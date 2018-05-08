Жемчужина Центральной Азии

Во время пребывания в Узбекистане невольно возникает ощущение, что время здесь течёт по своим особым законам, и если что-то и меняется, то крайне редко и очень медленно. Поэтому прямо сейчас, без всяких дополнительных декораций одновременно тут можно снимать фильмы о сказочном Аладдине, о басмачах 1920-х, о застойных 1970-х и пионерах конца 1980-х… Попав сюда, как бы оказываешься в Советском Союзе, но покрытом чарующим налётом восточной сказки с бирюзовыми мечетями, верблюдами и пёстрыми рынками…
Дорога 3 300 км
Количество человек в экспедиции 5 участников
Количество машин экспедиции 2
Toyota LC Prado, Mitsubishi L200
В центре Ташкента высится гостиница «Узбекистан».
Построенная в 1974 году, она сочетает европейский и восточный стили
и давно стала визитной карточкой Ташкента. Рядом с отелем
расположен сквер имени Амира Темура
Улочки Бухары. Если убрать вывеску транснациональной газировки и велосипед,
можно запросто оказаться в XVII веке
Наверняка многим доводилось пробовать знаменитые узбекские
лепёшки. С помощью печатей, которые продаёт этот старик,
в центре лепёшки выдавливают оригинальный узор
А на рынках, где идёт бойкая торговля традиционными коврами,
продавцы пьют традиционный чай и играют в традиционные нарды
Центром, или, можно сказать, сердцем Самарканда, является площадь Регистан
с уникальным архитектурным ансамблем, созданным в XV–XVII веках и внесённым
в Список всемирного наследия ЮНЕСКО
Мавзолей Гур-Эмир, или мавзолей Тамерлана, является одной
из жемчужин Самарканда. Этот шедевр среднеазиатского зодчества занимает
важное место в истории мировой исламской архитектуры. Кстати,
именно он является прообразом Тадж-Махала
Купол портала перед мавзолеем украшен знаменитым архитектурным
изобретением времен арабского халифата — мукарнасами, декоративными
элементами, похожими на пчелиные соты.
Внутри мавзолея стены отделаны мраморными панелями со вставками
из зелёного серпентина и фризами с резными надписями,
а выше расписаны синей краской и золотом
Всего лишь в 80 км от Ташкента находится крупный горный массив,
входящий в состав Чаткальского хребта — Большой Чимган
Весной склоны гор покрываются разноцветными тюльпанами
Маршрутами разной степени сложности все желающие могут
подняться на вершину Большой Чимган (3 300 м)
Текст и фотографии Егор Власов
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