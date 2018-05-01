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Новости   1 мая 2018    2

Skoda Karoq будут собирать в Германии

Спрос на компактный кроссовер велик, поэтому руководство концерна VW решило начать сборку Karoq в Германии. Первые экземпляры авто сошли с конвейера чешского завода Kvasiny летом минувшего года.Спустя некоторое время производство было также начато на главном заводе Skoda в Чехии. Теперь же имеющиеся мощности не справляются с потоком заказов, поэтому решили задействовать завод Volkswagen в Германии.

На данном предприятии собираются также Volkswagen Tiguan и Porsche Cayman. Производство обеспечивают почти 2300 представителей персонала.Ожидается, что пока этот проект будет работать до конца 2019 года. Дальше возможны варианты в зависимости от размера спроса на внедорожник.Обновленные варианты Karoq и Kodiaq в их промышленном исполнении покажут на автошоу в Женеве. Недавно же Skoda показала на Пекинском автосалоне кроссовер Kamiq.Данная модель ориентирована исключительно на рынок Китая. Поэтому ожидать ее появления на дорогах Европы не стоит.

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