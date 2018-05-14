Как подняться на Ай-Петри

Гора расположена на крымской горной гряде, и её высоту легко запомнить с первого раза — 1 234 метра



Light-маршрут



Крым Ай-Петри



Координаты 44 26’57”N 34 03’21”E

Интерес на Ай-Петри представляют и знаменитые зубцы, и обширное плато, которое простирается от кромки отвесных скал со стороны берега в направлении Бахчисарайского района. На плато можно добраться на неподготовленном автомобиле, по нему проходит вполне приличная асфальтированная двухполосная дорога Ялта — Бахчисарай. Общая протяженность пути через плато Ай-Петри (между съездами с основной трассы) составляет около 70 км. Заехать на плато можно двумя способами, в зависимости от того, откуда вы планируете стартовать.

ПУТЬ ПЕРВЫЙ — ИЗ СИМФЕРОПОЛЯ

От Симферополя подъём начнётся со стороны Бахчисарая. Неподалеку от посёлка Железнодорожное (трасса Симферополь — Севастополь) расположен обелиск защитникам полуострова в годы Великой Отечественной войны. Рядом с ним ответвление дороги с указателем направления на Ялту. Протяженность пути — 50 км. Шоссе проходит по Бельбекской долине. По легенде, её охраняет крокодил, об этом говорит и необычная форма гор. Ещё одна визитная карточка долины — своеобразные ворота, образованные двумя вершинами. В предгорьях очень живописно, особенно летом. Последний населённый пункт перед началом подъёма — село Соколиное. Сразу после него начинается живописный серпантин. Учтите, что безопасность обочин на крайне низком уровне. От падения вниз защищают редкие столбики и стволы деревьев. Кроме того, в любой момент из-за крутого поворота может вылететь местный джигит на убитом «Москвиче» или низко посаженной «Приоре». Чем выше в гору, тем хуже дорога, местами асфальт отсутствует вовсе, но ширины для разъезда со встречными машинами всегда хватает. Поднявшись, вы попадаете в самый центр плато. Можно повернуть на станцию канатной дороги или к метеостанции, от которой начинается спуск в Ялту.

ПУТЬ ВТОРОЙ — ИЗ ЯЛТЫ

Со стороны Ялты удобно подниматься тем, кто отдыхает на Южном берегу. Дорога начинается прямо из города, с перекрёстка на Южнобережном шоссе, указатель направления на Бахчисарай. На самом перекрестке установлен информационный щит, на котором написано, до какого места открыта дорога: до плато Ай-Петри или до водопада Учан-Су (в середине подъёма). Часто работники ГИБДД забывают снять табличку «Закрыто до Ай-Петри», поэтому при нормальных погодных условиях на неё не стоит обращать внимания. Протяжённость пути составляет 20 км, перепад высот — около 1 100 м. Шоссе достаточно комфортное, асфальт есть везде. По пути встречаются места для фотографирования — там действительно есть на что посмотреть. С точки зрения безопасности оценка на три с плюсом, потому что каменные отбойники стоят лишь в местах с отвесными обрывами. На пологих склонах от падения защищают всё те же редкие столбики и стволы деревьев.

В середине подъёма оборудовано место отдыха — водопад Учан-Су. Его нужно обязательно посетить. Это самый высокий водопад на полуострове, его высота — 98,5 м. В начале весны талые снега превращают его в мощный поток, а зимой он становится огромной ледяной глыбой. Летом речка пересыхает, и вы увидите лишь несколько тонких струек воды. Практически сразу за водопадом начинается настоящий горный серпантин. Опять же нельзя забывать о мерах предосторожности — никакой встречки, следите за скоростью. Подъём заканчивается на территории метеостанции.

ФАКТЫ О МАРШРУТЕ:

Расстояние от Симферополя — 50 км

Расстояние от Ялты — 20 км

Высота перевала — 1234 м

СЕЗОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДЪЕМА НА АЙ-ПЕТРИ

В любое время года перед подъёмом на Ай-Петри проверьте тормоза. Никаких уловителей и зон торможения не предусмотрено — не позволяет рельеф. В случае чего вас остановит лишь толстый ствол дерева на склоне. И это в лучшем случае! При спуске тормозите двигателем, чтобы не перегреть тормоза. Разумеется, на лысой резине там делать нечего. Встречаются участки асфальта, залитые водой от ручейков. В летнее время машина может перегреться, поэтому проверьте уровень антифриза и работоспособность вентилятора — скорость небольшая, а нагрузка на мотор приличная. На высоте более 1 000 м двигателю не хватает кислорода, поэтому воздушный фильтр должен быть чистым. Перед зимним посещением посмотрите актуальный прогноз погоды. Снега может навалить столько, что придётся ждать, пока дорогу почистят бульдозерами. И в любом случае, чтобы подняться, нужен полный привод и хорошая шипованная резина или цепи. Зимой пост ГАИ (после Учан-Су) пропускает только легковые автомобили, оборудованные средствами противоскольжения. Со стороны Соколиного также выставляется пост. Если дорога непроходима или есть опасность схода лавины, проезд будет закрыт для всех. Вне зависимости от времени года возьмите тёплые вещи. Погода на плато может поменяться за несколько минут, скачки температуры достигают 10 °C. Оптимальное время поездки на машине — это май — июнь, когда ещё не слишком жарко.

Текст Андрей Перов