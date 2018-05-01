Из Range Rover сделают дорожную яхту

Немцы из компании T.Fotiadis Design планируют модернизировать Range Rover, перевоплотив его в дорожную яхту. Автомобиль планируют показать в сентябре на выставке яхт в Монако.Транспортное средство, получит название T.Fotiadis Superyacht Land Tender (SLT). Оно специально разработано для владельцев яхт, которым хочется выделится.

«До сих пор владельцы суперяхт прибывают на причал на своих 30-футовых лимузинах, а затем вынуждены использовать Maybach или Rolls-Royce, чтобы отправиться в город. SLT — это автомобиль, специально предназначенный для яхтенного мира и вестников стиля»-отметил глава тюнинг компании.Передняя часть T.Fotiadis SLT Range Rover практически идентична оригиналу, но внутри теперь предлагается значительно больше свободного пространства для задних пассажиров. Интерьер пока не обнародован. Что касается оснащения, клиенты смогут выбрать между гибридной силовой установкой с 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем, 4,4-литровым дизелем V8 или 5,0-литровым мотором с наддувом V8 от Jaguar Land Rover.