Жемчужина Центральной Азии

Во время пребывания в Узбекистане невольно возникает ощущение, что время здесь течёт по своим особым законам, и если что-то и меняется, то крайне редко и очень медленно. Поэтому прямо сейчас, без всяких дополнительных декораций одновременно тут можно снимать фильмы о сказочном Аладдине, о басмачах 1920-х, о застойных 1970-х и пионерах конца 1980-х… Попав сюда, как бы оказываешься в Советском Союзе, но покрытом чарующим налётом восточной сказки с бирюзовыми мечетями, верблюдами и пёстрыми рынками…

Дорога 3 300 км

Количество человек в экспедиции 5 участников

Количество машин экспедиции 2

Toyota LC Prado, Mitsubishi L200

В центре Ташкента высится гостиница «Узбекистан».

Построенная в 1974 году, она сочетает европейский и восточный стили

и давно стала визитной карточкой Ташкента. Рядом с отелем

расположен сквер имени Амира Темура

Улочки Бухары. Если убрать вывеску транснациональной газировки и велосипед,

можно запросто оказаться в XVII веке

Наверняка многим доводилось пробовать знаменитые узбекские

лепёшки. С помощью печатей, которые продаёт этот старик,

в центре лепёшки выдавливают оригинальный узор

А на рынках, где идёт бойкая торговля традиционными коврами,

продавцы пьют традиционный чай и играют в традиционные нарды

Центром, или, можно сказать, сердцем Самарканда, является площадь Регистан

с уникальным архитектурным ансамблем, созданным в XV–XVII веках и внесённым

в Список всемирного наследия ЮНЕСКО

Мавзолей Гур-Эмир, или мавзолей Тамерлана, является одной

из жемчужин Самарканда. Этот шедевр среднеазиатского зодчества занимает

важное место в истории мировой исламской архитектуры. Кстати,

именно он является прообразом Тадж-Махала

Купол портала перед мавзолеем украшен знаменитым архитектурным

изобретением времен арабского халифата — мукарнасами, декоративными

элементами, похожими на пчелиные соты.

Внутри мавзолея стены отделаны мраморными панелями со вставками

из зелёного серпентина и фризами с резными надписями,

а выше расписаны синей краской и золотом

Всего лишь в 80 км от Ташкента находится крупный горный массив,

входящий в состав Чаткальского хребта — Большой Чимган

Весной склоны гор покрываются разноцветными тюльпанами

Маршрутами разной степени сложности все желающие могут

подняться на вершину Большой Чимган (3 300 м)

Текст и фотографии Егор Власов