнкой. Это убережёт кузов от пескоструя и царапин. А если ездить не по центру Москвы, то сами знаете, как пескоструит.

ИТОГ

С выводом Fortuner «Тойота Россия» максимально расширяет охват рынка, на котором до сих пор не хватает крепких автомобилей для езды не только по дорогам, но и вовсе без дорог. Понимая, что ломаться тут особо нечему (все решения давно испытаны и обкатаны), проблем с обслуживанием быть не должно (в самых дальних уголках страны найдутся автомеханики, способные починить эту марку). Одним словом, обслужил машину согласно регламенту и поехал. Прекрасный вариант для путешествий, которые становятся всё более популярными: рамный, надёжный, вместительный, полноприводный… И в целом довольно симпатичный.

Текст и фотографии Сергей Лысенко