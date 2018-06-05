И сильные нуждаются в заботе. Новая линейка присадок Truck Series

Компания Liqui Moly представила новую линейку присадок Truck Series, специально предназначенную для тяжёлых внедорожников и пикапов

Открывает серию антифрикционная присадка в моторное масло с дисульфидом молибдена. Её оригинальное название — Truck Series Oil Treatment. Ведь для больших автомобилей повышенные нагрузки на двигатель, связанные со сложными условиями эксплуатации — дело, в общем, обычное и негативных факторов может быть много. Это и пыль, попадающая во впускной тракт, и перегревы, вызванные засорением радиатора, и крены на бездорожье, и связанное с ним нарушение подачи масла. Сюда же можно отнести попадание воздуха в маслоприемник турбины и затруднённый слив масла из турбонаддува, что приводит к перегреву турбоагрегата. В результате раньше времени изнашиваются блок цилиндров, коленчатый вал и шатунно-поршневая группа. Именно в таких ситуациях проявляется положительный эффект антифрикционной присадки Oil Treatment с дисульфидом молибдена. Она формирует дополнительный защитный слой, препятствующий непосредственному контакту металла с металлом. Состав предотвращает аварийный износ в условиях высоких температур, высоких нагрузок и масляного голодания.

Присадка для промывки топливной системы дизеля

поддерживает распыл форсунок в идеальном состоянии

Средство Diesel Perfomance and Protectant не просто очищает

топливную систему, но даже способно законсервировать её на пару месяцев

Другое средство — очиститель бензиновых систем Truck Series Complete Fuel System Cleaner. Тяжёлые внедорожники и пикапы потребляют большие объёмы топлива. При этом средняя температура в подкапотном пространстве у них выше, чем у легковых автомобилей за счёт меньшей скорости обдува. Из-за этого топливо в форсунках быстрее превращается в смолу и покрывает их сложно удаляемыми загрязнениями, которые ухудшают смесеобразование. В самом неприятном случае это может привести к попаданию топлива в моторное масло и дальнейшему повреждению деталей двигателя. Очиститель бензиновых систем позволяет удалить все смолистые загрязнения, обеспечивая правильное и бесперебойное функционирование форсунок. Разумеется, наряду с препаратами для бензиновых двигателей существует аналогичный очиститель для дизеля — Truck Series Complete Diesel System Cleaner. Промывка дизельных систем работает аналогично бензиновой и поддерживает рабочую часть форсунок в чистоте, что критически важно для правильной работы дизельного мотора.

Есть и специфическая присадка Truck Series Diesel Performance and Protectant, не только очищающая, но и защищающая топливную систему. Этот состав выполняет массу функций, в числе которых нивелирование воздействия при заправках некачественным топливом, повышение цетанового числа, смазывание компонентов впрыска для их сохранности и долговечности и даже консервация топлива на срок до двух-трёх месяцев в ситуации, когда машина после серьёзных заездов встаёт без движения на продолжительный срок. Помимо обычной для внедорожников пыльной и влажной среды, сегодня возрастает риск такого экзотического дефекта, как бактериальное заражение топлива в бензобаке. Вот всему этому и противостоит присадка Diesel Performance and Protectant.

Смолистые отложения на форсунках нарушают работу мотора.

Самый надёжный способ избежать этого — регулярно

заливать в бак топливную присадку

Очистка дорогостоящего сажевого фильтра убережёт от

его преждевременной замены

Дисульфид молибдена — почти волшебная мантра,

которую очень любят повторять спортсмены. Работа дисульфида

в присадке значительно продлевает жизнь мотору

Наконец перед пользователями современного дизельного автомобиля часто встаёт вопрос переполнения сажевого фильтра. Помимо городской эксплуатации с черепашьей скоростью в пробках, тяжёлые внедорожники и пикапы часто крайне неторопливо движутся и по бездорожью. В результате этого, учитывая большой объём потребляемого топлива, режим регенерации сажевого фильтра в дизельных автомобилях не активируется, а это приводит к очень быстрому его засорению и износу. Присадка Truck Series DPF Protector создана для очистки сажевого фильтра, снижения нагрузки на него и защиты от износа. Используя её регулярно, можно быть уверенным в долговечности службы сажевого фильтра.